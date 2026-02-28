Tento wellness trend je kontroverzní; jaké jsou jeho výhody?

Přijde vám odvážné ponořit se hned ráno do vody o teplotě 10 °C? Na sociálních sítích se ledové koupele staly téměř rituálem. Prezentovány jako povzbuzení pro tělo i mysl, jsou stejně lákavé jako matoucí. Jsou tedy jen módní výstřelek, nebo skutečný spojenec pro wellness?
Proč takové nadšení?
Ledové koupele, známé také jako ponoření do studené vody, zahrnují ponoření těla do vody o teplotě obvykle mezi 10 °C a 15 °C, někdy i méně, na několik minut. Tato metoda, dlouho vyhrazena pro elitní sportovce, byla primárně určena k podpoře regenerace svalů po intenzivní námaze.
Dnes se tato praxe široce demokratizovala. Zpopularizoval ji zejména nizozemský spoluautor Wim Hof, známý svým dobrovolným vystavením se chladu (přezdívané „Ledový muž“), a je spojována s mnoha přísliby: stimulovaný krevní oběh, posílený imunitní systém, lepší zvládání stresu, desetinásobná energie.
Na sociálních sítích nadšenci popisují pocit duševní jasnosti a téměř elektrizující vitality po ponoření se do světa. Je to silný obraz, který inspiruje lidi k testování vlastních limitů, ale odborníci nám připomínají, že ne všechna tvrzení jsou založena na spolehlivých vědeckých důkazech.
@sachaborg_ Každé lednové ráno, 6. den 31. 🧊 Led, byl tam led, všímáte si toho všichni? Uvidíme se zítra u 7. dne (leden utíká tak pomalu, nebo co) pravidla soutěže: sledujte můj účet a @Icepiration ♬ původní zvuk - Sacha Borg
Uznávané výhody pro zotavení
Oblast, kde jsou důkazy nejkonzistentnější, se týká regenerace svalů. Několik vědeckých studií naznačuje, že ponoření do studené vody může zmírnit bolest svalů po intenzivním cvičení ve srovnání s pouhým odpočinkem.
Mechanismus je fyziologický: chlad způsobuje vazokonstrikci, což znamená zúžení cév. Když se tělo zahřeje, cévy se opět rozšíří. Toto střídání by mohlo pomoci omezit zánět a mikrotrhliny ve svalech spojené s námahou.
Nicméně vše závisí na mnoha faktorech: době expozice, přesné teplotě vody a typu aktivity. Nejedná se tedy o univerzální vzorec, ale o nástroj, který lze přizpůsobit vašemu specifickému kontextu a potřebám.
Možný vliv na stres a náladu
Kromě fyzických účinků je zajímavý i dopad na mysl. Některé výzkumy naznačují , že pravidelné vystavení chladu by mohlo ovlivnit autonomní nervový systém. Studená voda silně stimuluje kožní receptory, což vede ke zvýšení hladiny norepinefrinu, neurotransmiteru zapojeného do bdělosti a regulace nálady.
Výsledek? Pocit intenzivní bdělosti, nával energie, někdy popisovaný jako „mentální reset“. Některé studie dokonce naznačují potenciální antidepresivní účinek. Vzorky však zůstávají omezené a vědci nabádají k opatrnosti. Vaše tělo je jedinečné, stejně jako vaše citlivost na chlad; co jednoho člověka povzbudí, může jiného destabilizovat.
Imunita: buďte opatrní na sliby
Posílení imunitního systému je jedním z nejčastěji uváděných argumentů. Studie provedená v Nizozemsku zjistila, že účastníci, kteří se denně sprchovali studenou vodou, hlásili méně dní nemoci.
Tento výzkum však přímo neprokazuje pokles infekcí, ale pouze snížení hlášené absence v práci. Toto rozlišení je důležité. Dosud neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že ledové koupele účinně chrání před nemocemi.
Rizika, která by se neměla přehlížet
Estetický obraz ponoření do ledového jezera by neměl zastínit fyziologickou realitu. Náhlé vystavení chladu může způsobit tepelný šok, náhlý vzestup krevního tlaku a u zranitelných jedinců i kardiovaskulární komplikace.
Zdravotnické orgány doporučují, aby se lidé se srdečními, dýchacími nebo oběhovými problémy před zahájením této činnosti poradili se zdravotníkem. Světová zdravotnická organizace nám také připomíná, že při dlouhodobém vystavení se těmto podchlazení může rychle nastat. Vaše pohoda se neměří vaší schopností odolávat extrémním podmínkám.
Ponaučení z příběhu je, že ledové koupele nejsou ani zázračným lékem, ani špatným nápadem. Jak už to u wellness bývá, nejúčinnějším přístupem zůstává postupný, individuálně přizpůsobený a informovaný. Naslouchání svému tělu, respektování vlastních limitů a v případě potřeby vyhledání lékařské pomoci jsou základní reflexy. Tento trend je nepopiratelně fascinující, ale vaše pohoda si zaslouží víc než jen pouhou virovou výzvu: zaslouží si pozornost, nuance a respekt.