Tenké rty: jak si jich vážit ve věku plných rtů

Zatímco na začátku první dekády 21. století ikony jako britská herečka Emma Watson, americká herečka Blake Lively a americká herečka, režisérka a producentka Jennifer Aniston prosazovaly kouzlo tenkých rtů, dnes je těžké najít příklady, které by to akceptovaly. Rty velikosti XXL, uměle zvětšené kosmetikou, se staly normou. Mnozí podléhají tlaku plných rtů a vzpírají se zákonům genetiky pomocí botoxu, konturovacích tužek a zářivého lesku na rty. A ti, kteří mají tenké rty, se často cítí jako ošklivá káčátka světa krásy.
Tenké rty, nespravedlivě démonizované
Tradiční dámské časopisy prezentují líčení, jehož cílem je vytvořit iluzi plnějších rtů, zatímco obrázky na sociálních sítích zobrazují rty nafouklé injekcemi nebo naplněné výplněmi. Na sociálních sítích nadšenci do krásy šidí se štětci, aby získali pár centimetrů na obvodu rtů, a tráví hodiny modelováním našpulených rtů ve stylu Kardashianek. Ti nejoddanější si vytvářejí balzámy na míru se zázvorem a přidávají chilli semínka do lesku na rty, aby odpovídali současným trendům krásy. Ti nejzoufalejší si násilím svírají ústa v hrdle lahvičky a dosahují úsměvu, který spíše připomíná Jynx než Kylie Jenner.
Dokonce i beauty filtry na Snapchatu modelují obličeje pomocí faceliftů a deformují naše přirozené rty, jako by nebyly dost dobré na to, aby se na ně člověk díval. Tváří v tvář všem těmto obrazům baculatých úst a rtů vylepšených výplněmi rtů nebo kyselinou hyaluronovou mají ženy s tenkými rty zvláštní pocit, že „nejsou jako všichni ostatní“. Jako vetřelci v tematizované společnosti. Navíc od roku 2019 využívají kosmetické chirurgie nebo estetické medicíny více ženy ve věku 18–34 let než ženy ve věku 50–60 let, které dříve patřily k hlavním uživatelům. Postava hvězd reality show, kdysi spíše okrajová, ba až „přehnaná“, se stala univerzálním vzhledem.
Ve výsledcích vyhledávání Google nejsou tenké rty oslavovány, ale spíše vyčleňovány jako anomálie. Jsou považovány za problém, který je třeba řešit, za vadu, kterou je třeba napravit. Tenké rty, které nejsou dostatečně dobré k líbání ani dostatečně svůdné, aby si získaly své publikum, a které hrdě prosazují americké herečky Blake Lively a Kristen Stewart, trpí krutým osudem společenského tlaku.
Tenké rty, okouzlující přednost mezi klonovanými tvářemi
V přílišné snaze přizpůsobit se ideálu mnoho lidí skončí s bohužel obyčejným obličejem. Vysoké lícní kosti, tenký, mírně vzhůru zdvižený nos, husté řasy, upjatý pohled, pečlivě nabroušená čelist, plné rty… tato typická estetika, kterou jako model a inspiraci používají obličejoví chirurgové, není nic jiného než vulgární kopie.
Dnes si objednáváme novou tvář jako nové džíny v obchodě a upravujeme si svůj odraz ve stylu britské autorky Mary Shelleyové a jejího „Frankensteina“. Jenže v tomto úsilí o postavu na míru ženy nahrazují své jedinečné vlastnosti snadno dostupnými rysy. Vyměňují svou individualitu za standardy, které za deset let doslouží a budou považovány za zastaralé.
Přesto vymazání nebo změna rysů znamená popřít část vlastní identity a v širším smyslu urazit ty, kdo je stvořili – naše rodiče. I když nás společnost přesvědčila o opaku, tenké rty nejsou ani neštěstí, ani nedostatek. Je to dědictví, známka sounáležitosti s rodinou, pouto s našimi blízkými. A ve světě, kde tvářím dominují plné rty, je udržení tenkých rtů nedotčených téměř aktem vzdoru. Je to akt sebeúcty, tichý protest proti společenským normám.
Znovu se učit dívat se na své rty jinak
Neustálým srovnáváním s obrázky z retušovaných obrazovek nebo kosmetických klinik jsou tenké rty vnímány jako nedostatečné. Všechno je však otázkou úhlu pohledu. Tam, kde někteří vidí nedostatek, jiní vnímají decentní eleganci, téměř aristokratickou kultivovanost.
Tenké rty mají jedinečnou schopnost jemně strukturovat obličej. Umožňují více prostoru pro celkový výraz, oči, lícní kosti, individualitu každého rysu. Vyprávějí jiný příběh, daleko od standardizovaných norem. Znovu se je naučit vážit si také znamená překonat jednorázovou vizi krásy a přijmout, že půvab se neměří velikostí.
Znovuzískání vlastních úst bez jejich transformace
Milovat své tenké rty neznamená vzdát se všech kosmetických procedur a vést válku kosmetice. Jde spíše o změnu vašeho přístupu a držení těla před zrcadlem. Místo snahy je „opravit“ nebo „zvětšit“, jak naznačují titulky, proč je neoslavovat takové, jaké jsou?
Dobře zvolená rtěnka, jemně definovaná linie rtů, saténový finiš spíše než ten, který by rty zvětšoval… tyto techniky už nejsou o podvádění, ale o zdůraznění. Cílem už není vytvářet iluzi, ale zdůraznit realitu. Tato změna perspektivy je nezbytná. Umožňuje nám vymanit se z cyklu neustálé frustrace, pocitu, že nikdy nejsme „dost“, a přijmout sami sebe v každém detailu. Líčení by nemělo být trikem ani alternativou k chirurgickému zákroku, ale okamžikem oslavy, znovuspojení se sebou samými.
Podle těchto pravidel je krása jednoduše otázkou proporcí. Tenké rty musí být plnější a kulatá bříška štíhlejší. To vše je však jen obrovská iluze. Nemá tedy smysl si lhát a fantazírovat o estetice, která bude za pár let považována za zastaralou.