Search here...

Koncentrace, paměť, IQ: proč výsledky generace Z znepokojují vědce

Pohoda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anna Shvets/Pexels

Co kdyby mozky mladších generací fungovaly jinak než mozky jejich starších generací? Nedávné výzkumy v oblasti neurovědy a vzdělávání naznačují překvapivý trend: určité kognitivní ukazatele se u generace Z zdají upadat. Tento vývoj vyvolává otázky, ale neodsuzuje kreativní, propojenou a vynalézavou generaci.

Průlomový bod v evoluci kognitivních schopností

Po téměř století se skóre IQ a určité kognitivní schopnosti měřené standardizovanými testy z generace na generaci zlepšovaly. Vědci však nyní pozorují možné zpomalení, nebo dokonce mírný pokles, u lidí narozených mezi koncem 90. let 20. století a začátkem 21. století.

Dotčené oblasti? Trvalá pozornost, pracovní paměť, porozumění čtenému textu, řešení problémů a určité celkové skóre IQ. Je pozoruhodné, že k této změně dochází i přes prodloužení doby strávené ve škole. To naznačuje, že se nejedná o nedostatek úsilí nebo motivace, ale spíše o hluboký posun v kognitivním prostředí.

Mozek formovaný digitální technologií

Generace Z je první, která vyrostla s chytrým telefonem v kapse, neustálými upozorněními a okamžitým přístupem k informacím. Tento kontext mění způsob, jakým je mozek využíván.

Neustálé procházení obsahu, krátká videa a rychlý sled podnětů podporuje to, co někteří odborníci nazývají „neustálou částečnou pozorností“. Jste soustředění, ale nikdy plně. Vždy jste připraveni přepnout na jiný úkol, další upozornění, další informaci. Podle několika studií by tato fragmentace pozornosti mohla ovlivnit pracovní paměť a výkon při složitých úkolech, které vyžadují hluboké přemýšlení a trvalou koncentraci.

Krátké formáty: nový vztah ke čtení a učení

Sociální média a video platformy upřednostňují krátký, rychlý a vizuální obsah. Tento formát není ze své podstaty problematický, ale mění kognitivní návyky. Když hloubkové čtení ustoupí nepřetržitému proudu obrázků a krátkých textů, mohou být určité mechanismy související se složitým porozuměním a zapamatováním méně aktivní.

Výzkum provedený převážně ve Spojených státech ukazuje korelaci mezi intenzivním používáním sociálních médií a nižšími kognitivními skóre u dospívajících, a to i při relativně mírném každodenním používání. Nicméně je třeba upozornit: korelace neznamená kauzalitu. Výzkumníci zůstávají opatrní.

Škola ve věku obrazovek: hledání rovnováhy

Digitální nástroje se staly všudypřítomnými ve třídách. Tablety, počítače, interaktivní platformy: nabízejí nebývalé vzdělávací příležitosti. Někteří odborníci se však domnívají, že systematické a špatně kontrolované používání by mohlo bránit hloubkovému učení.

Obrazovky svou interaktivní a někdy rušivou povahou mohou odvádět pozornost od lidské interakce, dialogu, soustavného čtení a kritické analýzy. Tyto praktiky jsou však považovány za nezbytné pro rozvoj uvažování a strukturovaného myšlení. Výzvou není zakázat technologie, ale uvážlivě je integrovat.

Vědecká debata, která je stále otevřená

Je nezbytné dodat nuance. Ne všichni vědci se shodují na interpretaci těchto dat. Tradiční testy IQ měří určité formy inteligence, ale skutečně zachycují dovednosti, které jsou dnes ceněny?

Generace Z prokazuje pozoruhodnou schopnost adaptace, výjimečnou technologickou zdatnost, rychlé zpracování informací a nepopiratelnou digitální kreativitu. Tyto velmi reálné dovednosti nejsou vždy plně zachyceny tradičními měřicími nástroji. Do hry vstupují i další sociální, ekonomické a vzdělávací faktory. Toto téma je složité a vyžaduje pečlivou analýzu.

Vzhledem k těmto pozorováním několik odborníků doporučuje vědomější využívání technologií: podporu delšího čtení, strukturování studijních hodin bez rušivých vlivů, omezení zbytečného multitaskingu a podporu přímé lidské interakce. Generace Z není o nic méně brilantní; jednoduše se vyvíjí v radikálně odlišném prostředí. Výzvou proto není kritizovat, ale podporovat. Protože každý mozek, bez ohledu na věk, má pozoruhodnou schopnost adaptace – za předpokladu, že jsou mu poskytnuty správné podmínky k prosperitě.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Comment le spa favorise la reconnexion à soi et aux autres

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Jen velmi málo lidí to dokáže“: toto diskrétní gesto by mohlo pomoci lokalizovat zvuky.

Dobrovolné pohybování ušima je jednou z těch diskrétních, ale zároveň fascinujících schopností. Tento talent, který má jen velmi...

Toto povzbuzení energie před spaním není tak pozitivní, jak se zdá.

I když je čas zalézt pod peřinu a pozdravit Morphea, překypujete energií. Zatímco ráno se vlekete, před spaním...

Po odchodu do důchodu jsou tyto životní volby často těmi, kterých nejvíce litujeme.

Odchod do důchodu často znamená vítanou pauzu, čas na nadechnutí, ohlédnutí se zpět a předefinování priorit. Pro mnohé...

Proč tyto ženy skáčou hned po ránu? Tento čínský trend je zajímavý.

Letos, v roce 2026, se objevuje ranní rutina: pár minut lehkého poskakování na místě po probuzení, které probudí...

Jíst kiwi večer? Studie zdůrazňují jeho přínos pro spánek

Co kdybyste si mohli zpříjemnit večerní rutinu jednoduchým kouskem ovoce? Stále více lidí si přidává kiwi do večerů,...

Uklízení pro uklidnění: co odhaluje tento překvapivý reflex

Úklid není jen povinnost: pro mnoho lidí je to účinný způsob, jak zvládat stres a znovu získat klid....

© 2025 The Body Optimist