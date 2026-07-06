Kojí během Top Chef: jednoduchý obrázek, který hodně vypovídá o mateřství

Soutěžící 17. série soutěže Top Chef, Léa Vautier Lecointre, šéfkuchařka s chutí pro moře, vytvořila na place několik skutečně nezapomenutelných pokrmů. V zákulisí se věnovala přípravě jídla pro své čtyřměsíční dítě a mezi jednotlivými výzvami odsávala mateřské mléko. Jako ambasadorka mořské kuchyně, ale i rodičovství, žonglovala po celou dobu kulinářské soutěže s hrnci, pánvemi a odsávačkami mléka.
Život po narození dítěte nekončí a tento šéfkuchař to dokazuje.
Po porodu mají matky několik měsíců na to, aby se zotavily z emocionálního zážitku. Využívají tento čas k tomu, aby se seznámily s novým denním režimem, poznaly miminko ve svém děloze a znovu získaly energii ztracenou během kontrakcí. Léa Vautier Lecointre zase rychle vyměnila své těhotenské šaty za těhotenskou zástěru, která je téměř jako druhá kůže.
Sedmadvacetiletá šéfkuchařka, dcera rybáře, se sotva vrátila domů do Arcachonské pánve, když už se vydala zpět do Paříže na konkurz do soutěže Top Chef. Dva týdny po porodu svého druhého dítěte se předváděla za nablýskanými kamny populární show. „V té době jsem ještě nevěděla, jak to udělám. Jen jsem věděla, že to udělám,“ uvedla na sociálních sítích s typickým klidem někoho z pobřeží.
Mladá žena, která prosazuje místní speciality a jejíž kuchyně se vyznačuje mořskými plody, směsí mořské pěny a zeleniny, byla vybrána porotou. A svým jedinečným charakteristickým stylem, který by gastronomičtí puristé nazvali nekonvenčním, okamžitě zaujala chuťové pohárky. Nicméně, mimo pozornost reflektorů měla tato matka dvou dětí kromě kuchyňské brigády ještě další rodinu, kterou musela živit. „Jedna výzva nestačila; musela jsem přidat výzvu odsávání mateřského mléka,“ svěřila se podcastu Eden Stories .
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Kojení v práci: realita, která je stále příliš zřídka obhajována.
Během časově omezených výzev se zdálo, že nic nenarušuje kreativitu této šéfkuchařky, inspirované sezónními košíky a ingrediencemi s drápy nebo šupinami. Rodačka z Arcachonské pánve, ukolébaná vlnami moře, čelila další výzvě. Musela odložit příbory, aby se mohla vytratit na toaletu a doplnit zásoby mléka svému dítěti . Záběr z tohoto okamžiku kojení dokonce sdílela na sociálních sítích, což připomíná skutečnou zeď rodinných vzpomínek.
Tato úroda mateřského mléka však zdaleka nebyla omezením ani nevýhodou, ale naopak byla pro Léu, která si hluboce dělala starosti o blaho svého dítěte, neocenitelná. „Věřím, že výživa nikdy neměla větší smysl,“ přiznala šéfkuchařka v tomto příspěvku, který měl nádech manifestu. Dokonce přirovnala tuto profesionální zkušenost k rozbouřenému moři a použila přitom spoustu slaných metafor. „Je tu matka, která živí zemi. Ta, která plodí zeleninu, roční období, cykly. A pak je tu matka, která živí dítě , někdy z dálky, někdy v tichosti,“ shrnula v záblesku prózy. Protože být matkou není oceán obětí, ale nekonečný prostor možností.
„Rodičovství není urážka“: důležitá připomínka
Šéfkuchařka, která provozuje Crème & Pêche, mobilní kuchařský koncept, jenž pořádá pohlcující jídla s místními producenty, se mateřství plně chopila. Přestože ji poporodní únava dostihla a v šesté epizodě ji donutila odstoupit ze soutěže, je matka dvou dětí hrdá na to, že dokázala skloubit svou kariéru s mateřstvím, což je výkon, v němž vyniká. Ve skutečnosti to není její první rodeo. Už měla nějakou praxi se svou malou dcerou, která je její sous-chefkou v seriálu „obsluha v ceně“, kde společně vaří přístupné recepty.
Zatímco i dnes čelí matky, které se předčasně vracejí do práce, kritice a obviněním ze sobectví, tato otevřená šéfkuchařka tyto předsudky vyvrátila. Medaili sice nezískala, ale vštípila svým dcerám hrdost a dosáhla dalšího, osobnějšího vítězství.
Léa sice prosazovala svůj region a jeho silnou kulinářskou identitu, ale zároveň ztělesňovala autentičtější a méně idealizovanou verzi mateřství. A tyto obrazy by měly rezonovat s lidmi, kteří byli až příliš dlouho zakořeněni ve stereotypech.