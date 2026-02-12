Koncentrace, paměť, IQ: proč výsledky generace Z znepokojují vědce

Co kdyby mozky mladších generací fungovaly jinak než mozky jejich starších generací? Nedávné výzkumy v oblasti neurovědy a vzdělávání naznačují překvapivý trend: určité kognitivní ukazatele se u generace Z zdají upadat. Tento vývoj vyvolává otázky, ale neodsuzuje kreativní, propojenou a vynalézavou generaci.
Průlomový bod v evoluci kognitivních schopností
Po téměř století se skóre IQ a určité kognitivní schopnosti měřené standardizovanými testy z generace na generaci zlepšovaly. Vědci však nyní pozorují možné zpomalení, nebo dokonce mírný pokles, u lidí narozených mezi koncem 90. let 20. století a začátkem 21. století.
Dotčené oblasti? Trvalá pozornost, pracovní paměť, porozumění čtenému textu, řešení problémů a určité celkové skóre IQ. Je pozoruhodné, že k této změně dochází i přes prodloužení doby strávené ve škole. To naznačuje, že se nejedná o nedostatek úsilí nebo motivace, ale spíše o hluboký posun v kognitivním prostředí.
Mozek formovaný digitální technologií
Generace Z je první, která vyrostla s chytrým telefonem v kapse, neustálými upozorněními a okamžitým přístupem k informacím. Tento kontext mění způsob, jakým je mozek využíván.
Neustálé procházení obsahu, krátká videa a rychlý sled podnětů podporuje to, co někteří odborníci nazývají „neustálou částečnou pozorností“. Jste soustředění, ale nikdy plně. Vždy jste připraveni přepnout na jiný úkol, další upozornění, další informaci. Podle několika studií by tato fragmentace pozornosti mohla ovlivnit pracovní paměť a výkon při složitých úkolech, které vyžadují hluboké přemýšlení a trvalou koncentraci.
Krátké formáty: nový vztah ke čtení a učení
Sociální média a video platformy upřednostňují krátký, rychlý a vizuální obsah. Tento formát není ze své podstaty problematický, ale mění kognitivní návyky. Když hloubkové čtení ustoupí nepřetržitému proudu obrázků a krátkých textů, mohou být určité mechanismy související se složitým porozuměním a zapamatováním méně aktivní.
Výzkum provedený převážně ve Spojených státech ukazuje korelaci mezi intenzivním používáním sociálních médií a nižšími kognitivními skóre u dospívajících, a to i při relativně mírném každodenním používání. Nicméně je třeba upozornit: korelace neznamená kauzalitu. Výzkumníci zůstávají opatrní.
Škola ve věku obrazovek: hledání rovnováhy
Digitální nástroje se staly všudypřítomnými ve třídách. Tablety, počítače, interaktivní platformy: nabízejí nebývalé vzdělávací příležitosti. Někteří odborníci se však domnívají, že systematické a špatně kontrolované používání by mohlo bránit hloubkovému učení.
Obrazovky svou interaktivní a někdy rušivou povahou mohou odvádět pozornost od lidské interakce, dialogu, soustavného čtení a kritické analýzy. Tyto praktiky jsou však považovány za nezbytné pro rozvoj uvažování a strukturovaného myšlení. Výzvou není zakázat technologie, ale uvážlivě je integrovat.
Vědecká debata, která je stále otevřená
Je nezbytné dodat nuance. Ne všichni vědci se shodují na interpretaci těchto dat. Tradiční testy IQ měří určité formy inteligence, ale skutečně zachycují dovednosti, které jsou dnes ceněny?
Generace Z prokazuje pozoruhodnou schopnost adaptace, výjimečnou technologickou zdatnost, rychlé zpracování informací a nepopiratelnou digitální kreativitu. Tyto velmi reálné dovednosti nejsou vždy plně zachyceny tradičními měřicími nástroji. Do hry vstupují i další sociální, ekonomické a vzdělávací faktory. Toto téma je složité a vyžaduje pečlivou analýzu.
Vzhledem k těmto pozorováním několik odborníků doporučuje vědomější využívání technologií: podporu delšího čtení, strukturování studijních hodin bez rušivých vlivů, omezení zbytečného multitaskingu a podporu přímé lidské interakce. Generace Z není o nic méně brilantní; jednoduše se vyvíjí v radikálně odlišném prostředí. Výzvou proto není kritizovat, ale podporovat. Protože každý mozek, bez ohledu na věk, má pozoruhodnou schopnost adaptace – za předpokladu, že jsou mu poskytnuty správné podmínky k prosperitě.