Málo spánku a udržení kondice: co by mohla vysvětlit DNA

Zatímco někteří lidé potřebují prospat celou noc a užívat si nepřerušovaného odpočinku, aby se cítili co nejlépe, vy můžete spát jen pár hodin a mít neomezenou energii od rána do večera. Nikdy jste nezažili dlouhé spaní a ani nemáte spánkový deficit. Vědci se domnívají, že je to dar (nebo břemeno) genetické výbavy.
Je za to zodpovědná genetická mutace
Vaši přátelé a rodina vás vnímají jako mimozemšťana a podezřívají, že berete opak prášků na spaní. Potřebují pět zvonění budíku, aby vstali z postele, a s každým zazvoněním otráveně sténají. Spí až do úsvitu a spí stejně dlouho jako dospívající teenageři. Kdyby se měli reinkarnovat, nepochybně by na sebe vzali podobu svišťů.
Zatímco všichni ostatní chrápou, vy už máte plné ruce práce a vyřizujete si své záležitosti. Vstáváte za úsvitu, ještě než slunce vyjde, a nemáte ani jeden tmavý kruh pod očima. Zdaleka nejste ospalí ani se vám netočí hlava , jste plně připraveni vyrazit na túru nebo uběhnout maraton.
Už jste se snažili spát déle, alespoň abyste se řídili doporučeními lékařů, ale bezvýsledně. Je to téměř mučení čekat na matraci a doufat, že vás Morpheus chytí. Tento noční odpor má však své výhody. Velmi snadno se vzpamatujete z bezesné noci a pravidelně se budíte před budíkem, zatímco jiní sotva udrží vzhůru i přes půllitry kávy .
A tato vlastnost, která vám hodně pomáhala během studentských let a univerzitních nocí, je vzácná. Patříte k velmi malému procentu (mezi 1 a 3 %) lidí, kteří potřebují spát jen šest hodin nebo méně. Ve vědecké komunitě máte dokonce přezdívku: „krátkospalci“. Důvod tohoto rozdílu? Genetická mutace.
Příliš mnoho spánku zabíjí spánek
Často slýcháme, že pro zdraví je nezbytně nutné spát osm hodin denně... ale realita je trochu složitější. Vědci zjistili, že někteří lidé jsou přirozeně naprogramováni tak, aby spali méně, a přesto se cítili naprosto dobře. To vysvětluje, proč jste čilí jako mrchožrout, zatímco jiní se s tím trápí.
Dr. Ying-Hui Fu a jeho tým identifikovali vzácné genetické mutace, které ovlivňují naše vnitřní hodiny, tzv. cirkadiánní rytmus. Například někteří lidé mají variantu genu, která jim umožňuje fungovat dokonale s pouhými šesti hodinami spánku, bez únavy nebo jakéhokoli negativního dopadu na jejich zdraví. Jiní, ještě vzácnější, si vystačí i se čtyřmi hodinami spánku v noci.
Ale pozor: tyto případy zůstávají výjimečné. I když mnoho lidí spí málo, nemusí to nutně znamenat, že z toho vyjdou bez úhony. Pro drtivou většinu z nás není zkrácení doby spánku bez následků, i když máme pocit, že se s tím „zvládáme“.
Tyto informace by se neměly zobecňovat.
I když se zdá, že někteří lidé mají přirozenou schopnost vstávat brzy, aniž by po zbytek dne trpěli, stále se jedná o výjimku. Je to superschopnost lidského těla, ale zdaleka to není norma. Můžete být „ranní ptáče“, ale během odpolední telenovely usínat nebo jevit známky ospalosti u stolu.
Ve společnosti, která vnímá pozdní ptáčata jako líné a chválí „zázračná rána“ – ty „wellness“ rutiny, které začínají za úsvitu – se téměř cítíme provinile, když vstáváme v osm hodin. Abychom tomuto požadavku, který nočním sovám neprospívá, vyhověli, vnucujeme si rytmus a upravujeme svá těla, i když jsou někdy už tak přetížená. Je to náš „způsob přežití“ , který nás nutí myslet si, že jsme „síly přírody“.
Polední únava, podrážděnost, potíže s koncentrací nebo nekontrolovatelné chutě: naše tělo se nám snaží něco říct, ale musíme naslouchat. I ti, kteří nepotřebují mnoho spánku, by měli těmto ukazatelům věnovat pozornost, aby si prchavou energii nezaměnili za trvalou rovnováhu. Spíše než se snažit replikovat idealizované rutiny, cílem je najít si vlastní rytmus – ten, který nám umožní vstát bez námahy, zvládnout den bez vyčerpání a okamžitě usnout.