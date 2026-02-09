Search here...

Toto povzbuzení energie před spaním není tak pozitivní, jak se zdá.

Émilie Laurent
I když je čas zalézt pod peřinu a pozdravit Morphea, překypujete energií. Zatímco ráno se vlekete, před spaním se cítíte fantasticky. Je pravda, že tato noční vitalita vám umožňuje umýt nádobí, pověsit prádlo a splnit značnou část vašeho seznamu úkolů, ale je to známka vnitřní nerovnováhy.

Když se tělo vytratí z synchronizace

V dobře regulovaném těle kortizol, často nazývaný „hormon probuzení“, sleduje přesný cyklus. Vrchol dosahuje ráno, aby zvýšil energii, a postupně klesá během dne, čímž ustupuje melatoninu, hormonu spánku . Když se tento rytmus obrátí – když kortizol večer prudce stoupá – tělo vysílá falešné signály: cítíme se plní energie právě ve chvíli, kdy bychom měli zpomalit. Důsledek: opožděný nástup spánku, lehký spánek, noční probouzení … a chronická únava po probuzení.

Toto zvrácení hormonálního cyklu je trochu jako vnitřní jet lag. Tělo už neví, kdy odpočívat a kdy být aktivní. Z dlouhodobého hlediska to může narušit rovnováhu celého nervového systému a zvýšit stres, podrážděnost nebo potíže s koncentrací.

Nejčastější příčiny

Tato nerovnováha nevzniká náhodou. Často je výsledkem hromadění malých každodenních návyků, které udržují nervový systém v pohotovosti.

  • Nadměrná stimulace večer: obrazovky, sociální média, pracovní e-maily nebo stimulující seriály… cokoli, co udržuje pozornost aktivní, brání mozku v vypnutí. Zejména modré světlo blokuje přirozenou produkci melatoninu.
  • Příliš pozdní nebo příliš sladká večeře: jídlo bohaté na jednoduché sacharidy nebo těžké tuky narušuje hladinu cukru v krvi a nutí tělo vylučovat kortizol, aby se hladina cukru v krvi stabilizovala. Toto je známý „energetický nárůst“, který je často zaměňován za přirozený energetický impuls.
  • Narušený cirkadiánní rytmus: nepravidelné chodení spát nebo jídlo, neustálé odkládání doby uložení do postele nebo častý pobyt v umělém světle vede k destabilizaci noční hormonální sekrece.

Signál k dbání, ne k ignorování

Tento „druhý dech“ večer není pouhá náhoda: je to varování těla. V podstatě říká: „Jsem vyčerpaný/á, ale nevím, jak si mám odpočinout.“ Ignorování tohoto signálu jen prohlubuje začarovaný kruh: čím později jdete spát, tím vyšší je vaše hladina kortizolu a tím lehčí a méně regenerační se stává váš spánek.

Prvním krokem je proto pozorovat tento okamžik obnovené energie: v kolik hodin k němu dochází? Po jakém dni? Tyto indicie často pomáhají pochopit, co ho spustilo: vydatná večeře, dlouhý večer strávený u obrazovky nebo nahromaděný stres.

Rady naturopatů pro obnovení klidu

  • Od konce odpoledne zpomalte. Snažte se neplánovat žádné stimulující aktivity po 19. hodině: nechte energetickou hladinu svého těla postupně klesat.
  • Vytvořte si uklidňující rituál. Tlumené světlo, vědomé dýchání, čtení, relaxační infuze nebo jemné protažení signalizují mozku, že se blíží noc.
  • Dejte si brzkou, lehkou večeři. Ideálně před 20. hodinou, se zaměřením na vařenou zeleninu, libové bílkoviny a zdravé tuky (avokádo, ořechy, olivový olej).
  • Vyhněte se obrazovkám. Nahraďte nekonečné rolování v telefonu klidnou chvilkou bez světelné stimulace.
  • Znovu se spojte se svým přirozeným rytmem. Zkuste se ráno vystavovat dennímu světlu a večer omezit umělé zdroje světla, abyste znovu synchronizovali své vnitřní hodiny.

Takže až příště dojde k večernímu „náporu“, nepodléhejte nutkání uklidit si skříňky nebo se v 11 hodin večer pustit do nového projektu. Berte to jako vzkaz od svého těla: potřebuje pravidelnost, jemnost a odpočinek.

