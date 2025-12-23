Search here...

Kvůli této vzácné nemoci jí neustále rostou prsa: proměňuje to ve svou silnou stránku.

Tělo pozitivní
Émilie Laurent
Každý rok jí prsa narostou o jednu velikost košíčku a zdvojnásobí se jejich objem. Trpí onemocněním, které se lékařská komunita stále snaží vysvětlit, a je odsouzena žít s těmito neustále rostoucími prsy. Pětadvacetiletá Skotka se ani zdaleka nelekla, ale dokonce dokázala tuto fyzickou zvláštnost, která jí brání vidět na nohy, proměnit ve výhodu.

Neustále rostoucí hrudník

Prsa obvykle dosáhnou konce svého růstu po pubertě, ale ne u Summer Roberts. Její prsa každý rok viditelně rostou, což ji nutí velmi často měnit spodní prádlo. I ty největší podprsenky na věšáku jsou jí příliš malé. Prsa jí vylézají ze švů a zabírají veškeré místo v oblečení. Ve všech látkách, i v těch nejpružnějších, se cítí stísněná. Důvod? Za deset let si vzala deset velikostí podprsenky a dosáhla velikostí, které už nejsou k dostání.

Zatímco některé ženy by si mohly přát plnější a trochu větší dekolt, tato skotská žena chce zvrátit osud, který ji zřejmě potkal. Její prsa váží přes 25 kilogramů a jsou pro ni přítěží. Tyto dvě velké masy zahlcují její postavu s výškou 1,45 metru a Summer je tahá jako závaží. Kromě toho, že ji stahují dolů a ohýbají v zádech, tato neustále rostoucí prsa jí brání v každém pohybu. Od oblékání až po praní prádla se všechny základní úkony stávají výzvou.

Její prsa, která sotva dokázala skrýt, vyvolávala mnoho otázek. V patnácti letech, když se jí prsa začala nekontrolovatelně růst, Summer vyhledala lékaře v naději, že najde odpovědi a řešení. Jeho závěr? Byl to prostě normální důsledek puberty a nárůstu hormonů. Tato poněkud zjednodušená diagnóza měla samozřejmě daleko k pravdě.

Vzácné a obzvláště oslabující onemocnění

Navzdory přetrvávajícímu pocitu nepochopení a neustále rostoucím prsům se Summer naučila žít v tomto těle „ne jako ostatní“. Pak si jednoho dne v jednom prsu nahmatala bulku, což ji přimělo okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Během lékařské pohotovosti a kontroly prsou lékaři diagnostikovali její fyzickou zvláštnost: „gigantomastii“.

Mediální agentura Passeport Santé to definuje jako „velmi vzácnou, nadměrnou hypertrofii prsou, ke které dochází během puberty nebo těhotenství“. Stav není nevratný: k jeho zvrácení může stačit operace zmenšení prsou. Zatímco čeká, až bude moci zbavit část prsou váhy a znovu získat určitou volnost pohybu, nosí korzet, aby si udržela správné držení těla. Summer však odmítá zakrývat si hrudník stahujícím prádlem nebo zakrývajícími látkami. Naopak, oslavuje svou odlišnost v každém outfitu.

Přijetí spíše než nářek

Summer se mohla cítit bezmocná tváří v tvář tomuto mimořádnému hrudníku, který zahlcoval její odraz. Před pár lety by se naučila pravidla vrstvení, hromadění vrstev oblečení a lhaní o své postavě. Snažila by se uniknout posměšným pohledům ostatních. Dnes se zdá být imunní vůči kritice, té samé kritice, kterou by doslova přijala před pěti lety. A co je ještě lepší, tato zvláštnost ji obohacuje v tom nejdoslovnějším slova smyslu. Pozor, spoiler: její prsa připomínají dvě zlaté cihly. Je dobře známo, že nedostatek zvyšuje hodnotu.

Tato hruď, která nezapadá do žádného kalupu, mohla být přítěží. Summer se ale rozhodla, že si z ní udělá svou tajnou zbraň. Je velmi aktivní na platformách pro dospělé a za pouhý měsíc si připsala úhlednou sumu 70 000 liber (téměř 80 000 eur). Už není otrokyní svého těla a nejistot , ale pánkou své postavy.

Zpočátku byla její prsa jejím největším handicapem, ale dnes jsou jejím největším přínosem. Summerin příběh nám připomíná, že k vytvoření světa je potřeba všeho možného. Naučit se milovat sebe sama není volba, ale nutnost pro posun vpřed.

