„Děkuji za ukázku“: influencer odhaluje, co se skutečně skrývá za fotografiemi z posilovny

Na sociálních sítích často fitness fotografie vyvolávají dojem „dokonale vyrysovaných“ těl. Někteří tvůrci obsahu se nyní snaží ukázat realitu v nuance. To je případ fitness influencerka Emily Barker, která nedávno na Instagramu sdílela zprávu, v níž lidem připomíná, že obrázky v novinových kanálech ne vždy odrážejí realitu těla v každodenním životě.
Porovnání dvou snímků stejného těla
V příspěvku, který se stal virálním, Emily Barker ukazuje dvě verze sebe sama: fotku v póze, typickou pro snímky z fitness obsahu, a druhou v přirozenější póze. Tyto snímky doprovází jasným sdělením: „Postava z posilovny, kterou očekáváte, když procházíte svůj feed, versus verze, kterou vidíte, když se podíváte do zrcadla.“
Jinými slovy, tělo, které vidíme při prohlížení sociálních médií, často odpovídá určitému držení těla, úhlu nebo scéně, zatímco tělo, které denně pozorujeme v zrcadle, je jednoduše to, které je ve své přirozené poloze.
Obrázky často vytvářené pro sociální média
Odborníci na sociální média pravidelně zdůrazňují, že velká část online obsahu se spoléhá na pózy, specifické úhly, pečlivě navržené osvětlení a někdy i retuše. Tyto prvky mohou změnit vnímání těla na fotografii.
Podle několika analýz používání Instagramu hraje inscenace obrázků ústřední roli v tom, jak uživatelé prezentují svůj vzhled a životní styl online. V případě fitness může držení těla drasticky změnit vzhled těla: stahování břišních svalů, prohnutí zad nebo úprava polohy kyčlí může zvýraznit svaly nebo vyhladit určité oblasti. Právě tento kontrast chtěla Emily Barker zdůraznit.
Zpráva proti neustálému srovnávání
Emily Barker ve svém sdělení především vyzývá uživatele internetu, aby se odklonili od obrázků, které vidí online. Píše zejména: „Pokud si prohlížíte Instagram a přejete si a divíte se, proč vaše tělo nevypadá jako všechny dívky, které vidíte na svém feedu… je to proto, že vám neukazují plnou verzi sebe sama .“
Jinými slovy, zveřejněné fotografie často zobrazují pečlivě pózovanou verzi těla, nikoli přirozený vzhled, který vidíme většinu času. Toto pozorování souvisí s širší debatou o vlivu sociálních médií na vnímání vlastního těla.
Sociální média a vnímání těla
Několik studií zkoumalo souvislost mezi používáním sociálních médií a vnímáním vlastního těla. Vědecká studie publikovaná v časopise Body Image zdůrazňuje, že „opakované vystavení idealizovaným obrazům těla na sociálních médiích může u některých uživatelů přispívat k sociálnímu srovnávání a nespokojenosti s vlastním tělem“.
Jiný výzkum také ukazuje, že srovnání s obrázky zveřejněnými jinými uživateli je jedním z nejběžnějších mechanismů na těchto platformách. V této souvislosti se někteří tvůrci obsahu rozhodnou zveřejňovat realističtější obrázky, aby ukázali přirozené variace těla.
„Tvoje uvolněná verze je stále tou pravou verzí tebe.“
Ve zbytku svého poselství Emily Barker zdůrazňuje, že tělo v jeho přirozeném držení těla je to, co vidíme většinu času. Píše: „Vaše uvolněná verze vás samých je to vy, které vidíte 99 % času, a není o nic méně hodnotná než verze, se kterou pózujete na fotografii.“
Také lidi povzbuzuje, aby neanalyzovali každý detail svého těla, zejména břicha, a připomíná jim, že plní základní funkce a že je normální, že se jejich vzhled mění v závislosti na držení těla. Toto sdělení je součástí širšího trendu na sociálních sítích, kde se někteří influenceři snaží zdůraznit rozdíly mezi pózovanými fotografiemi a přirozenějšími momenty.
Emily Barker nám tímto příspěvkem připomíná, že fitness fotografie sdílené na sociálních sítích často představují pouze jeden, pečlivě zachycený okamžik. Tělo viditelné na těchto fotografiích nemusí být nutně to, které vidíme každý den. Její poselství nás povzbuzuje k tomu, abychom srovnání uvedli do perspektivy a uvědomili si, že přirozené variace těla – v uvolněné poloze, vsedě nebo v pohybu – jsou součástí reality každého z nás.