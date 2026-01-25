Při narození toto šestikilové dítě všechny překvapilo.

Blandine, původem z Toulouse, porodila své druhé dítě, Émile, 6. listopadu 2025. Miminko vážilo 6 kilogramů a měřilo 51 centimetrů, což je téměř dvojnásobek průměrné porodní hmotnosti ve Francii (mezi 2,5 a 3,5 kg). Jeho velkolepý příchod zanechal trvalý dojem na celý lékařský tým kliniky, ale porod proběhl bez komplikací.
Ultrazvukové vyšetření, které již odhalilo „abnormální“ velikost
Dva týdny před termínem porodu odhadly prenatální testy Émilovu váhu na přibližně 4,6 kg. Toto číslo mohlo být důvodem k obavám, ale Blandine se rozhodla svého gynekologa neinformovat, přestože se jí rostoucí bříško stávalo obtížněji nosit. Porod byl nakonec vyvolán vaginálně. „Porodní asistentka tomu nemohla uvěřit; řekla mi, že vypadá jako šestiměsíční miminko,“ vzpomíná matka.
Vzácný ruch na porodním oddělení
Při narození zachvátily kliniku emoce. „Všichni se přišli podívat na Émila,“ vzpomíná Blandine s nádechem humoru. Byl příliš velký na běžné plenky, takže byl okamžitě oblečen do velikosti 6 měsíců. Přestože jeho váha překonala místní rekord, novorozenec byl v perfektním zdravotním stavu.
Vývoj je bedlivě sledován, ale bez poplachu.
Od svého narození Émile nadále harmonicky roste. V polovině ledna 2026 již měřil 61 cm a zároveň si udržel původní váhu 6 kg. U matky nebyly zjištěny žádné známky těhotenské cukrovky a příčiny této výjimečné hmotnosti zůstávají neobjasněny. Tento případ připomíná případ dítěte narozeného v Texasu v prosinci 2025 s podobnou hmotností (5,9 kg), které bylo rovněž v dobrém zdravotním stavu.
Přirozený porod, který matka vítá
„Jsem ráda, že jsem císařský řez odmítla, i když to nebylo jisté,“ říká Blandine, hrdá na svou zkušenost s porodem. Dnes je Émile živé, zvědavé miminko s dobrou chutí k jídlu a pravidelným spánkem. Mírný obr, který svým rodičům přináší radost.
Vzácný jev, ale je monitorován.
Miminka klasifikovaná jako „makrosomy“ (s hmotností nad 4,5 kg) mohou při narození čelit rizikům, jako je hypoglykémie nebo dýchací potíže. Émile však všem statistikám odporuje: vyvíjí se perfektně. Vzácný případ, ale připomíná nám, že příroda někdy chystá překvapení, a to i pro ty nejzkušenější zdravotníky.
Závěrem lze říci, že Émilovo narození bude navždy vzpomínáno jako mimořádná událost, a to jak pro jeho impozantní váhu, tak pro hladký průběh porodu. Kromě zvědavosti, kterou vzbuzuje, jeho příběh především svědčí o schopnosti lidského těla překvapovat a o důležitosti pozorné lékařské péče. Výjimečný start do života pro dítě, které si již nyní vysloužilo obdiv.