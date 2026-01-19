Tato ragbistka, která je kritizována za svou postavu, boří stereotypy o sportovkyních.

Americká ragbistka, tvůrkyně obsahu a skutečný vzor sebevědomí Ilona Maherová nešetří slovy. Bronzová medailistka z olympijských her v Paříži v roce 2024 nedávno s humorem a rozvahou reagovala na kritiku ohledně svého fyzického vzhledu.
Silná reakce na sexistické poznámky
Ilona Maher zveřejnila na svých sociálních sítích video, na kterém je na červeném koberci udílení nominací na Zlaté glóby ve švestkově zbarvených šatech, s ironickým popiskem: „Miluji, když lidé píší hloupé komentáře, dává mi to obsah na sociální sítě.“ Silná kritika a oslnivá demonstrace sebevědomí.
Americká sportovkyně, která byla kritizována poté, co se jedna z jejích fotografií objevila na sociálních sítích – kde jeden z uživatelů tvrdil, že „vypadá těhotně“ – se rozhodla proměnit výsměch v silné poselství o přijetí těla a sebepýchě. Ragbistka se nenechala ovlivnit, ale tvrdila, že její tělo je prostě tělo skutečné ženy, silné a svalnaté, formované léty tréninku. Obhajobou této vize ztělesňuje pravdu, kterou by mnozí stále raději umlčeli: ano, žena může být svalnatá, atletická, sebevědomá a zároveň inspirativní.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Nová definice ženskosti ve sportu
Ilona Maher ve svém profilu věnuje velkou část svého obsahu pozitivnímu přístupu k tělu a oslavě svalnatého těla. Ukazuje, že můžete být atletičtí, svalnatí a elegantní zároveň a že fyzická síla je výhodou, nikoli rozporem ženskosti. Svou otevřeností a nakažlivou radostí inspiruje tisíce mladých žen k bezpodmínečné lásce ke svému tělu. Její sledující jí pravidelně děkují za dopad jejích zpráv a někteří říkají, že se jejich dcery „díky ní cítí silnější a krásnější“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Tím, že odmítla estetické standardy a oslavovala svou identitu silné a svobodné ženy, se Ilona Maher etablovala jako klíčová postava hnutí body positivity. Na hřišti i mimo něj dokazuje, že skutečné vítězství se neměří pouze medailemi, ale také pozitivním vlivem na vnímání ženských těl ve sportu.