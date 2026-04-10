Co neurověda odhaluje o našich potížích se zpomalením

Navzdory povzbuzování k meditaci, tichým pobytům, únikům bez telefonu a rozhovorům o vnitřním klidu se nám nedaří zpomalit a dopřát si přestávky. I obyčejný dvacetiminutový zdřímnutí se vzhledem ke všem našim požadavkům a nekonečným seznamům úkolů jeví jako ztráta času. Ve světě, který se neustále mění, zůstává odpočinek vágním pojmem, ba dokonce utopií. Přesto nejsme naprogramováni k tomu, abychom byli rychlí; je to společnost, která nás k tomu nutí.
Odpočinek, tak těžké ho uvést do praxe
Odpočinek se stal téměř náboženstvím. Na sociálních sítích se duchovní duše natáčejí v lotosové pozici, předvádějí, jak stimulovat bloudivý nerv a vychvalují ctnosti zvukových koupelí. Poslech bílého šumu , sezení autohypnózy, flotační terapie nebo rituály všímavosti – všechny techniky jsou dobré pro uvolnění a zpomalení. Když však na pět minut zavřeme oči, nepromítáme se do ráje; myslíme na prádlo, které musíme pověsit, večeři a účty, které musíme zaplatit. Zatímco někteří si užívají bezcílné toulání a relaxují, jakmile se spustí playlist „zvuky vln“, jiní jsou svobodní duchové a odpočinek snášejí více, než si ho užívají.
I ve dnech volna máme hodně práce a plníme si kalendáře úkoly, které ani nejsou naléhavé. Místo toho, abychom leželi na louce a pozorovali mraky nebo se mazlili v lehátkách, leštíme nábytek, věnujeme se keramikě v trendy kavárnách a zkoušíme novou infračervenou posilovnu ve městě. Cítíme se provinile už jen při pomyšlení na to, že bychom si mohli odpočinout v houpací síti a nechat zpívat ptáky. Jediný čas, kdy zůstáváme v posteli bez jakéhokoli rozptýlení, je, když jsme nemocní a máme horečku 39 °C.
Odpočinek by se neměl učit pomocí hashtagů. Měl by být vrozený. To dokazuje studie Harvardovy univerzity. Vědci popisují, že tehdy lovci a sběrači zůstávali ve svých táborech a věnovali se „jemným“, „fyzicky nenáročným“ aktivitám. Je to moderní společnost, která formovala neklidné jedince. Neustálá aktivita navíc často odráží nervový systém uvízlý v režimu „bojuj, nebo uteč“ .
Odpočinek ve světě nadprodukce je téměř nemožný.
V regálech obchodů se hojně objevují produkty pro wellness a meditativní technologie, které nám neúnavně připomínají naše nedostatky v úsilí o blahobyt. Od inovativních masážních headsetů a fitness trackerů, které sledují tepovou frekvenci v reálném čase, až po propojené difuzéry esenciálních olejů a dýchací pásy, nespočet vychytávek uspokojuje tuto potřebu klidu. Přesto paradoxně společnost přirovnává ty, kteří touží po klidu, k naprosté lenosti.
V době, kdy se neustále musíme dokazovat a každý malý úspěch se prezentuje na Instagram Stories, je těžké najít potěšení v rozjímání nad oblohou nebo prostě jen v klidném sezení u řeky. Když se usadíme na polštářích na terase nebo se zaboříme do pohovky, téměř se cítíme provinile, že nejsme produktivní. Máme dojem, že „plýtváme“ svým volným časem nebo ho nevyužíváme moudře. Téměř se cítíme nepříjemně při pomyšlení na to, že nic neděláme, že „nevykonáváme výkon “.
„Nepopiratelně žijeme ve společnosti, kde musíme neustále demonstrovat plody své práce. Když však odpočíváme a zotavujeme se, nemáme co ukázat. Zdá se, že to neodpovídá myšlence optimalizace výkonu,“ říká neurovědkyně Sophie Fluri pro Stylist .
V moderní době se odpočinek stal luxusem.
Soudě podle povzbuzujících obrázků kolujících na internetu, relaxace se už neomezuje jen na zdřímnutí venku a osvěžující procházku. Zatímco dříve stačilo jen podívat se z okna, poslouchat vítr šustící ve stromech nebo zavřít oči, abyste se znovu spojili sami se sebou a provedli mentální reset, dnes je to sofistikovanější. I samotný odpočinek se stal demonstrací síly.
Gongové koupele, duchovní pobyty v odlehlých, honosných budovách, wellness pobyty s trojcifernými náklady a pečlivě naplánovanými programy nebo dokonce kontrastní terapie předepsaná v pětihvězdičkových hotelech. Odpočinek se z minimalistické aktivity stal elitářskou zábavou, soudě dle online obsahu. Není však třeba vynakládat velké peníze, abyste si dopřáli omlazující přestávku a zažili pomalý odpočinek. „Malý závazek vůči sobě samému ukazuje, že na vás záleží. Malé návyky se často nejsnadněji osvojí a mají největší dopad,“ ujišťuje odborník.
Pokud se nám nakonec soustavně nedaří naučit se zpomalit, může to být proto, že nás společnost přesvědčila, že odpočinek je spíše porážkou než ziskem. Studie však dokazují, že odpočinek nás vnitřně dobíjí a prodlužuje náš život.