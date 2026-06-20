Tato matka se s námi podělila o „přísná pravidla“, která svým dětem během léta ukládá, a uživatelé internetu jsou v tomto ohledu rozděleni.

S blížícími se letními prázdninami vyvstává v mnoha rodinách otázka: měly by zachovat vzdělávací rámec, nebo nechat děti užívat si naprosté svobody? Americká influencerka Vidya (@queencitytrends), kterou na TikToku sledují miliony odběratelů, nedávno znovu rozpoutala debatu odhalením pravidel, která uplatňuje na své dvě děti během prázdnin.
Aktivní léto spíše než léto bez cíle
Vidya Gopalan, známá na TikToku jako @queencitytrends, se podělila o svou vizi letních prázdnin ve videu, které se stalo virálním. Matka dvou dětí ve věku 11 a 14 let vysvětluje, že pro ni léto znamená odpočinek… ale ne nečinnost. Než podrobně popíše rutinu své rodiny, upřesňuje, že se jedná o organizaci, která pracuje pro její domácnost. Podle ní pomáhá zaměstnat děti „vyhnout se určitým problematickým projevům souvisejícím s nudou a podporuje vyváženější každodenní život“.
Čtení versus obrazovky: princip, který vyvolává rozruch
Pravidlo, které si získalo největší pozornost uživatelů internetu, se týkalo času stráveného u obrazovky. V této rodině se každá minuta strávená čtením rovná jednominutovému limitu času stráveného u obrazovky. Pro matku je čtení nezbytné, zejména proto, že mnoho dětí ho mimo školu postupně opouštějí.
Podle ní tento systém přirozeně povzbuzuje její děti k tomu, aby četly více knih. Vidya (@queencitytrends) dokonce uvádí, že od začátku prázdnin už několik knih přečetly. Tato metoda se líbila mnoha uživatelům internetu, i když někteří poukazují na to, že čtení by mělo být primárně spojováno s potěšením a objevováním.
Na programu je sport, matematika a pobyt v přírodě.
Čas strávený u obrazovky není jediná věc, která je regulována. Děti také věnují asi dvacet minut denně matematice, tráví alespoň dvě hodiny venku a pravidelně se věnují sportu. Spánek také podléhá určitým pravidlům. Časy ukládání do postele jsou stanoveny na určité časy, přičemž je možné si ráno odpočinout déle, pokud to jejich rozvrh dovolí.
Pro některé uživatele internetu je tato rovnováha mezi volným časem, fyzickou aktivitou a učením vynikající přípravou na začátek nového školního roku. Jiní ji naopak vnímají jako příliš velkou pracovní zátěž v období, které by mělo být věnováno odpočinku.
Vedení bez kontroly: celý smysl vzdělávání
Vidyin příspěvek (@queencitytrends) rychle rozdělil sociální média. Debata se rozšířila daleko za rámec prázdnin, ať už jde o komentáře chválící strukturované rodičovství, nebo o ty, které odsuzují nadměrnou kontrolu. I když je pro děti důležité mít rutinu, vzdělávací rámec by se nikdy neměl stát řadou povinností nebo trvalých omezení. Být rodičem také znamená poskytovat dítěti laskavou podporu, naslouchat jeho potřebám a respektovat jeho tempo.
Za frázemi jako „přísná výchova“ nebo „přísná pravidla“ je někdy nutné zůstat ostražití. Některé praktiky mohou sklouznout do forem nadměrné kontroly nebo dokonce maskovat toxické či zneužívající chování, když dítě zbavují jeho autonomie, pohody nebo práva dělat chyby. Prázdniny také představují vzácný čas na odpočinek, rozvoj kreativity, snění, někdy i na nudu a budování vlastních zážitků. Dítě nemusí být neustále aktivní ani zaneprázdněné, aby se mu dařilo.
Kontroverze kolem pravidel americké influencery Vidyi (@queencitytrends) nakonec zdůrazňuje jednoduchou pravdu: neexistuje jediný model. Každá rodina si najde vlastní rovnováhu mezi svobodou a strukturou. Klíčem je poskytnout uklidňující, respektující a pečující prostředí, kde mohou děti klidně vyrůstat a plně si užívat svého dětství.