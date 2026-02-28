Během těhotenství tančí v závratných podpatcích a vzdoruje zažitým představám.

Profesionální tanečnice Anais Viola (@dfy_anais), usazená na podpatcích vysokých několik centimetrů a oblečená v lehkém látkovém oblečení, se ladně pohybuje po tanečním parketu, jelikož je v několika měsících těhotenství. Zatímco některé těhotné ženy musí vynaložit nadlidské úsilí, aby se ohnuly, tato instruktorka podpatků se pohybuje s ohromující lehkostí. Jejím nejkrásnějším doplňkem je její těhotenské bříško, které ji doprovází nádechem poezie v každé choreografii, i té nejenergičtější.
Oslavte bříško miminka jinak
Anais Viola (@dfy_anais) předvádí akrobatické pohyby , klouže po parketu, krouží boky jako Shakira a s lehkostí a elegancí provádí rozštěp. A jako by to nestačilo, jde do rytmu hudby v botách hodných šatníku Lady Gaga. Tato profesionální tanečnice, která dokonale ovládá řeč těla, se kroutí a hrdě ukazuje své baby bříško.
Anais Viola má rytmus v krvi, ale to není všechno: uvnitř se jí houpe i několikaměsíční dítě. V botách po stehna, které jí prakticky oddělují krk, v oslnivé čelence s kamínky a v pase v háčkovaných kraťasech si tato choreografka z bříška dělá symbol, nedílnou součást představení. Prostřednictvím tohoto pozoruhodného uměleckého výkonu hravě zpochybňuje zažité představy o těhotenství.
Od nepaměti se těhotným ženám doporučuje, aby byly opatrné, příliš se nehýbaly a chránily dítě, jako by bylo z porcelánu. V okamžiku, kdy se trochu zavrtí, jsou obviňovány z ohrožení zdraví dítěte, nebo dokonce z jeho špatného zacházení. Konec těhotenství však není vždy temným obdobím rekonvalescence. Anaïs je toho živoucím důkazem. Nedokáže odolat vábení rádia. Když zvuk naplní studio, téměř spontánně se jí zmocní a promění ji.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Další obrázek těhotenství
Těhotným ženám se obecně doporučuje věnovat se nenáročným aktivitám, jako je jóga, pilates nebo vodní aerobik. Méně často je však vidět zvedat nohy nad hlavu, dělat piruety nebo napodobovat videoklip Pussycat Dolls. Každá žena však prožívá těhotenství jinak. Některé se pohybují šnečím tempem a mají potíže s pohybem těla, zatímco jiné pokračují ve svých aktivitách, jako by se nic nedělo.
Anaïs se naopak nechlubí svými dovednostmi před nastávajícími matkami slovy : „Podívejte se, co umím.“ Její každodenní život je jako neustálá přehlídka a ať už je těhotná, nebo ne, tanec zůstává její profesí. Její tvrzení dokonce podporují i studie. Americká akademie porodníků a gynekologů prezentuje tanec jako bezpečnou a prospěšnou formu cvičení během těhotenství.
Zatímco někteří konzervativní uživatelé internetu tento sport odsuzují a přirovnávají tento moderní balet k „vulgárnímu striptýzu“, věda ho podporuje. Posiluje pánevní dno a zlepšuje polohu dítěte v děloze. Jediné riziko pro dítě, tedy jeho malého kapesního kamaráda? Stát se talentovaným tanečníkem.
Popularizace „podpatků“, praxe, na kterou se stále pohlíželo shora.
Klasické tanečnice mají svůj vlastní dress code a Anaïs není výjimkou. Nenosí baletní střevíčky se stuhami, ale spíše vysoké podpatky omotané tkaničkami. Její postavu nezdobí trikot, ale záměrně lehké oblečení. Protože v její disciplíně, stejně jako v jiných, je tělo ústředním bodem. Tato ostřílená tanečnice je ambasadorkou „podpatků“, tanečního stylu, který vyžaduje výšku a určitou míru rovnováhy.
Mnoho žen se hrne do jejího studia, dychtivých znovuobjevit svou postavu a svůj image. Tato praxe, obviňovaná z „příliš sugestivní“ nebo „příliš vulgární“, je širokou veřejností stále špatně pochopena. Přesto zdaleka není „aktivitou pro začátečníky“. Celodenní chůze na deseticentimetrových hřebech je sama o sobě sport, takže provádění triků v těchto nadměrně velkých botách je silovým výkonem. A s břichem připomínajícím balón je to hrdinství.
Zatímco její tělo již dosahuje mimořádných výsledků, tanečnice Anais Viola (@dfy_anais) svým nakažlivým rytmem odhaluje nekonečný potenciál ženy nosící život. Jejím hnací silou je její dítě, neviditelný partner, který ji nicméně nahrazuje.