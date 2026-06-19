Jeden kilometr od nemocnice zažila tato nastávající matka porod, na který nikdy nezapomene.

Když Eleanor Farrarová ucítila první kontrakce, myslela si, že má spoustu času dostat se do nemocnice. Její rodina žije v anglickém Readingu, jen kilometr od nemocnice Royal Berkshire Hospital. Miminko však mělo jiné plány. Toto je příběh porodu , který byl stejně velkolepý jako dojemný.
Proces, který se zrychlí za patnáct minut
Všechno to začalo jednoho rána ve 4:30, když Eleanor Farrarová vstoupila do 41. týdne těhotenství. Probudila se s tím, co popsala jako „bolesti připomínající silné menstruační křeče“. Bez jakýchkoli zvláštních obav se připravovala na odjezd na porodnici – v domnění, že má ještě trochu času.
Během patnácti minut se však kontrakce staly rytmickými: jedna za minutu. „V tu chvíli jsem pochopila, že se chystám rodit,“ svěřuje se. Než se vydala na cestu, udělala si čas a oblékla si perlový náhrdelník a stejnou noční košili, jakou měla na sobě při narození své nejstarší dcery Diany, tehdy dvouapůlleté. Téměř symbolické gesto v naléhavé situaci.
Cesta autem mezi bolestí a klidem
Eleanor, její partner Rasheed a jejich malá dcerka Diana nasedli do auta a zamířili do nemocnice. „Jakmile jsem vystoupila, praskla mi v obývacím pokoji voda – dítě sestupovalo do pánevního kanálu, byl to obrovský únik tlaku,“ vypráví mladá žena.
Proč nezavolala sanitku? „Psychicky jsem byla o pět až deset minut pozadu za tím, co dělalo mé tělo,“ vysvětluje. Během jízdy se její dcera Diana, sedící na zadním sedadle v autosedačce otočené proti směru jízdy, začala bát a zeptala se: „Mami, jsi v pořádku?“ Otec klidně odpověděl: „Mami je trochu nemocná, jdeme jí koupit nějaké léky.“ Aby Eleanor zůstala klidná, zabořila obličej do loketní opěrky auta. „Chtěla jsem kvůli své dceři zůstat co nejklidnější,“ svěřuje se.
Porod v autě, přímo před nemocnicí
A právě v autě mladá žena nakonec porodila. „Jakmile jsem nahmatala hlavičku dítěte, zatlačila jsem při další kontrakci. Stále jsme jeli a o minutu později jsme parkovali před nemocnicí,“ vzpomíná. Její dcera Celine se právě narodila v rodinném autě.
Její partner Rasheed spěchal do nemocnice a rychle dorazily dvě porodní asistentky. Právě v autě, stále zaparkovaném přímo před dveřmi oddělení, měl Eleanorin partner dokonce tu čest přestřihnout dítěti pupeční šňůru. Novopečená matka chválila organizaci, která byla soucitná i profesionální.
Ulevená a vděčná rodina
Po úvodních kontrolách se Celine daří naprosto dobře. „Celine je prostě ta nejkrásnější holčička. Máme takové štěstí, že ji máme,“ říká její matka s nesmírnou úlevou. Zvláštní poděkování vyjadřuje také své porodní asistentce Lyndsey, která se o ni starala po celé těhotenství.
Příběh Eleanor Farrarové je dojemnou připomínkou toho, že porod je ze své podstaty nepředvídatelnou událostí – a to i kilometr od nemocnice. A že uprostřed nouzové situace je často klíčový klid, podpora rodiny a soucitná péče zdravotnických pracovníků. Pro Celine bude příběh jejího porodu nepochybně bohatým zdrojem konverzace na budoucích rodinných setkáních.