Tato matka nechala své dítě vybrat mu jméno neobvyklým způsobem.

Rodičovství
Anaëlle Gayon
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Výběr jména pro dítě je často okamžikem plným emocí, debat… a někdy i váhání. Americká umělkyně se rozhodla porušit tradici tím, že toto rozhodnutí v jistém smyslu svěřila své dceři od narození. I o dvacet pět let později tento neobvyklý příběh stále baví a podněcuje k zamyšlení.

Zcela nečekaný způsob, jak dělat věci

Zatímco mnoho nastávajících rodičů tráví hodiny probíráním seznamů jmen nebo žádáním o rady od přátel a rodiny, Brenda Zlamany vymyslela mnohem osobnější přístup. Před porodem připravila asi sto kartiček, z nichž každá nesla jiné jméno. Na porodním oddělení je jednu po druhé přečetla svému dítěti a pečlivě sledovala jeho reakce. Jejím cílem? Najít jméno, které by se k její holčičce nejlépe hodilo. Tato metoda, originální i intuitivní, dokonale odrážela kreativní osobnost této matky, která chtěla z této volby udělat jedinečný okamžik.

Dvě jména ve finále

Jak dny plynuly, rychle se vynořila dvě jména: Imogen a Oona. Během pěti dnů strávených na porodním oddělení matka Brenda Zlamanyová pokračovala ve svém malém rituálu, přesvědčená, že jedno z nich nakonec zvítězí. Podle mladé ženy, která tuto historku vyprávěla ve videu, které se stalo virálním , se zdálo, že jedno jméno vyvolává silnější reakci než ostatní. Na konci jejího pobytu byla volba učiněna: bude to Oona. Dnes Oona s humorem vysvětluje, že ji možná prostě okouzlila muzikálnost jména a jemnost jeho samohlásek.

Rozhodnutí učiněné v posledních chvílích

Toto pečlivé zvážení však málem způsobilo administrativní problém . Personál porodnice údajně matce připomněl, že v rodných listech musí být bezpodmínečně uvedeno křestní jméno. Tváří v tvář riziku, že jí bude jméno přiděleno bez jejího souhlasu, nakonec včas oficiálně potvrdila svou volbu. Je to vzpomínka, která Oonu dnes baví, protože ji tato matka, která se stala matkou ve 40 letech a jejíž kreativitu stále obdivuje, vychovávala sama.

Křestní jméno, které je součástí jeho historie

Oona nyní věří, že její neobvyklé křestní jméno pomohlo utvářet její osobnost. Když se představí, často to vzbudí zvědavost a snadno to zahájí konverzaci. Pro tuto tvůrkyni obsahu bylo tak jedinečné jméno povzbuzením k tomu, aby plně přijala to, co ji dělá výjimečnou, a rozvíjela svou vlastní identitu. Je dokonce přesvědčená, že její život by byl jiný s běžnějším jménem. Zdaleka ho nechce změnit, ale teď k němu velmi připoutána.

Krásné předání pochodně mezi generacemi

Tento příběh by mohl inspirovat i další generaci. Pokud se Oona někdy stane matkou, ráda by své dceři dala jméno Imogen, které si sama vybrala při narození a které se umístilo na druhém místě v žebříčku. Pokud jde o její současné jméno, říká, že by si ho bez sebemenšího váhání vybrala znovu.

Kromě své neobvyklosti tato anekdota slouží jako připomínka toho, že křestní jméno často vypráví rodinný příběh, ztělesňuje hodnoty a evokuje vzpomínky. V tomto konkrétním případě se stalo symbolem zvláštního pouta mezi matkou (Brenda Zlamany) a její dcerou (Oona), příběh, který dodnes rezonuje s tisíci uživatelů internetu.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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