„Nemějte děti“: v slzách varuje před obtížemi mateřství

Rodičovství
Léa Michel
@weatheredanystorm/TikTok

Srdcervoucí video zveřejněné na TikToku uživatelem @weatheredanystorm v posledních dnech dojalo miliony uživatelů internetu. Mladá matka se slzami v očích natáčela moment extrémního zoufalství a prohlásila, že stát se rodičem byla „nejhorší chyba jejího života“.

Syrové a nefiltrované volání o pomoc

Video od @weatheredanystorm, natočené v okamžiku samoty a zjevného vyčerpání, vrhá světlo na zřídka vídanou realitu: realitu matky zahlcené emocionální, psychickou a fyzickou zátěží výchovy dítěte, možná autistického. Ve videu říká: „Pokud nejste připraveni mít autistické dítě nebo cokoli jiného... nemějte děti.“ Svěřuje se, že už neví, jak se s tím vyrovnat: „Nevím, jestli to zvládnu do konce života. Chystám se ho vzít k jeho otci, i když nereaguje, a v tomto okamžiku ho tam prostě nechám celé dny.“ Tato slova, pronesená ve stavu naprostého vyčerpání, byla široce sdílena a vyvolala soucit i zamyšlení.

@weatheredanystorm Nevím, jestli se s tímhle vypořádám celý život. Vyhýbám se tomu, abych ho brala k tátovi, i když nereaguje, a prostě ho tam nechávám celé dny #foryoupage #spectrum ♬ původní zvuk - Rani

Vlna podpory… a varování

V komentářích mnoho uživatelů internetu, často sami rodiče neurodivergentních dětí, vyjadřuje své pochopení: „Zapište ho co nejdříve do školky, potřebujete si zdřímnout!“ nebo „Jako matka autistického dítěte... musíte si v soukromí prožít to, jaké jste si představovala, že mateřství bude. Pak vám slibuji, že to, co dělá, se vám bude zdát spíše zajímavé než obtížné.“ Někteří lidé se také dělí o své vlastní zkušenosti a zmiňují pomoc, kterou se jim dostalo po kontaktování sociálních služeb: „Dostala jsem se přesně do tohoto bodu. Zavolala jsem na služby ochrany dětí a ty mi poskytly tolik zdrojů.“

Ačkoliv video @weatheredanystorm mohlo být šokující, v první řadě zdůrazňuje přetrvávající tabu: lítost rodičů, vyčerpání matek a naléhavou potřebu podpory pro samoživitelky. Je to drsná připomínka toho, že mateřství není vždy instinktivní nebo přímočaré – a že mluvit o něm bez odsuzování je prvním krokem k větší solidaritě.

