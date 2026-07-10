„Společnost se bojí inteligentních žen“: odsuzuje tlak vyvíjený na matky

Mateřství je často zobrazováno jako čirá blaženost, která nenechává prostor pro pochybnosti ani únavu. Pro Ashley Jamesovou tato idealizovaná vize brání v diskusi o realitě, kterou mnoho žen zažívá. V rozhovoru pro časopis Women's Health UK britská moderátorka a autorka vyzývá ženy, aby se ozvaly a zpochybnily očekávání kladená na matky.
Řeč jako akt svobody
Ashley James je přesvědčena, že otevřené vyjadřování názorů může změnit smýšlení. Podle ní „výměny názorů mezi ženami nám umožňují dekonstruovat hluboce zakořeněné myšlenky“, ať už se týkají vnímání těla, mateřství nebo přetrvávajících nerovností. Věří, že „ženy, které se odváží vyjádřit své názory nebo zpochybnit zavedená pravidla, stále vyvolávají rozruch“. Podle jejího názoru by „společnost, která si více váží žen, jež se mohou svobodně myslet a vyjadřovat, byla také spravedlivější společností“.
Porodnice daleko od klišé
Jedním z témat, která jsou jí nejblíže, zůstává mateřství. Ashley James, matka dvou dětí, lituje, že „tato životní fáze je stále příliš často popisována jako výhradně naplňující zážitek“. Pro ni by rozhovory o únavě, obtížích nebo protichůdných emocích nikdy neměly být vnímány jako nedostatek lásky k dětem. Naopak, otevřený rozhovor by nastávajícím matkám umožnil přistoupit k tomuto dobrodružství s realističtějšími očekáváními a menšími pocity viny.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Očekávání, která nelze splnit
Ashley Jamesová také odsuzuje „mnoho požadavků kladených na matky“. Jsou povzbuzovány k tomu, aby zvládaly všechno, aby byly přítomny na všech frontách a aby vytvářely obraz dokonalosti. Jakmile však vyjádří potřebu podpory nebo nějaký problém, mohou být rychle odsouzeny. Tento neustálý tlak živí pocit viny, který mnoho žen těžce doléhá. Pro Ashley Jamesovou „je čas přijmout, že neexistuje nic jako dokonalá matka, pouze různé cesty, všechny hodné úcty.“
Zlomte štítky
Tento závazek není nový. Ashley Jamesová se ve své knize „Bimbo“ již zabývala stereotypy, které ženy omezují do rigidních kategorií. Tvrdí, že nálepky jako „panovačná“ nebo „panovnice“ přispívají k omezování jejich svobody a ovlivňují to, jak jsou vnímány. Prostřednictvím své vlastní cesty povzbuzuje každou ženu, aby se od těchto nálepek osvobodila a vybudovala si vlastní identitu, aniž by se snažila naplnit očekávání ostatních.
V této knize Ashley James také odhaluje, že byla jako studentka znásilněna. Sdílením svého příběhu vysvětluje, že od jiných obětí obdržela řadu svědectví, což jsou výměny, které považuje za nezbytné. Pro ni „mlčení chrání především pachatele“. Tím, že oběti promluví, se mohou cítit méně izolované a pomáhají zmírnit stud, který toto násilí stále obklopuje.
Výzva k upřímnější výměně názorů
Kromě své osobní cesty Ashley James prosazuje jednoduchou myšlenku: „upřímné rozhovory mohou změnit perspektivu.“ Ať už jde o mateřství, duševní zdraví, sebeobraz nebo násilí, povzbuzuje lidi, aby se ozývali bez obav z odsouzení.
Poselství Ashley Jamesové nám v konečném důsledku připomíná, že vyjadřování emocí, sdílení zkušeností a zpochybňování norem nejsou známkami slabosti. Naopak, tyto hlasy přispívají k budování otevřenější společnosti, kde každá žena může žít svůj život po svém, aniž by se musela přizpůsobovat jednomu jedinému modelu.