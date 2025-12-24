Search here...

Se svými výraznými křivkami tato modelka oslavuje všechny typy postav.

Tělo pozitivní
Léa Michel
@huntermcgrady/Instagram

Díky svým odvážným tvarům a pulzující energii se Hunter McGrady etablovala jako přední osobnost inkluzivní módy. V každé nové fotografické sérii nebo kampani představuje moderní a barevné siluety, které zdůrazňují těla, jež jsou v módě stále příliš zřídka k vidění.

Prezentace, která oslavuje všechna těla

Ve svých nejnovějších outfitech zveřejněných na Instagramu Hunter McGrady předvádí řadu stylů, od šatů, které obepínají postavu, a uvolněných kompletů až po lichotivé outfity navržené pro její křivky, to vše se sebevědomým přístupem, který okamžitě udává tón: zde se žádný typ postavy nemusí omlouvat za svou existenci. Její styl kombinuje trendy kousky s pohodlnými střihy a dokazuje, že můžete být styloví, aniž byste se museli vejít do takzvané standardní velikosti.

Její příspěvky zdůrazňují samotné oblečení stejně jako poselství, které sděluje: oslavují rozmanitost tvarů těl, velikostí a osobních příběhů. Hodnota ženy se neměří čísly ani mírami, ale sebevědomím a pohodou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Hunter McGrady (@huntermcgrady)

Velmi oblíbený u žen

Komentáře pod jejími fotografiemi se množí: mnoho žen vysvětluje, že se konečně cítí zastoupené, když vidí tělo podobné tomu svému, oslavované s takovou hrdostí. Říkají, že pohled na Hunterinu pózující tak sebevědomě jim pomáhá nosit přiléhavé šaty, upnuté džíny nebo dokonce šaty, které by si dříve neodvážily ukázat.

Mnoho odběratelů také říká, že její příspěvky o sebeúctě a hodnotě všech těl mají skutečný dopad na jejich každodenní život. Sledování, jak přijímá a ukazuje své křivky, strie a plnější postavu, jim pomáhá naučit se dívat na svůj vlastní odraz s větší laskavostí a vděčností.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Hunter McGrady (@huntermcgrady)

Zvýšení sebevědomí

Závěrečné řádky, které Hunter McGradyová sdílí, rezonují jako mantra: každý člověk si zaslouží cítit se hodnotný, krásný a pohodlně, bez ohledu na svou velikost nebo váhu. Její příspěvky se tak stávají mnohem víc než jen módními fotografiemi: jsou to malá vyznání lásky adresovaná všem, kteří o sobě stále pochybují. Mnoho žen proto vysvětluje, že poté, co ji začaly následovat, zjišťují, že chodí s větším sebevědomím, oblékají se pro sebe spíše než pro uznání ostatních a přijímají své křivky jako sílu, nikoli jako vadu.

Prostřednictvím svého image, slov a aktivismu Hunter McGrady nově definuje kodexy módního průmyslu, který dlouho zůstával exkluzivní. Dokazuje, že styl nemá velikost a že krása je nekonečně rozmanitá, pokud je nošena s jistotou a autenticitou. Tím, že modelka oslavuje všechny typy postav bez kompromisů, dělá víc než jen inspiruje vzhled: povzbuzuje celou generaci, aby se více milovala a zaujala své místo, přesně takové, jaké je.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Kvůli této vzácné nemoci jí neustále rostou prsa: proměňuje to ve svou silnou stránku.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kvůli této vzácné nemoci jí neustále rostou prsa: proměňuje to ve svou silnou stránku.

Každý rok jí prsa narostou o jednu velikost košíčku a zdvojnásobí se jejich objem. Trpí onemocněním, které se...

Mužská plešatost: tato země je jednou z nejvíce postižených na světě

Téměř každý druhý muž trpí v průběhu času výrazným vypadáváním vlasů. Ve Francii tento jev postihuje všechny, včetně...

Ptá se svého přítele, proč má rád ženy s křivkami… jeho odpověď rozpouští srdce online

Někdy stačí obyčejný rozhovor v autě k vytvoření něžného okamžiku, který se dotkne tisíců lidí. Přesně to se...

Být krásná není o velikosti a tento model je toho živoucím důkazem.

Krása už není omezena rigidními standardy. Dnes určité osobnosti nově definují pravidla a připomínají nám, že tělo nemusí...

V osmdesáti letech už nevěří ve fyzickou krásu a inspiruje jinými způsoby.

V osmdesáti letech Helen Mirren odvážně zpochybňuje samotný pojem „krásy“, jak jsme ho po desetiletí konzumovali. Už se...

Zařazena do kategorie „plus size“, sebevědomě pózuje a nově definuje standardy krásy.

Americká modelka Hunter McGrady se triumfálně vrací pro vydání časopisu Sports Illustrated Swimsuit z roku 2025, které ve...

© 2025 The Body Optimist