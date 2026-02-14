U žen infarkt nevypadá vždy tak, jak si myslíte.

U žen se infarkt často nepodobá stereotypnímu obrazu náhlé bolesti na hrudi, která způsobí kolaps, jak je to často vidět u mužů.
Nenápadné a zavádějící příznaky
Srdeční příznaky u žen jsou obecně jemnější a postupnější, takže je obtížné je okamžitě rozpoznat. Místo intenzivní, lokalizované bolesti uprostřed hrudníku mnoho lidí popisuje prosté nepohodlí nebo tlak na hrudi, někdy vnímané jako tíha, pálení nebo dokonce prosté zažívací potíže. Tento pocit může vyzařovat do zad (zejména mezi lopatky), čelisti, krku, ramen nebo paží, aniž by byl kdy vnímán jako „srdeční“.
Náhlá dušnost, a to i v klidu, je častým příznakem, stejně jako ohromná a nevysvětlitelná únava, která může epizodě předcházet několik dní nebo týdnů. K tomu se připočte nevolnost, zvracení, studený pot, závratě nebo náhlá úzkost: tyto příznaky, často ignorované jako stres, zažívací potíže nebo jen „špatné období“, postihují zejména ženy a často oddalují vyhledání lékařské pomoci.
Proč tento rozdíl?
Infarkty u žen často postihují ztenčené koronární tepny a specifické léze (jako jsou křeče nebo eroze), což vede k méně „explozivním“ příznakům. Rizikové faktory, jako je cukrovka, kouření a hypertenze, navíc u žen hrají jinou roli a preventivní léčba je kvůli tomuto nedostatku povědomí někdy podceňována. Výsledkem je opožděná diagnóza a vyšší úmrtnost v akutní fázi (podle některých studií až o 20–30 % vyšší u žen mladších 65 let).
Studie, která osvětluje debatu
Rozsáhlá metaanalýza provedená Univerzitním lékařským centrem Utrecht (Nizozemsko), která shromažďuje 27 longitudinálních studií trvajících dvacet let a zahrnujících tisíce pacientů, ukazuje, že příznaky jsou u mužů a žen obecně podobné, ale některé jsou u žen výrazně častější. Patří mezi ně dušnost (pozorovaná u 50–60 % žen oproti 40 % mužů), nevolnost/zvracení (až 40 % oproti 25 %) a bolesti zad nebo břicha. Tato recenze, publikovaná v roce 2020 a od té doby široce citovaná, zdůrazňuje potřebu cílené edukace, aby se předešlo falešně negativním výsledkům.
Jiný výzkum, například výzkum Americké kardiologické asociace , tyto poznatky potvrzuje zdůrazněním, že 40 % žen nepociťuje klasickou bolest na hrudi během infarktu, ve srovnání s 20 % mužů.
Varovné signály, které byste nikdy neměli ignorovat
Tváří v tvář těmto nebezpečím zdravotnické orgány upozorňují na jasné sdělení: pokud žena pociťuje přetrvávající bolest na hrudi (trvající déle než 5 minut), náhlou dušnost, neobvyklou vyzařující bolest (v zádech, čelisti, levé nebo pravé paži), studený pot, extrémní únavu nebo celkový pocit nevolnosti, okamžitě volejte tísňovou linku 15. I bez zjevné bolesti si kombinace několika příznaků vyžaduje okamžitou pozornost.
Uklidňující kontrola je lepší než infarkt, který není hlášen: každá hodina prodlení zdvojnásobuje riziko závažných komplikací. Ženy v menopauze nebo osoby s rodinnou anamnézou infarktů by měly být obzvláště ostražité.
Kromě bezprostřední krize drasticky snižuje rizika přijetí ochranného životního stylu – pravidelná fyzická aktivita, vyvážená strava, zvládání stresu a nekouření. Včasné vyšetření (EKG, echokardiografie) u rizikových populací je zásadní, protože prevence zachraňuje více životů než urgentní intervence.