Někteří lidé vidí písmena a čísla barevně: proč je tento jev fascinující

Pro většinu z nás písmeno „A“ nemá barvu. Pro některé lidi je to vždy červená, „B“ modrá, „5“ zelená… Tento jev, nazývaný grafémově-barevná synestézie, fascinuje vědce již více než dvě století. Zdaleka se nejedná o poruchu, ale spíše o přirozenou variaci ve vnímání, která je vzácná, stabilní a překvapivě konzistentní.
Vnímání, které propojuje písmena, čísla a barvy
Synestézie označuje mimovolní prolínání smyslů nebo kognitivních funkcí: jeden podnět spontánně spouští jiný. V tzv. „grafémově-barevné“ formě jsou písmena a čísla spojena se specifickými odstíny. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších a nejstudovanějších forem, zejména proto, že fungování vizuálního systému je nyní dobře zdokumentováno. Pro postiženého jedince nejsou tyto asociace záležitostí vědomé představivosti: vznikají spontánně.
Nedobrovolný a pozoruhodně stabilní rys
Tento jev definují tři charakteristiky: je mimovolní, automatický a v čase konstantní. Synestét, který vnímá číslo „7“ jako oranžovou, jej bude takto vnímat i po letech. I když se korespondence u jednotlivých osob liší, určité vzorce se objevují ve velkém měřítku: statisticky je písmeno „A“ často spojováno s červenou. Mnoho synestétů říká, že si až později v životě uvědomili, že jejich zkušenost nesdílí všichni.
Co se děje v mozku?
Příčiny dosud nejsou plně objasněny. Podle klinické studie nejrozšířenější hypotéza naznačuje „křížovou aktivaci“ mezi sousedními oblastmi mozku, zejména oblastí, která zpracovává písmena a čísla, a oblastí, která zpracovává barvy. Jiné modely naznačují zvýšenou propojenost mezi senzorickými oblastmi nebo deficit inhibice. Synestézie má také dědičnou složku, protože se obvykle vyskytuje v rámci stejné rodiny. Specialisté zdůrazňují jeden bod: jedná se o zdravou variantu, nikoli o patologii.
Kolik lidí je postiženo?
Podle PLOS ONE se odhady liší v závislosti na metodologii. Podle přelomové studie se odhaduje, že synestézie ve všech svých formách postihuje více než 4 % populace. Forma grafém-barev se naopak odhaduje na přibližně 1 až 2 % lidí. Tato vlastnost se obvykle rozvíjí postupně během dětství.
Je zajímavé, že některé studie ukázaly, že některé asociace mohou být ovlivněny prostředím: jedna studie zjistila, že několik synestétů mělo korespondence založené na velmi běžné barevné abecední hračce.
Důvod, proč je grafémově-barevná synestézie tak fascinující, spočívá v tom, že ilustruje rozmanitost způsobů, jakými lidský mozek konstruuje realitu. Podle některých výzkumů zdaleka není handicapem, ale někdy přináší výhody, zejména pro paměť. Především nám připomíná, že stejnou stránku textu může člověk vnímat radikálně odlišně: důkaz toho, že naše vnímání světa je vším, jen ne univerzální.