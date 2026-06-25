Tato matka, která byla kritizována za kojení na veřejnosti, se rozhodla reagovat

Rodičovství
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gisele Seidel / Pexels

Kojení by mělo být normální, každodenní záležitostí. Přesto některé matky stále čelí kritice, když krmí své děti na veřejnosti. Právě tuto zkušenost nedávno zažila londýnská zpěvačka, která se nevědomky stala symbolem debaty, která sahá daleko za rámec jejího osobního příběhu.

Okamžik spoluúčasti se změnil v kontroverzi

Začátkem června se Tayah Ettienne zúčastnila soukromého hudebního festivalu určeného pro rodiny. Hudební nadšenkyně a profesionální zpěvačka s sebou vzala svou šestnáctiměsíční dceru Aaliyanu, aby si užila atmosféru koncertů pod širým nebem. Během akce si holčička přirozeně vyžádala kojení, zatímco její matka tančila pod stanem. Kamarádka spontánní scénu natočila a poté ji sdílela na TikToku. Z pouhé vzpomínky se rychle stal virální fenomén a během několika dní nasbírala přes 700 000 zhlédnutí.

@ettienne.mp3 Náš první společný festival 💜 Počasí nás rozhodně prověřilo. Déšť, další déšť a pak jen tak pro zpestření… ještě větší déšť 😂 Ale upřímně? Měli jsme se skvěle. Malá tančila, lidé se usmívali, všude byla hudba a déšť se nějak stal součástí dobrodružství. Rozhodně to nebyl poslední festival pro tento malý tým 🥹✨ #M #CestaMateřství F #FestivalovýŽivot B #KojeníMama W #ŽenyPodporujíŽeny ♬ originální zvuk - Ettienne | Zpěvák-Skladatel

Když je kojení stále problém

Viditelnost videa vyvolala vlnu negativních komentářů. Někteří uživatelé internetu považují scénu za „nevhodnou“ a domnívají se, že kojení na veřejném místě, a tím spíše na festivalu, je nepatřičné. Tato reakce mladou matku překvapuje. Zatímco zdravotníci kojení podporují, mnoho žen se i nadále setkává s poznámkami, když kojí své děti mimo domov. Navzdory upřeným pohledům a otevřené kritice zůstává toto téma na některých veřejných místech citlivé.

Být matkou, aniž byste se vzdávali sama sebe

Tváří v tvář útokům se Tayah Ettienne rozhodla promluvit. V jejím případě stále přetrvává myšlenka, že mateřství nutí ženy odložit své touhy a vášně na pokoj. Naopak obhajuje svobodnější pohled na rodičovství.

Podle ní je naprosto možné být pozornou matkou a přitom si užívat své zájmy, výlety a společenský život. Dokonce věří, že dětem prospívá, když vidí šťastné, naplněné a autentické rodiče. Toto poselství rezonuje s mnoha ženami, které jsou unavené z protichůdných očekávání, která mateřství stále obklopují.

Ženská těla v centru debaty

Kromě své osobní zkušenosti Tayah Ettienne poukazuje na hlubší jev: obtíže, které zřejmě stále má určitá část společnosti s oddělením ženského těla od jeho sexuální dimenze. Pro její zastánce slouží kojení především výživné funkci a nemělo by být vnímáno jako trapný nebo provokativní akt. Kontroverze tak znovu vyvolává opakující se otázku: proč akt, jehož účelem je jednoduše nakrmit dítě, stále vyvolává tak silné reakce, když se odehrává na veřejnosti?

Vlna podpory silnější než kritika

Přestože se objevilo mnoho negativních komentářů, nebyly jediné. Četné matky i běžní uživatelé internetu vyjádřili zpěvačce podporu. Mnozí ji chválili za to, jak se otevřeně vyjádřila, a za její odhodlání bránit právo žen svobodně kojit, kdekoli si zvolí. Tato mobilizace odráží změnu postojů. Přestože kritika stále existuje, hlasy obhajující normalizaci kojení na veřejnosti jsou stále četnější.

Příběh Tayah Ettienne nakonec zdůrazňuje přetrvávající rozpor: kojení je široce doporučováno, ale ty, které ho praktikují, se někdy stále setkávají s odsouzením od ostatních. Veřejnou reakcí na své kritiky opakuje jednoduchou myšlenku: krmení vlastního dítěte by nikdy nemělo být zdrojem hanby.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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