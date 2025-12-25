Search here...

Vzestup „péče o zadek“: proč si hýždě zaslouží stejnou pozornost jako obličej

Émilie Laurent
Schované v džínách nebo odsunuté do stínu šatů, hýždě se nedočkají stejné péče jako obličej, o který se pečlivě pečuje. Často přehlížené průmyslem péče o pleť, přesto touží po něze a mléčných rituálech. A naštěstí tato část těla, kterou vystavujeme na teplém písku a odhalujeme jen vyvoleným v soukromí, má nyní svou vlastní vyhrazenou rutinu. Je to umění „péče o zadek“.

Hýždě, nespravedlivě opomíjená část těla

Vystaveni vyčerpávajícím cvikům zvaným „dřepy“, namáhaní každodenními kroky, namačkaní v často nepohodlných kancelářských židlích, stísnění v nepadnoucích džínách… naše hýždě sice mohou být schované za zády a uzavřené pod látkou, ale poskytují neocenitelnou oporu. Přesto jim pravidelně zapomínáme poděkovat. Jediné krémy, které dostávají, buď zavánějí monoi olejem, nebo nesou barbarská tvrzení jako „proti celulitidě“.

Hýždě jsou srdcem každého tréninku a nejhoršího společenského tlaku, přesto nezažívají jemnost hydratačních krémů ani radost z uklidňujících masek. Protože hýždě nejsou určeny k tomu, abychom se na ně „dívali“, jsou snadno zanedbávány. Tato část těla, spíše kritizovaná než ceněná, je robustnější než ostatní, ale to nezabrání problémům s pokožkou. „Kůže na hýždích je silnější než kůže na obličeji, ale je vystavena velkému tření a vlhkosti. Může proto trpět suchostí, malými pupínky nebo dokonce keratózou pilaris,“ vysvětluje dermatolog Kenneth Howe v Refinery29 .

Aby značky zaplnily tuto mezeru na trhu a hýčkaly tyto často přehlížené hýždě, odvážily se do této erotogenní zóny, často hladené cizíma rukama, ale nikdy ne našimi vlastními. Vytvořily kompletní řady péče o pleť, které konkurují těm určeným pro náš obličej. Zadek nyní zaujímá v našich rutinách péče o pleť prominentní místo. S „péčí o zadek“ naše hýždě konečně zažívají pravou lásku.

„Nichová“ péče pro hýčkaný zadek

Až doposud nabízel vzkvétající trh s kosmetickou péčí pouze krémy vyvolávající pocity viny, určené ke zpevnění pokožky na hýždích, vyhlazení celulitidy nebo zesvětlení strií . Nic moc lákavého pro naše zadečky, které touží po pohodě a uznání. S příchodem „cílené“ péče o pleť se konečně díváme dál než jen na tuto oblast. Nyní mají k dispozici celou řadu produktů, které vám umožní diskrétně zazářit.

Od komplexních sér až po příjemné exfolianty a regenerační masky, hýždě zažívají nebývalé pohodlí. V duchu trendu „péče o zadek“ se o své zadky staráme stejně jako o své obličeje: s péčí a pozorností. Dokonce i Jennifer Lopez se zasazuje o naše hedvábně hladké zadky a vede toto osvobozující hnutí. Přirozená volba pro někoho, kdo používá své boky jako taneční nástroj. Francouzská značka Nidéco, známá tím, že vdechuje život myšlenkám své komunity, nabízí také ošetření s názvem „čas na zadek“ na bázi hnědých řas a kyseliny mléčné.

„Péče o zadek“, tiché vyznání lásky

Ačkoli dermatologové varují před marketingovými triky „péče o zadek“ a naléhají na umírněnost v kosmetice, tato nová praxe péče o tělo je aktem sebelásky. Značky si jistě vybudovaly reputaci „péčí o zadek“ a vytvořily další potřebu, ale nejde jen o vydělávání peněz. „Péče o zadek“ opravuje mnohem víc než jen kůži přitisknutou k sedadlům v metru a stlačenou pod švy džínů. Má také uklidňující účinek na nejistotu.

Prezentace je samozřejmě silně marketingově zaměřená, ale základní sdělení je poměrně pozitivní. Aplikace hydratačních krémů na tuto často kritizovanou část těla je aktem sebeúcty a způsobem, jak si tuto oblast ovládanou společenským tlakem znovu získat zpět. Neopravujeme vzhled naší pleti, ale spíše naše sebevědomí.

S ne tak prchavým trendem „péče o zadek“ si s každým nanesením krému šeptáme tiché „Miluji se“. Naše hýždě, pravidelně tlačené do tvaru Kardashianek, jsou hýčkány bez postranních úmyslů nebo tlaku.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
