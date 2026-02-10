„Jen velmi málo lidí to dokáže“: toto diskrétní gesto by mohlo pomoci lokalizovat zvuky.

Dobrovolné pohybování ušima je jednou z těch diskrétních, ale zároveň fascinujících schopností. Tento talent, který má jen velmi málo lidí, je nicméně mnohem častější u mužů než u žen. Za tímto zdánlivě neškodným pohybem se skrývá fascinující příběh o evoluci, mozku a skrytém potenciálu lidského těla.
Pozůstatek našich předků… stále velmi živý
Pokud se vám podaří byť jen nepatrně pohnout ušima, aktivujete tím reflex zděděný po našich předcích primátech. U opic, koček a psů slouží tento pohyb k přesnému nasměrování ušních chlopní směrem ke zvuku, aby bylo možné identifikovat jeho zdroj nebo předvídat nebezpečí. V husté džungli nebo divokém prostředí tato schopnost představovala skutečnou výhodu pro přežití.
U moderních lidí tento reflex ztratil svou původní funkci. Tři svaly, které jsou za něj zodpovědné – přední, horní a zadní malíček – se staly z velké části nepoužívanými. Přesto u některých lidí zůstávají dokonale aktivovatelné. Vědci odhadují, že jen velmi málo jedinců je toho schopno, a zatím není jasné, proč je tato schopnost asi třikrát častější u mužů než u žen.
Svalová zvědavost… nebo nápověda o vašem mozku?
Toto gesto by mohlo být víc než jen vtipná kuriozita. Vědci naznačují, že by mohlo odrážet vyvinutější formu neuroplasticity. Jinými slovy, mozky lidí, kteří dokáží vrtět ušima, mohou být schopny lépe udržovat, reorganizovat nebo reaktivovat určitá nervová spojení.
Některé studie jdou ještě dále a naznačují, že tato schopnost by mohla souviset s větší odolností mozku po mrtvici nebo traumatu. Tento jemný pohyb by se pak stal ukazatelem duševní flexibility, přizpůsobivosti a potenciálu zotavení. Krásná demonstrace všeho, čeho je vaše tělo a mozek schopné, někdy aniž byste si to uvědomovali.
Úžasný výkon v motorické koordinaci
Vrtění ušima není tak jednoduché, jak se zdá. Vyžaduje to velmi přesnou koordinaci mezi mozkem a svaly, které většina lidí nikdy dobrovolně nepoužívá. Abyste je rozpohybovali, musíte aktivovat tyto tři svaly současně, aniž byste se spoléhali na pohyby obličeje nebo krku.
Takže to není otázka anatomie – každý má tyto svaly – ale spíše nervových spojení. U některých lidí tato spojení zůstala aktivní. U jiných se prostě usadila, aniž by úplně zmizela. Dobrá zpráva pro ty, kteří si užívají jemné fyzické výzvy.
Dobrá zpráva: můžete se to naučit
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není tento talent vyhrazen pouze pro „genetickou elitu“. Je možné tyto spící svaly probudit. Před zrcadlem, zaměřením se na oblast spánků a snahou vyvolat sebemenší záškub, můžete tento rodový pohyb postupně znovu aktivovat.
Klíčem je trpělivost, uvědomění si těla a opakování. Každý drobný pohyb se počítá. A i když se vám nedaří rozhýbat uši jako pozorné kočce, stále stimulujete uvědomění si těla, koordinaci a propojení mozku a svalů. Je to obohacující cvičení pro vaše tělo, vaši mysl a vaši důvěru ve vlastní schopnosti.
Stručně řečeno, vrtění ušima vás sice sice nepromění v superhrdinu, ale toto gesto dokonale ilustruje skryté bohatství vašeho těla. Připomíná nám, že jste mnohem víc než to, co denně používáte, že váš mozek se hemží neprozkoumanými nervovými drahami a že si vaše tělo zaslouží být oslavováno ve všech svých jemných detailech.