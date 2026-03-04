Vstávání dvakrát za noc na močení: příznak, který nelze ignorovat

Klidně spíme, když nás náhle probudí močový měchýř. Pak litujeme našeho „večerního rituálu“ – bylinkového čaje a dýmu z postele na toaletu, ale moc o tom nepřemýšlíme. Přitom dvakrát v noci vstávat na močení může někdy naznačovat zdravotní problém, a to nemluvíme o zdravotních problémech stáří.
Čůrání dvakrát za noc: podivná souvislost s dýcháním
Jsme schoulení v Morpheově náručí, když nám náhle do snů vnikne močový měchýř. Toužíme po dnech plen, které nám ušetřily neustálé cesty na toaletu. Tato situace je strašně otravná a docela běžná. Často ji svádíme na misku polévky nebo heřmánkový čaj, z nichž na nočním stolku zůstává jen hrnek. Čůrání více než dvakrát za noc však není jen důsledkem nadměrné hydratace nebo známkou stáří. Někdy je to tichý výkřik těla.
Nykturie, tedy potřeba několikrát v noci vstávat k močení, se zdá být běžným problémem seniorů. Lidé často předpokládají problémy s prostatou nebo inkontinenci, aniž by se nutně znepokojovali. Někdy však pramení z méně zjevných stavů nesouvisejících s touto oblastí těla, jako je cukrovka, srdeční selhání nebo hypertenze. Pravidelné močení dvakrát za noc může v některých případech naznačovat poruchu dýchání ve spánku zvanou OSAHS. Ve vědecké terminologii tato zkratka, která je pro širokou veřejnost neznámá, znamená syndrom obstrukční spánkové apnoe-hypopnoe.
Syndrom spánkové apnoe způsobuje opakované pauzy v dýchání během noci, což vytváří jakýsi „stres“ pro srdce a plíce. V důsledku toho srdce vylučuje více ANP, hormonu, který nutí ledviny produkovat více moči. Zároveň narušený spánek může snížit vylučování dalšího hormonu, ADH, který normálně pomáhá zadržovat vodu během noci. „To vytváří významný negativní tlak v hrudním koši, což natahuje srdeční sval a vede k mnoha biologickým selháním,“ vysvětluje pro Cosmopolitan Dr. Marc Sapène, pneumolog a specialista na poruchy spánku.
Močení několikrát během noci: kdy byste se měli obávat?
Je důležité nezobecňovat ani hned nepředpokládat to nejhorší. Samodiagnostika nikdy není dobrý nápad. Pokud je nykturie občasná a objevuje se pouze po večeru stráveném nadměrným pitím alkoholu nebo po vypití velkého množství bylinného čaje, je to docela uklidňující. Pokud se však nejedná o známku respiračního onemocnění, může se jednat o infekci močových cest . A v zásadě se to pozná podle prvního močení, které je natolik bolestivé, že vás to donutí křičet. Lidé s hyperaktivním močovým měchýřem, který funguje opačným způsobem než normálně, také zažívají tyto vysilující návštěvy toalety.
Nykturie, na rozdíl od „psychologických“ nutkání, která vyvolávají dojem „nucení na močení“, nutí postižené spěchat na toaletu a riskovat pomočení. Je běžná, a to i při nízkém příjmu tekutin. Pokud je nykturie doprovázena dalšími znepokojivými příznaky: bolestí nebo pálením při močení, krví v moči, nadměrnou únavou, otokem nohou nebo intenzivní žízní, je třeba se poradit s lékařem.
Je možné zvrátit scénář a znovu získat pohodlí?
Někdy stačí pouhá změna životního stylu, abyste se zbavili nutkání na močení. Jíst méně soli, omezit příjem tekutin po určité době, večer vybírat škrobové potraviny (které jsou známé svými absorpčními vlastnostmi) a mírně zvednout nohy, to vše jsou snadné úpravy, které můžete provést, abyste nemuseli ráno vstávat z postele.
V případech chronické nykturie je samozřejmě důležité pochopit původ a léčit základní příčiny. Pokud se jedná o respirační poruchu, lékař provede další testy a předepíše specifické zařízení nebo zařízení pro posun mandibuly.
Opustit pohodlí domova a jít na toaletu je lákavé jen v disneyovských filmech. Několikrát se během noci vymočit je nepříjemný zážitek, ale někdy i odhalující. Je lepší jít k lékaři zbytečně, než čekat, až se problém zhorší.