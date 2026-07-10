Zmrzlé rameno: tento stav, někdy spojený s menopauzou, zůstává do značné míry neznámý.

Náhlá ztuhlost, intenzivní bolest, neschopnost zvednout paži: za těmito oslabujícími příznaky se často skrývá stále špatně pochopený stav známý jako „zmrzlé rameno“ nebo adhezivní kapsulitida. Několik nedávných studií zdůrazňuje přímou souvislost s menopauzou – faktor, který medicína dlouho nechtěla brát vážně.
Co je to zmrzlé rameno?
Zmrzlé rameno, v lékařství známé také jako adhezivní kapsulitida, označuje chronický zánět pouzdra ramenního kloubu, které postupně ztlušťuje a ztrácí veškerou flexibilitu. Termín „zmrzlé rameno“ zavedl v roce 1934 americký lékař, ale i po více než devadesáti letech zůstává tento stav jedním z nejméně pochopených v muskuloskeletální medicíně. Ačkoli může postihnout kohokoli, zmrzlé rameno postihuje zejména ženy ve věku 40 až 60 let – tedy přesně v období perimenopauzy a menopauzy.
Tři fáze, které mohou trvat několik let
Průběh patologie se klasicky odehrává ve třech fázích. První, známá jako „bolestivé zmrazení“, je doprovázena rostoucí bolestí a postupnou ztrátou pohyblivosti; druhá, „ztuhlé zmrazení“, spočívá v poklesu bolesti, ale ztuhlost se stává trvalou; a konečně třetí fáze, známá jako „tání“, odpovídá pomalému a neúplnému obnovení pohyblivosti.
Celý cyklus může trvat jeden až tři roky a má značné důsledky pro kvalitu každodenního života: potíže s oblékáním, řízením, dosahováním na předměty ve výšce nebo dokonce s pohodlným spaním.
Vědecky vysvětlená souvislost s menopauzou
Důvod, proč tento stav postihuje tolik žen ve středním věku, je z velké části způsoben ochrannou rolí estrogenu v oblasti zdraví kloubů. Tento hormon stimuluje růst kostí, má protizánětlivé vlastnosti, podporuje integritu kolagenu a udržuje pojivové tkáně pružné.
Když však hladiny estrogenu během menopauzy a v jejím okolí klesnou, tyto ochranné mechanismy oslabují. Fibroblasty – buňky, které produkují vláknitou tkáň – proliferují, čímž se ramenní pouzdro stává stále silnějším a tužším. Studie publikovaná v roce 2025 v časopise Journal of Clinical Medicine tuto hypotézu potvrdila a ukázala, že pokles estrogenu je jedním z hlavních rizikových faktorů.
Nedávná studie o ochranném účinku hormonální substituční terapie (HRT)
Několik nedávných studií se také začalo zabývat tím, zda by menopauzální hormonální terapie (HRT) mohla toto riziko snížit. Observační studie provedená výzkumnicí Jocelyn Wittsteinovou na Dukeově univerzitě, do které bylo zařazeno téměř 2 000 žen ve věku 45 až 60 let, ukázala, že pouze u 3,95 % pacientek užívajících HRT se vyvinul syndrom zmrzlého ramene, ve srovnání se 7,65 % u žen, které ho neužívaly – což je zhruba poloviční počet.
Ačkoli tyto výsledky je stále třeba potvrdit rozsáhlejšími randomizovanými studiemi (klinická studie v současné době probíhá), silně naznačují, že hormonální léčba menopauzy by mohla mít dosud nerozpoznaný ochranný účinek.
Ženská nemoc, kterou medicína dlouho minimalizovala
Příběh o zmrzlém rameni ale také nenápadně ilustruje dlouho přehlížené lékařské předsudky. Například v 70. letech 20. století britská studie připisovala tento stav „hysterickým osobnostním rysům“ u žen – což dokazuje, že lékařský sexismus dlouho preferoval patologizaci pacientů, spíše než aby seriózně zkoumal jejich příznaky. I dnes, navzdory pokrokům ve výzkumu, přibližně 50 % menopauzálních žen pociťuje bolesti kloubů, jejichž hormonální příčina zůstává nedostatečně prozkoumána.
Co mám dělat, když se u mě objeví příznaky?
Pokud jste žena ve věku 40 až 60 let a pociťujete narůstající bolest nebo ztuhlost v rameni, je nezbytné neprodleně vyhledat lékaře. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím účinnější může být léčba: fyzioterapie, protizánětlivé léky, injekce do kloubů nebo v nejzávažnějších případech dokonce artroskopická operace.
Syndrom zamrzlého ramene není nevyhnutelný – ale i dnes zůstává do značné míry nedostatečně diagnostikovaným stavem. Pro miliony žen procházejících menopauzou může proměnit každodenní život v utrpení. Lepší informace, lepší diagnóza, lepší léčba: tři hlavní výzvy pro nadcházející roky, jelikož se výzkum konečně nadále zaměřuje na tento dlouho opomíjený aspekt ženského zdraví.