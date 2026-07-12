Tito rodiče promění každé jídlo v muzikál a sociální média to milují.

Rodičovství
Fabienne Baure
@micahandsarahhh / Instagram

Co kdyby se z každodenního rodinného života stalo jeviště? V Brooklynu našli Micah a Sarah Wallaceovi (@micahandsarahhh) svůj recept: zpívat, tančit a dodat malým životním okamžikům nádech rozmarnosti. Výsledek: miliony sledujících okouzlených jejich radostným a hřejivým světem.

Dva bývalí broadwayští umělci se stali hvězdami všedního dne

Než Micah a Sarah Wallaceovi rozesmáli rodiny po celém světě na sociálních sítích, byli v první řadě umělci hudebního divadla. Jejich příběh začal na jevišti, zejména během amerického turné muzikálu „Kráska a zvíře“ v roce 2015, kde se seznámili. Jejich společná vášeň pro zpěv a vystupování se rychle stala nití, která se prolíná jejich vztahem. O několik let později tento umělecký zážitek přirozeně ovlivnil to, jak sdíleli své životy: doma se z jednoduché chvilky v kuchyni, přebalování nebo rodinného jídla mohlo stát plnohodnotné hudební vystoupení.

Nápad zrozený během lockdownu

Stejně jako mnoho dalších tvůrců obsahu, i tento pár objevil sociální média během pandemie. Micah, zbaven živých vystoupení a show, začal zveřejňovat humorná videa na TikToku, zpočátku jen proto, aby pobavil své blízké. Pak však pozornost veřejnosti náhle upoutalo video, které Sarah natočila během jejich líbánek. Tváří v tvář tomuto nečekanému nárůstu popularity se pár postupně rozhodl rozvíjet tento nový podnik. Co začalo jako koníček, se pak stalo skutečně profesionálním projektem, budovaným s trpělivostí a velkou dávkou kreativity.

Když se z malých okamžiků stanou podívané

Celý rok sdíleli denně několik kusů obsahu na TikToku, Instagramu a YouTube. Tato konzistence jim umožnila vybudovat si angažovanou komunitu a nyní se pyšní více než 4,5 miliony sledujících na všech platformách. Je třeba říci, že koncept Wallace je založen na skutečně svěží myšlence: proměnit obyčejné scény v mimořádné okamžiky.

Jídlo se může proměnit v improvizovanou písničku, rodičovská povinnost se může proměnit v taneční vystoupení a obyčejná situace může nabýt nádechu muzikálu. Jejich vzdělání zpěváků a tanečníků jim umožňuje vnést do jejich videí skutečnou uměleckou kvalitu. Co jejich publikum obzvláště oslovuje, je schopnost oslavovat malé okamžiky rodinného života s fantazií a dobrým humorem.

Pouto, které dělá velký rozdíl

Kromě jejich vystoupení je skutečnou hnací silou jejich videí jejich příběh. Micah a Sarah Wallaceovi (@micahandsarahhh) sdílejí svůj každodenní život s upřímností, aniž by se snažili vytvářet umělé postavy. Jejich humor, něha a kamarádství vytvářejí pocit, jako byste se setkali s přáteli, kteří se prostě rozhodli zpívat o svém dni. Jejich deklarovaným cílem je přinášet radost, zejména lidem procházejícím těžkými časy. Tato pozitivní energie vytváří zvláštní pouto s jejich komunitou, které jde daleko za pouhou zábavu.

Nové dobrodružství od příchodu syna

V roce 2023 se rodina rozrostla narozením Sheltona. Malý chlapeček se rychle stal jejich milovanou součástí a dodal jejich světu nový rozměr. Pro pár rodičovství hluboce změnilo jejich každodenní život. Otevřeně sdílejí, že žádná kniha ani rada je nedokáže skutečně připravit na jedinečný zážitek stát se rodičem. Tato nová kapitola jim přináší tolik výzev jako radostí a oni se o ni dělí s velkou něhou.

Rodičovský příběh vyprávěný s humorem a něhou

V době, kdy sociální média často zdůrazňují únavu, těžkosti a komplikované okamžiky rodičovství, Wallaceovi nabízejí jiný pohled na věc. Jejich poselství: i v chaosu každodenního života existuje vždy příležitost vytvořit si šťastnou vzpomínku. Jejich humor zůstává laskavý a v konečném důsledku zobrazují živou a energickou rodinu, kde se nečekané události jednoduše stávají novým důvodem ke zpěvu.

Prostřednictvím svých hudebních videí a rodinných skečů se Micah a Sarah Wallaceovi (@micahandsarahhh) nechtějí jen bavit. Chtějí také rodičům připomenout, že na této cestě nejsou sami. Jejich svět oslavuje radostné rodičovství, kde se obyčejné okamžiky mohou stát vzácnými.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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