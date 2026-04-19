Daleko od standardů, asymetrie obličeje nově definuje kódy šarmu

Tváře sdílené za hashtagemi krásy jsou všechny „harmonické“. A tato „dokonalá“ geometrie se zdá být téměř podezřelá, ba až neskutečná. Přestože nás společnost přesvědčila, že mírně mimo střed pohledu, jedno obočí výše než druhé nebo křivý nos jsou anomálie, ve skutečnosti jsou tyto malé zvláštnosti, viditelné pouze pod lupou, naprosto normální. Prakticky žádný člověk na Zemi nemá symetrický obličej a je čas oslavit tyto rysy, které se sociální média tak snaží „opravit“.
Asymetrie obličeje, zdaleka ne anatomická vada
Když se před zrcadlem zdržíte příliš dlouho, začnete se cítit jako Picassův obraz. Čím pozorněji se zkoumáte, tím více se váš odraz podobá abstraktnímu uměleckému portrétu. Jedno oko máte otevřenější než druhé, jedno víčko máte povislé nalevo, ale ne na pravém, na jedné straně máte důlek a jeden ret je plnější než druhý.
Váš obličej není na obou stranách úplně stejný. Tato asymetrie je na fotografiích ještě patrnější. Na těchto snímcích, které mají být vzpomínkami a ne nástroji sebekritiky, tyto malé detaily, které obvykle zůstávají nepovšimnuty, najednou vyniknou. To vysvětluje, proč je jeden z vašich profilů „fotogeničtější“ a „atraktivnější“ než druhý.
I když je symetrie často synonymem dokonalosti, zůstává utopií časopisů nebo ideálem chirurgické ordinace. Ve skutečnosti jste jako 99 % lidí na světě: máte asymetrický obličej. „Kromaňonec tuto asymetrii již vykazoval. Měl čtvercové oční důlky a jeden byl menší než druhý. Lucy je ostatně taky,“ vysvětluje Dr. Marc Divaris .
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Tvář rozdělená na dvě části, zaručená singularita
V časopisech je to pořád ten samý starý příběh. Jste povzbuzováni k opuštění určitých návyků, abyste „vyvážili“ své rysy a zrušili práci genetiky, jako by to byl jen „zdokonalitelný“ návrh. Přesto vás tato asymetrie, ať už více či méně znatelná, dělá jedinečnými a také „lidštějšími“. I když mýtus o dokonale paralelním obličeji oslovuje mnoho žen, je to jen další výmysl společenského tlaku. Podle odbornice je dokonale proporcionální obličej „zaručeně hlavou monstra“.
Podle odborníka máte obličej se dvěma odlišnými styly. Jednu stranu popisuje jako jemnější, někdy nazývanou „dětskou“. Rysy se mohou jevit jemnější, s jemnějšími konturami. Protože kostní struktura je často méně výrazná, tkáně jsou také o něco méně pevné, což může způsobit, že se známky stárnutí objeví o něco dříve.
Naopak, druhá strana obličeje se může jevit strukturovanější, s mírně plnějšími nebo výraznějšími rysy. Tato strana, někdy nazývaná „dospělá strana“, je často vnímána jako robustnější. Díky této přirozené podpoře bývá odolnější vůči stárnutí a mění se pomaleji.
Asymetrický obličej a kognitivní síla: podivné spojení
Po přečtení zábavných knih nebo prohlédnutí upravených fotografií, které vytvářejí iluzi jednotných obličejů, jste se pravděpodobně pokusili vytvořit si vlastní vzhled a sjednotit rysy. Třeba mírným prodloužením rtů pomocí make-upu, úpravou nerovného obočí nebo umělým narovnáním nosu konturovacími technikami.
Přesto to, co společnost neúnavně prezentuje jako vadu, je ve skutečnosti úžasný dar. K tomuto závěru dospěli výzkumníci z Psychologické fakulty Univerzity v Aucklandu a publikovali ji ve vědeckém časopise Symmetry . Jejich práce naznačuje, že asymetrie není „problémem“ růstu, ale spíše přirozenou vlastností živých bytostí, hluboce zakořeněnou v naší biologii. Může dokonce hrát roli ve správném fungování určitých lidských schopností.
Aby k těmto závěrům dospěli, vědci studovali vývoj asymetrií u lidí i u jiných druhů. Zjistili, že tyto rozdíly mezi oběma stranami těla existovaly vždy a že přispívají k rozvoji základních funkcí, jako je jazyk, koordinace a jemná motorika (například používání rukou).
Další zajímavý bod se týká mozku: je přirozeně asymetrický, s hemisférami, které nemají úplně stejné role. Tato organizace umožňuje určitou formu specializace, kdy každá „strana“ mozku přispívá k jiným dovednostem, díky čemuž je naše celkové fungování efektivnější a lépe přizpůsobené.
Nakonec, mít asymetrický obličej není divné. Divné je jen věřit tomu, že je. Takže až příště uvidíte fotku dívky s úhlednými rysy a dokonale tvarovaným obličejem, nezpochybňujte svůj vzhled, ale spíše standardy krásy.