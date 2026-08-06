Tento originální způsob zvěčnění těhotenství přitahuje stále více nastávajících maminek.

Rodičovství
Émilie Laurent
Image d'illustration : Cottonbro/Pexels

Nastávající matky se už nespokojí s pohádkovými foceními v minimalistických ateliérech. Zachovávají si hmatatelnější a umělečtější záznamy o svých rostoucích bříškách. Mnohé z nich zanechávají otisk života na keramických kouscích a hliněných výtvorech. Poetický způsob, jak oslavit těhotenství a zachytit veškerou krásu tohoto pomíjivého těla.

Když se váza stane těhotenským suvenýrem

S postupujícím těhotenstvím se břicho mění a zvětšuje, a to společně s dítětem uvnitř. Aby nastávající matky zachytily toto tělo, připomínající pohodlnou kuklu, obvykle volí tradiční focení. Některé také dokumentují každý den svého těhotenství, aby sledovaly změny svého těla a pozorovaly růst svého dítěte. Jiné dávají přednost realismu a autentičnosti soch a odlitků těl.

Stále více matek volí praktičtější a hmatatelnější přístup. Chtějí zachytit těchto devět měsíců jiným způsobem, prostřednictvím díla, kterého se mohou dotknout, obdivovat ho a hrdě ho vystavovat. Proto se obracejí na keramické umělce, aby vytvořili dílo na míru a otiskli své těhotenské bříško do tohoto surového materiálu. Na rozdíl od toho, co by si někdo mohl myslet, nejsou múzami, ale nástroji řemesla. Zdaleka nejsou pouhými diváky tohoto umění, ale jeho hlavními protagonistkami.

Proces je jednoduchý a nevyžaduje žádné technické dovednosti. Dívky přitisknou svá bříška k čerstvě sestavené váze a materiál se pod vlivem tohoto jemného objetí zkroutí. Tato váza se svým hladkým dnem přizpůsobí konturám matčina bříška. Může se tak pochlubit jedinečným designem, který se na poličce nepodobá ničemu jinému.

Kus hlíny se silnou sentimentální hodnotou

Tato váza, která zvěčňuje toto krátké období života a zobrazuje přechod tohoto drobného obyvatele v našich tělech, není jen dekorativním předmětem určeným k naplnění sezónními kyticemi. Je to óda na mateřství, vizuální pocta této jedinečné fyzické mezihře. Více než váza je to destilát emocí. Evokuje nečekané kopance, hloupé tváře vkradnuté do rutinních ultrazvuků a první slova lásky šeptaná v intimitě ložnice.

I když děloha není určena k věčnému životu a je pouze dočasnou siluetou, tato váza má neměnnou životnost. Je syrovou ilustrací těhotenství, součástí našeho příběhu, první kapitolou rodičovství. A její každodenní používání dále zdůrazňuje její poetickou symboliku. Naplněním této vázy okvětními lístky, zelenými stonky, pupeny a dalšími divokými květinami matky dávají samy sobě prohlášení.

Originální a něžný postup

Na sociálních sítích tyto vázy nesoucí známky těhotenství vyvolávají stejně emocí jako obdivu. Uživatelé je popisují jako památku „mnohem osobnější než fotografie“ a chválí nápad, který považují za umělecký i hluboce symbolický. Někteří je dokonce vnímají jako decentnější alternativu k sádrovým odlitkům, které jsou často impozantní a obtížně se začleňují do dekorace.

Na rozdíl od fotoalb, která končí v šuplíku, nebo tisíců snímků uložených v telefonu si tento výtvor přirozeně nachází své místo v každodenním životě. Umístěný na polici, konferenční stolek nebo krbovou římsu okamžitě evokuje oněch devět měsíců, během nichž se tělo proměnilo, aby dalo život. Každá kytice umístěná uvnitř jako by tento příběh prodlužovala, jako by váza oslavovala narození ještě dlouho po porodu.

Tento trend v konečném důsledku odráží širší vývoj. Nastávající matky se již nesnaží jen zvěčnit své těhotenství; chtějí ho proměnit ve smysluplný objekt. Po focení v splývavých šatech a odlitcích břicha nabízí keramika jemnější způsob, jak si na toto období uchovat vzpomínku. Nedokonalé dílo, formované samotným tělem, nám připomíná, že nejkrásnější vzpomínky jsou někdy ty, které můžeme držet v rukou.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Poté, co byla kritizována za svůj vzhled, tato matka odsuzuje „kruté“ komentáře.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Poté, co byla kritizována za svůj vzhled, tato matka odsuzuje „kruté“ komentáře.

Sociální média mohou být fantastickým zdrojem výměny názorů… ale také živnou půdou pro soudy. Brittany Born, americká tvůrkyně...

Tato matka nechala své dítě vybrat mu jméno neobvyklým způsobem.

Výběr jména pro dítě je často okamžikem plným emocí, debat… a někdy i váhání. Americká umělkyně se rozhodla...

Tito rodiče promění každé jídlo v muzikál a sociální média to milují.

Co kdyby se z každodenního rodinného života stalo jeviště? V Brooklynu našli Micah a Sarah Wallaceovi (@micahandsarahhh) svůj...

„Společnost se bojí inteligentních žen“: odsuzuje tlak vyvíjený na matky

Mateřství je často zobrazováno jako čirá blaženost, která nenechává prostor pro pochybnosti ani únavu. Pro Ashley Jamesovou tato...

Kojí během Top Chef: jednoduchý obrázek, který hodně vypovídá o mateřství

Soutěžící 17. série soutěže Top Chef, Léa Vautier Lecointre, šéfkuchařka s chutí pro moře, vytvořila na place několik...

Tato matka, která byla kritizována za kojení na veřejnosti, se rozhodla reagovat

Kojení by mělo být normální, každodenní záležitostí. Přesto některé matky stále čelí kritice, když krmí své děti na...