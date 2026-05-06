Tato matka dvojčat testuje jejich „spojení“; video se stalo virálním.

Rodičovství
Fabienne Ba.
@paschal_twins17 / Instagram

Matka, dva chlapci oddělení dveřmi a série otázek kladených ústně. Odpovědi dvojčat ohromily uživatele internetu – a znovu nastolily otázku, kterou věda stále zkoumá: jsou dvojčata skutečně propojena?

Test: stejné otázky, aniž by se navzájem viděli nebo slyšeli.

Princip videa zveřejněného na instagramovém účtu @paschal_twins17 je odzbrojujícím způsobem jednoduchý. Matka klade každému ze svých synů-dvojčat úplně stejné otázky, aniž by se navzájem viděli nebo slyšeli. Odpovědi – shodné nebo téměř shodné – okamžitě vyvolaly vlnu udivených reakcí v komentářích. „Jak je to možné?“ , „To je kouzlo! “, „Dvojčata mě děsí v dobrém slova smyslu“ – přesně takové reakce, které z rodinného videa udělají během pár hodin virální fenomén.

Existuje skutečně „telepatie dvojčat“?

Tuto otázku si klade každý, když se setká s tímto typem videa. Vědecká odpověď je nejednoznačná. Neexistují žádné důkazy o mimosmyslové komunikaci mezi dvojčaty. Nicméně několik dobře zdokumentovaných mechanismů vysvětluje tyto pozoruhodné shody.

Monozygotní dvojčata – ta, která se vyvinula ze stejného vajíčka – sdílejí 100 % své DNA, což znamená, že mají stejné kognitivní predispozice, stejné myšlenkové procesy a často i stejné asociace myšlenek, když čelí stejné otázce. Připočtěte k tomu roky společného života, sdílené zážitky a společný jazyk – a identické odpovědi se stanou méně záhadnými, i když zůstanou fascinující.

Co říkají studie o dvojčatech

Výzkum dvojčat je jedním z nejmocnějších nástrojů v psychologii a genetice. Studie dvojčat vychovávaných odděleně – prováděné zejména v rámci Minnesota Twin Family Study od roku 1979 – ukázaly, jak genetika ovlivňuje vkus, chování, emoční reakce a dokonce i životní volby nezávisle na prostředí.

Dvojčata oddělená při narození a znovu se setkající v dospělosti si někdy vybrala pro své děti stejné křestní jméno, stejné povolání, stejný účes. Nešlo o žádnou telepatii, ale spíše o sdílenou mentální architekturu, která produkuje ohromující účinky.

Role matky ve viralitě

To, co dělá video tak roztomilým, není jen výsledek testu – je to způsob, jakým ho matka provádí. Její upřímné nadšení, reakce na každou identickou odpověď a zjevná hrdost na toto spojení proměňují jednoduché cvičení v něžný okamžik sdílený s miliony cizích lidí. Videa rodičů dokumentujících nevšední každodenní život svých dvojčat patří k nejzajímavějším příspěvkům na Instagramu a TikToku – a toto video není výjimkou.

Trend, který nikdy nevyjde z módy

„Výzva telepatie dvojčat“ je jedním z nejtrvalejších trendů na sociálních sítích. Již několik let tisíce rodin s dvojčaty zveřejňují své vlastní verze testu – vybírají si stejný předmět, kreslí totéž a odpovídají na stejné otázky. Formát funguje, protože vychází z něčeho univerzálního: touhy věřit, že existují pouta, která přesahují slova. A i když věda raději mluví o sdílené genetice než o záhadě, pocit úžasu zůstává velmi reálný.

Ústní zkouška, identické odpovědi, miliony zhlédnutí – tito dvojčata nevědomky nabídli dojemnou a fascinující lekci o tom, co znamená sdílet nejen DNA, ale i způsob, jakým vidíte svět. Věda nemluví o magii, ale někdy to tak rozhodně působí.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
