„Prosopagnosie“: co je to za neurologickou poruchu, která brání rozpoznávání tváří?

Nerozpoznání tváře kolegy, milované osoby nebo dokonce vlastní se může zdát překvapivé, přesto se někteří lidé s ní setkávají každý den. Tato porucha, nazývaná prosopagnózie, ovlivňuje schopnost identifikovat tváře bez zhoršení zraku.
Co je prosopagnózie?
Prosopagnózie, někdy nazývaná „obličejová slepota“, je neurologická porucha charakterizovaná obtížemi s rozpoznáváním známých tváří. Postižení jedinci vidí rysy obličeje, ale mají potíže s identifikací osoby, a to i členů rodiny nebo blízkých přátel. Někteří mohou mít také potíže s rozpoznáním vlastního odrazu.
Podle Národního institutu neurologických poruch a mrtvice může být prosopagnózie přítomna od narození nebo se objevit po poranění mozku postihujícím určité oblasti mozku zapojené do vizuálního rozpoznávání.
Porucha častější, než si myslíte
Prosopagnózie se může projevovat v různé míře. Někteří lidé mají potíže jen občas, zatímco jiní nedokážou rozpoznat žádný obličej bez dalších vodítek.
Vědci odhadují, že vývojová forma této poruchy by mohla postihnout až 2 % populace, ačkoli mnoho případů zůstává nediagnostikováno. Postižení často používají alternativní strategie k identifikaci osoby, například podle hlasu, chůze nebo účesu.
Role mozku v rozpoznávání obličejů
Rozpoznávání obličejů závisí na několika oblastech mozku, zejména na gyrus fusiformus, který se nachází ve spánkovém laloku. Podle studií publikovaných v časopise Brain hraje tato oblast mozku klíčovou roli při identifikaci obličejů a zapamatování si charakteristických rysů. Porucha funkce v této oblasti může vést k obtížím s rozlišováním obličejů, a to i v případě, že celkový zrak zůstává normální.
Dopad na společenský a profesní život
Prosopagnózie může mít důsledky v každodenním životě, zejména v sociálních interakcích. Postižení se mohou určitým situacím vyhýbat ze strachu, že nepoznají lidi, se kterými mluví. To může vést k nedorozuměním nebo pocitům sociální úzkosti. Podle Harvard Health Publishing si někteří lidé vyvinou strategie zvládání, jako je zapamatování si charakteristických rysů nebo informování svého okolí o svých obtížích.
Dá se prosopagnózie léčit?
Na prosopagnózii neexistuje lék. Některé přístupy však mohou pomoci zvládat související obtíže. Například kognitivní tréninkové programy se zaměřují na zlepšení rozpoznávání obličejů nebo posílení používání alternativních signálů. Specialisté také zdůrazňují důležitost přesné diagnózy pro lepší pochopení fungování poruchy.
Stručně řečeno, prosopagnózie zůstává pro širokou veřejnost relativně neznámá. Mediální pokrytí osobních výpovědí však pomáhá zvyšovat povědomí o problémech, kterým postižené osoby čelí. Pokroky v neurovědeckém výzkumu zlepšují naše chápání mechanismů zapojených do rozpoznávání obličejů. Lepší informace mohou vést k větší pozornosti k této poruše v každodenním životě, ve škole i v práci.