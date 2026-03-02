Search here...

Srovnatelné s kuřáky? Co říká studie o domácích výrobcích

Anaëlle G.
Čištění, leštění, dezinfekce: to je součást vaší každodenní rutiny. Věděli jste ale, že některé domácí prostředky mohou dlouhodobě ovlivnit vaše dýchání? Tuto otázku zkoumala rozsáhlá evropská studie s výsledky, které nás nutí k zamyšlení…

Dlouhodobá studie, která vyvolává otázky

V roce 2018 publikoval tým výzkumníků z Univerzity v Bergenu v Norsku v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine výsledky působivého sledování: 6 235 evropských dospělých bylo pozorováno po dobu téměř dvaceti let v rámci ECRHS (European Community Respiratory Health Survey).

Prostřednictvím tří spirometrických vyšetření prováděných v průběhu času vědci měřili změny ve funkci plic účastníků. Jejich hlavní zjištění se týká žen, které pravidelně používají čisticí prostředky pro domácnost, ať už doma nebo v profesionálním prostředí.

U těchto žen se zdá, že pokles respirační kapacity je o něco rychlejší než u žen s nízkou expozicí. Rozsah tohoto poklesu v období 10 až 20 let je srovnatelný s poklesem pozorovaným u středně těžkých kuřáků. Nejedná se o náhlý efekt, ale o postupný jev, který se vyvíjí v průběhu času.

Co se děje v plicích?

Běžné produkty – víceúčelové spreje, čističe podlah, odvápňovače – při používání uvolňují chemické výpary. Mnohé z nich obsahují amoniak, chlór nebo kvartérní amoniové sloučeniny. V malých dávkách tyto látky dráždí sliznici průdušek. Opakované týden co týdenní vystavení se tomuto jevu může přispívat k mírnému chronickému zánětu.

Studie konkrétně zdůrazňuje roční pokles FEV1 (usilovný výdechový objem za jednu sekundu) o 22,1 ml u žen, které vykonávají domácí práce, a o 22,4 ml u profesionálních uklízeček. U žen, které nejsou vystaveny záření, se tento pokles odhaduje na 18,5 ml za rok. Usilovná vitální kapacita (FVC) sleduje stejný trend s ročním poklesem mezi 13,1 a 15,9 ml v závislosti na úrovni expozice.

U mužů je tento efekt mnohem méně výrazný, pravděpodobně proto, že se v této kohortě statisticky méně podílejí na běžných domácích pracích. Navíc 85 % těch, kteří v rámci studie prováděli úklid domácnosti, tvořily ženy.

Důležitý bod: i týdenní používání jednoho produktu, ať už ve spreji nebo ne, zdá se přispívá k tomuto kumulativnímu efektu. Důležité jsou malé, opakované expozice.

Riziko, které bylo dlouho podceňováno

Zdravotničtí pracovníci již věděli, že některé výrobky pro domácnost mohou vyvolat astmatické záchvaty nebo okamžité respirační příznaky, zejména u úklidového personálu. Tento výzkum zdůrazňuje tišší dopad, který nemusí být nutně doprovázen akutními příznaky.

Studie neprokazuje významný nárůst případů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v krátkodobém horizontu. Naměřený pokles FVC však naznačuje, že ke změnám v plicní tkáni by mohlo docházet v průběhu několika desetiletí.

Pro srovnání, silní kuřáci (více než 20 krabiček/roků) zaznamenávají roční ztrátu FEV1 až o 27 ml. Čisticí prostředky pro domácnost spadají do středního rozmezí, blízkého mírné expozici tabáku. To by mělo vést k přehodnocení těchto domácích činností, které jsou často vnímány jako neškodné.

Čistota a dýchání mohou jít ruku v ruce

Dobrá zpráva: nejde o to, vzdát se čistého domova. Jde spíše o to, osvojení si návyků, které jsou šetrnější k vašemu dechu.

  • Větrání je klíčový reflex. Otevření oken dokořán alespoň na patnáct minut během a po úklidu pomáhá odstranit velkou část dráždivých výparů.
  • Snižte frekvenci postřiků, upřednostňujte tekuté formy bez postřiku, nebo ještě lépe, používejte jednoduché přírodní alternativy, jako je zředěný bílý ocet nebo jedlou sodu.
  • Nezapomeňte odměřovat pečlivě: často stačí malé množství. Nošení rukavic omezuje kontakt s kůží a lehká maska může snížit vdechování při náročnějších úkonech.

Tato studie v konečném důsledku nemá za cíl vyvolat ve vás pocit viny, ale informovat vás. Úpravou několika jednoduchých návyků si můžete dlouhodobě zachovat zdraví dýchacích cest. Volné dýchání v 50 nebo 60 letech je dar, který si můžete začít dávat už dnes, aniž byste obětovali své pohodlí nebo pohodu.

