Z chlupatého mateřského znaménka dělá silné prohlášení.

Znaménka na těle jsou jako body art, značky identity. Jsou to přirozená tetování, která se vtiskují do těla jako akvarely. Znaménka na těle se vyskytují v různých tvarech a velikostech a některá jsou nenápadnější než jiná. Tvůrkyně obsahu Keera Bageera má své znaménko „nepříliš výrazné“, ale vytváří iluzi kozí bradky pod bradou. Místo aby si tento kousek chloupků oholila, rozhodla se ho zvýraznit.
Mateřské znaménko, které se nepodobá žádnému jinému
Žádná dvě mateřská znaménka nejsou stejná. Každé z nich je jedinečným otiskem, někdy připomínajícím mapu, někdy Rorschachovu kresbu. Skryté pod oblečením, ve stínu trička nebo kalhot, nebo výrazné a výrazné, mateřské znaménko je tak trochu naší obchodní značkou, naším osobním podpisem. Někdy se rozlévá na viditelné části těla, někdy si ho všimneme pohlazením.
Ten od indické tvůrkyně obsahu @keerabageera_ je čtyřrozměrný. Nejenže barví pokožku a vyplňuje prázdná místa na těle; sahá až za bradu a tiše říká: „Jsem tady.“ Uživatelé internetu, kteří si zpočátku mysleli, že jde o zbytek umělých řas, na ni neustále ukazovali, jako by neměla zrcadlo, ve kterém by se na sebe mohla podívat.
Toto chlupaté mateřské znaménko, které jí vyrostlo pod čelistí a táhne se do dlouhého chomáčku, roste už přes deset let jako vlas. Není to žádné znaménko krásy poseté několika chloupky, ale spíše přesnější práce genetiky. Daleko od toho, aby se poddala pokušení oholit a ostříhat si tuto fyzickou zvláštnost svého obličeje, se rozhodla jeho přítomnost přehánět.
Hromada kožešin proměněná v rozmarný detail
Mladá žena si dlouho zastřihávala tento malý kousek vlasů, aby jí zmizel z obličeje. Popkultura její volbu ještě posílila tím, že tento fyzický rys spojovala s uzavřenými babiznami nebo neupravenými čarodějnicemi. Pod tlakem společenských standardů se tomuto satanskému estetickému rituálu podřizovala po celou dobu svého dospívání, dokud nedosáhla zjevení. Co kdysi považovala za ostudu, nyní vnímá jako symbol, ba dokonce umělecký předmět.
Co dříve stříhala hřbetem nůžek, teď maluje tónovacím krémem a upravuje do hedvábného kníru. O své chlupaté mateřské znaménko se stará se stejnou něhou a láskou jako o své kudrnaté vlasy . Ve skutečnosti se tento malý kousek vlasů stal prodloužením její osobnosti, zdrojem kreativity. Na Halloween do něj zapletla třpytivé prameny a v každodenním životě experimentuje s barvami, které by si na vlastní vlasy netroufla. Nanáší si namodralou řasenku a přizpůsobuje si ji náladě.
Nepotřebuje šperky s tímto detailem: mění svůj vzhled a styling tam, kde by se jiní uchýlili k depilačním krémům a bolestivému procesu depilace voskem. Pokud dříve bojovala se svým chlupatým mateřským znaménkem, nyní je soužití mírumilovnější. Koneckonců, toto znaménko zdobící její bradu je součástí její DNA, je to její symbol.
Hrajte si se svým odrazem, místo abyste ho vinili
To, co nás tvůrkyně obsahu učí, je jednoduché, ale zároveň tak obtížné uvést do praxe. Učí nás nechat věcem volný průběh a ukazuje nám, jak doopravdy vypadá sebevyjádření. Zatímco společenský tlak vymýšlí chyby tam, kde je jen jedinečnost, tvůrkyně obsahu nás učí milovat to, co nás společnost nutí nenávidět. Místo toho, aby naříkala nad svým osudem a snažila se být někým jiným, povyšuje to, co už má.
Ten chomáč vlasů, který se jí kroutí pod bradou, není „zbytečnost“, jak tvrdí její kritici. Je to další prvek, stylistický doplněk, dotek duše. Ve světě, kde jsou všechny tváře napodobovány, si zachovává to, co ji dělá jedinečnou.
Toto mateřské znaménko tedy není zdrojem nejistoty, ale polem pro vyjádření. Není to pouhý chomáč vlasů, ale kytice na dohled.