Kdysi zesměšňované, nyní stylové: neuvěřitelný návrat rovnátek

Pokud jste někdy nosili rovnátka, pravděpodobně byste na tu dobu raději navždy zapomněli a zničili všechny stopy po těch kovem pokrytých zubech. Rovnátka, často potřebná k narovnání zubů nebo opravě poškození palce, nebyla v době základní školy zrovna okouzlujícím doplňkem. Dnes už však mladí lidé své kovové úsměvy neskrývají; dokonce se jimi chlubí i online.
Rovnátka: Z obávaného doplňku k pevně zavedenému trendu
Je to prakticky součást startovacího balíčku pro pubertu. Rovnátka traumatizovala několik generací. Všichni jsme si prošli rukavicí u ortotika. Nošení rovnátek, někdy s gumičkou, bylo během dospívání prakticky nevyhnutelným estetickým rituálem. Stačí se podívat na staré fotografie ze třídy a přesvědčit se sami.
Kolik z nás se během nošení rovnátek připravilo o úsměv? Kolik z nás se děsilo polibků na školním hřišti kvůli těm těžkopádným kovovým držákům? Příliš mnoho. Je třeba říct, že popkultura nám z hlediska sebevědomí zrovna neprospěla. Mezi děsivou Darlou z filmu „Hledá se Nemo“, Ošklivou Betty a Charlotte Spitzovou, příhodně pojmenovanou „Ďábelský úsměv“, nebyla ztvárnění rovnátek zrovna lichotivá.
Rovnátka, kdysi považovaná za zabijáka vášně a ničitele šarmu, si nyní užívají svůj okamžik slávy v moderních selfie. „Kovová rovnátka nikdy nebyla cool,“ prohlašuje Americká stomatologická asociace. To, co bylo kdysi považováno za nástroj mučení, získává na módě a stává se samostatným šperkem. Rovnátka dokonce konkurují kamínkům a dalším ozdobám na zuby.
@serawithane Odpověď uživateli @Nevím, tyrkysová a tyrkysová, ale nejsem si jistá, která je která 🙈 #barvyrovnátek #dospělísrovnátky ♬ původní zvuk - Sera✨ | Maminka s rovnátky 🫶🏽
Krédo? Čím viditelnější zařízení, tím lépe.
Rovnátka už nejsou určena k tomu, aby byla diskrétní. Pryč jsou doby průhledných modelů, které plynule splývaly se sklovinou. Dnešní mladí lidé, sebevědomější než kdy jindy, se nesnaží tuto realitu skrývat ani minimalizovat přítomnost rovnátek. Na sociálních sítích hrdě ukazují své barevné „ocelové úsměvy“ a odhalují elastické ligatury v zářivých, elektrických odstínech. Rovnátka se stala novým stylovým prohlášením, které doplňuje barvu vlasů nebo tón pleti jejich nositelů.
Rovnátka, kdysi považovaná za zastaralá, ba až odrazující, už nejsou jen pro „geeky“. Už nezpůsobují pokles popularity jejich nositele. Naopak, jsou symbolem sounáležitosti, známkou „cool“. V době hvězdicových akné a umělých pih dává vzestup rovnátek smysl. Už nejsou jen „lékařskou“ pomůckou; jsou ukazatelem osobnosti, zvýrazňovačem krásy. Ve skutečnosti si 25 % dospělých žádá o rovnátka z vlastní vůle.
Obnovení reputace rovnátek je nutností
Rovnátka, kdysi zdroj studu, nyní jasně září na rtech trendy TikTokerů. Tento doplněk, určený k narovnání našich „upířích zubů“ a zdokonalení úsměvu, už není zdrojem smutku, jaký jsme kdysi znali. Už to není síťovina, kterou se snažíme schovat za rukama; je to ozdoba, kterou se chlubíme při každé příležitosti. Mladí lidé z rovnátek dělají něco, co je nejen normalizuje, ale také je mění v něco, co je pro ně typické. Dokonce se jim podařilo proměnit všechny zastaralé kousky minulosti v ikonické kousky. Podařilo se jim najít potenciál v džínách s nízkým pasem, povýšit Crocs na status nezbytné obuvi a vrátit do módy tenké obočí.
Nošení rovnátek by se však nemělo stát novým imperativem krásy. V době, kdy si celebrity pilují a bělí zuby, aby dosáhly „hollywoodského úsměvu“, je snadné nelíbit se svým přirozeným zubům . Pokud ale vaše ústa nepotřebují žádnou úpravu, není důvod si pořizovat rovnátka jen proto, abyste se drželi trendu.
Ať už máte mezeru mezi předními zuby nebo vyčnívající řezáky, překrývající se zuby nebo krvežíznivé špičáky, nebo dokonce viditelné dásně, váš úsměv je jedinečný. Přijmout rovnátka s klidem je dobré, ale přijmout dílo přírody je ještě lepší.