Místo fráze „Přestaň plakat“ je zde 5 frází, které dětem pomohou vyjádřit jejich emoce

Dětské slzy mohou být znepokojivé. Ať už z únavy nebo reflexu, je lákavé chtít pláč co nejrychleji zastavit. Uznání emoce spíše než její potlačování však dítěti umožňuje lépe ji pochopit a rozvíjet cenné dovednosti pro pokojný růst.
Proč by se této krátké frázi mělo vyhnout
„Přestaň plakat“ je jedna z frází, které mnoho dospělých používá, aniž by jim to chtělo ublížit. Přesto může v dítěti vyvolat pocit, že to, co cítí, je nepřijatelné, nebo že by mělo své emoce skrývat. Odborníci na vývoj dítěte nám připomínají, že dítě ještě nemá stejné emoční schopnosti jako dospělý. Pláč je často jeho nejpřirozenějším způsobem, jak uvolnit frustraci, strach, smutek nebo extrémní únavu. Cílem tedy není emoce potlačit, ale podpořit.
1. „Vidím, že jsi smutný/á, jsem tady.“
Tato fráze má okamžitý uklidňující účinek. Tím, že k pozorované emoci přidáte slova, pomůžete dítěti identifikovat, co cítí. Dodáním „Jsem tady“ mu ukážete, že toto těžké období zvládne, aniž by bylo samo. Tento pocit bezpečí je nezbytný pro to, aby se dítě naučilo lépe zvládat své emoce v průběhu času.
2. „Máš právo plakat, to se stává každému.“
Pláč není ani slabost, ani chování, které by bylo třeba napravit. Tím, že jim připomenete, že každý může cítit smutek nebo sklíčenost, normalizujete emoce. To dítěti pomáhá pochopit, že jeho pocity jsou oprávněné a že se nemá za co stydět. Jednoduché sdělení, ale obzvláště cenné pro budování zdravého sebevědomí.
3. „Dal bys přednost objetí, nebo chvilce klidu?“
Ne všechny děti reagují na rozrušení stejně. Některé vyhledávají fyzický kontakt, zatímco jiné potřebují trochu prostoru. Nabídnutím možnosti dítěte ho povzbudíte k tomu, aby si uvědomilo, co by mu v danou chvíli pomohlo cítit se lépe. Je to také skvělý způsob, jak ho naučit naslouchat svým potřebám a vyjadřovat je.
4. „Můžeš mi ukázat, kde to ve svém těle cítíš?“
Emoce se často projevují tělem, než se vyjádří slovy. Hněv, strach nebo smutek může doprovázet knedlík v žaludku, knedlík v krku nebo pocit horka. Povzbuzování dětí k rozpoznávání těchto pocitů jim pomáhá lépe pochopit, co prožívají. Toto uvědomění postupně rozvíjí jejich emocionální a tělesnou inteligenci.
5. „Až budeš připravený/á, promluvíme si o tom spolu.“
Někdy dítě prostě nedokáže vysvětlit, co v danou chvíli cítí. Chtění okamžité odpovědi pak může jeho nepohodlí prohloubit. Tato fráze mu dává potřebný čas k uklidnění a zároveň mu ukazuje, že budete k dispozici a budete mu naslouchat. Navazuje atmosféru důvěry a respektuje jeho tempo.
Těchto několik vět má nakonec jedno společné: emoci uznávají, místo aby ji odmítaly. Pár dobře zvolených slov může proměnit krizi ve skutečnou příležitost k učení. Tento pečující přístup posiluje pouto důvěry a vybavuje dítě cennými nástroji pro život.