Co se ve skutečnosti skrývá v naší neustálé únavě (a jak ji překonat)

Pohoda
Fabienne Ba.
Karola G/Pexels

Naše neustálé vyčerpání odráží mnohem víc než jen pouhou únavu: je to komplexní symptom kombinující psychické přetížení, sociální tlak a ztrátu smyslu života. Tváří v tvář tomuto modernímu problému může pěstování kreativity a budování zdravé sebekázně vydláždit cestu k trvalé pohodě.

Odkud se bere tento pocit vyčerpání?

Rozšířené vyčerpání, které sociologové označují za „únavu století“, pramení z informačního zahlcení, hyperkonektivity, neustálého tlaku na výkon a také z rostoucího sedavého životního stylu a izolace. Sociální média tento jev zesilují a posilují pocit neustálého „zaostávání“ nebo nedostatečnosti tváří v tvář nedosažitelnému ideálu. V práci digitalizace, znásobování úkolů a rozmazané hranice mezi profesním a osobním životem tuto chronickou únavu zhoršují. Tento kontext přiživuje úzkost, demotivaci a pokud se tyto základní příčiny neřeší, existuje velmi reálné riziko syndromu vyhoření.

Přeludy pasivního odpočinku a „hnití postele“

Trend „ hnití v posteli“, tedy celodenního ležení u scrollování nebo sledování seriálů, představuje falešné řešení: přestávku, která místo dobíjení energie posiluje fyzickou a duševní setrvačnost. Toto hledání uklidňujícího kokonu se stává škodlivým, když se z něj stane zvyk, vede ke stagnaci těla i mysli a ztěžuje znovuzískání vitality.

Vymanění se ze spirály: kreativita a disciplína jako protilátky

Abychom znovu nastartovali energii, neurověda a psychologie se shodují: musíme rozvíjet pohyb, a to i prostřednictvím malých každodenních činností. Rozvoj kreativního projektu, ať už zahrnuje psaní, kreslení, vaření nebo sport, zvyšuje motivaci a podporuje pocit úspěchu. Disciplína – zdaleka není omezením, ale spíše flexibilním rámcem – pomáhá vyhradit si čas na kreativitu nebo fyzickou aktivitu a prolomit tak cyklus apatie. Každý si musí najít svůj vlastní rytmus, experimentovat s různými rutinami, aby objevil, co ho motivuje, a vážit si pokroku, nikoli dokonalosti.

Znovunavázání spojení se sebou samým a se smyslem

Znovunavázání spojení s vašimi potřebami, vaším tělem a vašimi skutečnými touhami vám umožní uniknout neustálému proudu vnějších požadavků. Pohyb, byť jen malý, meditace, setkávání s ostatními nebo ponoření se do smysluplného projektu, to vše jsou způsoby, jak postupně znovu získat autentickou a trvalou energii. Tento přechod k akci, jakkoli diskrétní, obnovuje sebevědomí a radost z každého dne.

Naše neustálé vyčerpání odráží hlubokou nerovnováhu mezi požadavky moderní společnosti a našimi základními potřebami. Spíše než podléhat pasivitě, pěstování kreativity a zavedení flexibilní osobní disciplíny jsou účinnými způsoby, jak oživit naši energii. Znovuobjevení radosti z pohybu, tvoření a věnování času sami sobě nám umožňuje prolomit začarovaný kruh únavy a znovu se spojit s tím, co dává smysl našemu životu.



Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
