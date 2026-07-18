Poté, co byla kritizována za svůj vzhled, tato matka odsuzuje „kruté“ komentáře.

Sociální média mohou být fantastickým zdrojem výměny názorů… ale také živnou půdou pro soudy. Brittany Born, americká tvůrkyně obsahu a matka, to zažila na vlastní kůži poté, co se setkala se záplavou zraňujících komentářů o svém vzhledu a své roli matky. Místo aby mlčela, rozhodla se tuto těžkou zkušenost proměnit v poselství přijetí a laskavosti.
Vlna kritiky ohledně jejího vzhledu a mateřství
Brittany Born, zvyklá sdílet svůj každodenní život a své výlety do Disney Worldu, nedávno časopisu People sdělila, že se stala terčem mnoha zlomyslných komentářů. Někteří uživatelé internetu útočili na její vzhled, zatímco jiní zpochybňovali její rodičovství. Pro ni jsou tyto útoky připomínkou často zapomínané reality: za každou obrazovkou je člověk. Brittany Born vysvětluje, že nikdo nechce číst ponižující poznámky o svém těle nebo slyšet, že je špatný rodič.
To, že si uděláte čas pro sebe, z vás nedělá špatného rodiče.
Část kritiky se týkala jejích sólových výletů do Disneylandu. Několik uživatelů internetu ji kritizovalo za to, že jede bez dětí, protože měli pocit, že zanedbává svou rodinu. Brittany Born se však snaží věci uvést do perspektivy. Vysvětluje, že také organizuje mnoho výletů se svými dětmi a že tyto chvíle sólo jsou jen přestávkami na dobití energie. Pracuje z domova a zároveň vzdělává své děti doma, takže většinu času tráví s rodinou. Podle ní přestávka neubírá lásku, kterou chová ke svým blízkým; právě naopak.
Boření stereotypů o ženách s křivkami
Kromě otázky mateřství Brittany Born věří, že její postava přiživuje určité předsudky. Jako tvůrkyně obsahu o plnoštíhlých ženách prosazuje autentický image a ve svých 35 letech plně přijímá své šedivé vlasy. Zejména odsuzuje stále rozšířenou představu, že člověk s křivkami nebo nadváhou se nestará o své zdraví ani pohodu – zjednodušený předpoklad, který považuje za zcela neopodstatněný. Prostřednictvím svých příspěvků se Brittany Born snaží ukázat, že je možné být naplněný, ambiciózní a sebevědomý bez ohledu na tvar těla.
Vlna solidarity silnější než nenávist
Brittany Born se o své zkušenosti tak otevřeně podělila a takovou reakci nečekala. Zprávy podpory se hrnuly téměř okamžitě. Mnoho matek jí řeklo, že její příběh je povzbudil k tomu, aby si dopřály chvilku pro sebe, aniž by se cítily provinile. Dojatá touto vlnou laskavosti, návrhářka zveřejnila video, ve kterém děkuje své komunitě. Zdůraznila také neocenitelnou podporu své rodiny a přátel a svého manžela, kteří jí pomohli překonat toto těžké období.
Inspirativní poselství o sebepřijetí
Brittany Born nám tímto veřejným prohlášením připomíná, že žádný typ postavy by neměl být používán jako záminka k posměchu nebo útokům. Její příběh také zdůrazňuje důležitost boření stereotypů, které stále ovlivňují ženy, zejména matky a ženy s nadváhou.
Svědectví Brittany Bornové tak vyzývá všechny k projevování větší laskavosti a připomíná nám, že je naprosto legitimní starat se o sebe po svém, přijímat svůj vzhled a žít podle vlastních rozhodnutí, aniž bychom nenechali pohledy druhých určovat naši hodnotu.