„Nemoc mi vzala všechno“: Tato sportovkyně se odhaluje o svém boji s endometriózou

„Na ignorování bolesti není nic statečného.“ Touto větou Svana Bjarnason shrnula 20 let boje s nemocí, kterou dosud nikdo nepojmenoval. Francouzsko-islandská horolezkyně prolomila ticho odzbrojující upřímností – a její poselství rezonovalo daleko za hranicemi lezecké komunity.
Dvacet let bolesti bez diagnózy
Svana Bjarnasonová trpí endometriózou téměř 20 let, ale nemoc jí byla diagnostikována teprve nedávno, po letech lékařské nejistoty. Její první gynekolog jí jednoduše řekl, že to „nic není“ a předepsal léky proti bolesti. Sama si vyžádala magnetickou rezonanci. Poté jí bylo řečeno, že má „trochu endometriózu“ – formulace, která se zdála být zcela v rozporu s intenzitou toho, co prožívala.
Nakonec to byl specialista vyškolený v endometrióze, kdo stanovil přesnou diagnózu: těžká hluboká endometrióza s neuropatickým postižením a postižením vaziv. Tato diagnóza jí přinesla úlevu: „Konečně jsem si řekla, že nejsem blázen,“ vysvětluje.
„Andy mi vzal všechno.“
V příspěvku zveřejněném na Instagramu v září 2025 dala Svana Bjarnason své nemoci jméno – „Andy“, zkratka pro endometriózu – a popsala, co ji stála: „Před čtyřmi měsíci mi Andy vzal všechno – můj úsměv, mou duši, mé plány. Zanechal po sobě jen bledou kopii toho, kým jsem byla. Celé dny strávené čekáním v posteli. Noci polykáním léků proti bolesti, aniž bych mohla spát. Hodiny připojené k jednotce TENS. Dlouhé minuty pláče vzteky. Desítkykrát zvracení kvůli lékům. A tolik času, kdy jsem vůbec ničemu nerozuměla.“
Deset dní před zveřejněním této zprávy na Instagramu podstoupila Svana Bjarnasonová operaci. Vysvětlila: „Můj chirurg, robot a já jsme se konečně vydali do války proti Andymu. Po tříhodinové operaci se jim podařilo odstranit 4cm uzlík a všechny endometriózní léze.“ Lékařské vítězství po měsících nejistoty.
Olympijský rok - lezení a pláč bolesti
Rok, kdy se Svana Bjarnasonová pokoušela kvalifikovat na olympijské hry v Paříži v roce 2024, byl neuvěřitelně obtížný: zvracení, bolest, nespavost a opakované záchvaty. Někdy lezla ihned poté, co křičela bolestí. Její dokumentární série „The Outsider“, která sleduje její cestu do Paříže v roce 2024, líčí tuto chaotickou cestu – útrapy, oběti a neustálý boj o splnění svých snů navzdory všemu. Toto vizuální svědectví hovoří za vše o tom, co nemoc (endometrióza) nutí sportovkyně snášet v tichosti.
"Sport mě zachránil před depresí."
V rozhovoru pro ÀBLOCK! Svana Bjarnasonová vysvětlila: „Bez sportu by mě endometrióza uvrhla do deprese.“ Horolezectví se tak stalo jejím odchodem z nemoci, terapií a důvodem, proč bojuje za správnou diagnózu a léčbu. Zdůrazňuje také zásadní bod, který je často přehlížen: bolest nezávisí na velikosti lézí. A navzdory skutečnosti, že je postižena každá desátá žena, je onemocnění stále špatně pochopeno.
Vzkaz pro všechny ženy
Svana Bjarnason zdůrazňuje důležitost důvěřovat vlastním pocitům a konzultovat s vyškolenými specialisty. Opakuje tuto frázi, která se stala ústředním tématem jejího příběhu: „Na ignorování bolesti není nic odvážného.“ Sdílí také praktické zdroje pro postižené ženy: facebookovou skupinu „Endometrióza a adenomyóza“, webové stránky „La Belle et L'Endo“ a adresář „EndoFrance“.
Dvacet let bolesti, roky lékařské nejistoty, jedna operace a fráze, která to všechno shrnuje: „Ignorovat bolest není odvaha.“ Svana Bjarnason se nepodělila jen o svůj příběh. Dala jméno tomu, co miliony žen prožívají, aniž by to dokázaly vyjádřit.