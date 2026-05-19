Sebevědomí: tento esenciální olej vám může pomoci lépe se vyrovnat s chvílemi pochybností

Příroda je lékárna pod širým nebem a má rostlinu na každý problém, včetně nízkého sebevědomí a veřejného nepohodlí. Pokud vám někdy chybí sebevědomí nebo vás plachost přemáhá natolik, že se vám zčervenají tváře, mohl by vám na posílení sebevědomí posloužit málo známý esenciální olej. Lektvar nabitý pozitivní energií, který můžete aplikovat před choulostivým setkáním, romantickým rande nebo když cítíte, že vaši mysl ovládají negativní myšlenky.
Poznámka: Používání esenciálních olejů se nedoporučuje těhotným nebo kojícím ženám, dětem mladším 7 let, starším osobám, epileptikům nebo osobám trpícím srdečními problémy, záchvaty, hormonálně závislými nádory či jinými zdravotními problémy. Před použitím se doporučuje konzultace s lékařem.
Esenciální olej, který zvyšuje sebevědomí
Pokud jste fanouškem přírodních léčiv, pravděpodobně znáte esenciální olej z máty peprné pro zklidnění migrén nebo ravintsaru pro uvolnění ucpaného nosu při nachlazení. Tyto aromatické koncentráty, které dodají vašemu domovu vůni bio obchodu, ještě neodhalily všechny své schopnosti. I když dokáží uklidnit mysl ve stresových chvílích nebo zmírnit infekce uší, nosu a krku, mají i jinou oblast odbornosti.
V této rozsáhlé botanické sbírce, hodné stánku lékárníka, se skrývá téměř magický recept na vnitřní zmatek: ty pocity, které ve vás vyvolávají pochybnosti o vaší hodnotě a nutí vás srovnávat se s ostatními. Pokud trpíte komplexem méněcennosti, tendencí neustále se ponižovat nebo sebekritikou, tento esenciální olej má ve vašem arzenálu místo. Je to skutečné hnojivo pro malá ega, která se snaží růst, a také skvělá ingredience v boji proti veřejnému zostuzování .
Toto je esenciální olej Petitgrain Bigarade , jehož původní název je Citrus aurantium. Obsahuje terpenové estery, známé pro své vyrovnávací vlastnosti a vliv na náladu. Zkrátka je to pozitivita v lahvičce. Pokud se děsíte mluvení před publikem nebo pronášení svatebního projevu, prostě po něm sáhněte. Okamžitě umlčí ten vnitřní hlas, který vám neustále šeptá katastrofické scénáře.
„Když nastane tato situace a panika se zvedne, aniž bychom ji dokázali ovládat, reflexem, který je třeba podniknout, je nanést 2 kapky (zředěné na 10 % v neutrálním rostlinném oleji, například ze sladkých mandlí) na solar plexus, pomalu rozetřít a zhluboka dýchat,“ doporučuje aromaterapeutka Danièle Festy mezi stránkami své knihy „Esenciální oleje, funguje to“ (ed. Leduc).
Tyto další rostliny vám mohou pomoci se prosadit
V rozlehlém světě esenciálních olejů jsou některé rostliny téměř stejně dobré jako zašeptané „Miluji tě“ před zrcadlem nebo lístek s povzbudivými slovy. Svými obklopujícími a uklidňujícími vůněmi vás vyzývají k pěstování pozitivního myšlení a přirozeně nacházejí své místo v osobní wellness praxi. Mějte je po ruce, aby vytvořily bublinu emocionálního pohodlí a podpořily vás v chvílích, kdy chcete znovu načerpat energii, klid a sebevědomí.
- Pravý levandulový esenciální olej. Není jen k provonění ložního prádla nebo šatních skříní. Má anxiolytické vlastnosti a působí jako silný prostředek proti stresu. Klidnější mysl, téměř neslyšitelné myšlenky, pocit pohody… to je to, co můžete očekávat.
- Esenciální olej ze zelené myrty. Je také známý jako olej proti depresím. Kromě toho, že díky svým osvěžujícím vlastnostem a nesrovnatelné svěžesti usnadňuje dýchání, přispívá také k celkové pohodě.
- Esenciální olej z Kunzey. Pokud se cítíte ve stresu nebo zahlceni i tou nejmenší událostí, je tento olej pro vás. Je předepsán při duševní únavě a zdá se být stvořen pro naši moderní dobu, kdy se vše děje závratnou rychlostí.
- Esenciální olej z vavřínu. Nejvíce symbolicky spojovaný se sebevědomím a sebeujištěním. Jeho vůně hraje roli v rituálech spojených s veřejným vystupováním nebo s okamžiky, kdy se člověk potřebuje cítit silný.
Některé značky, zavedené v oblasti aromaterapie, nabízejí roll-ony výhradně zaměřené na sebevědomí, což je koncept, který zdaleka není samozřejmostí. Obecně se jedná o chytrou směs několika esenciálních olejů známých svými uklidňujícími vlastnostmi. Těchto několik kapek, aplikovaných na zápěstí nebo na čakry těla,
Pečující rituál pro opětovné spojení se sebou samým
Tyto esenciální oleje, kromě toho, že přispívají k vaší vnitřní jistotě a poskytují vám skutečný klid, vnášejí do vašeho hektického každodenního života nový rituál péče o sebe. Vytvářejí pro vás okamžik oddechu a slibují božskou smyslovou cestu. Aplikace několika kapek tohoto nektaru z Matky Přírody se stává aktem sebeuspokojení, opětovného soustředění a obnovení rovnováhy. Konečně upřednostníte svou pohodu. Neaplikujete esenciální olej jen tak náhodně: přidáváte záměr, srdce a nadšení. A to pomáhá změnit vaše myšlení.
Na rozdíl od silnějších vůní vytvářených velkými značkami, tyto zahalují tělo do jemnosti a nabízejí výhody nad rámec pouhé vůně. Když vytáhnete tuto lahvičku z kapsy, budete vypadat jako Hermiona v Bradavicích, ale co je důležitější, tiše říká : „Dávám si čas pro sebe“, „Získávám zpět svou moc.“
Pár kapek na solar plexus, hluboký nádech, uklidnění ramen… a najednou se ta zdánlivě nepřekonatelná schůzka zdá o něco méně skličující. Žádná magie, jen jemná připomínka toho, že sebevědomí v nás někdy dřímá a potřebuje jen malé pošťouchnutí zvenčí.