Search here...

Skákání na místě, rituál doporučený sportovním trenérem pro lepší probuzení

Pohoda
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Alena Shekhovtcova/Pexels

Pro mnohé jsou rána synonymem malátnosti, zívání a slábnoucí motivace. Fitness trenér nabízí rychlý a snadný tip, jak probudit svaly a mysl hned od prvních okamžiků po vstávání z postele.

Krátký zvyk, který změní probouzení

Podle americké trenérky Kathryn Smithové tajemství efektivního probuzení nespočívá v dlouhém tréninku, ale v jednoduchém pohybu, který provedete, jakmile položíte nohy na podlahu. Na sociálních sítích doporučuje po probuzení provést sérii skoků, které vyvolají dynamičtější probuzení těla i mysli.

[vložit]https://www.tiktok.com/@kathhrynsmithh/video/7529493716998884622[/vložit]

Proč může skákání na místě pomoci

Myšlenka, která stojí za touto praxí, je fyziologická i psychologická. Pohyb stimuluje krevní oběh, mírně zvyšuje tělesnou teplotu – která je po probuzení nejnižší – a aktivuje nervový systém, což může podpořit rychlejší pocit bdělosti. Jiné zdroje uvádějí, že tento typ pohybu zvyšuje průtok krve do mozku, zlepšuje okysličení a může přispět k lepší náladě a pocitu energie pro začátek dne.

Kolik skoků a jak je dělat

Trenér doporučuje provést asi padesát malých skoků, aniž byste se snažili o výkon na olympijské úrovni: jedná se o lehké poskoky, které jednoduše aktivují tělo, ať už jste ještě v pyžamu, nebo už jste nahoře ve svém pokoji. Toto cvičení nevyžaduje žádné vybavení ani speciální oblečení a lze jej doplnit dalšími jemnými pohyby, jako je protahování nebo krátká procházka, které prodlouží účinek probuzení svalů.

Jednoduchý tip, který můžete zařadit do své rutiny

I když se nejedná o zázračný lék, pár skoků hned po vstávání z postele může vašemu tělu signalizovat, že je čas začít den. Kombinace tohoto rituálu s dalšími ranními návyky, jako je vystavení se přirozenému světlu nebo okamžitá hydratace, může dále posílit jeho vliv na bdělost a náladu.

Stručně řečeno, skákání nahoru a dolů po probuzení je jednoduchý, rychlý a dostupný způsob, jak stimulovat tělo i mysl ještě před snídaní. Několik desítek skoků stačí k tomu, aby se ospalé probuzení proměnilo v energický start do dne, a tuto malou rutinu lze snadno začlenit do vašich ranních návyků pro dynamičtější a pozitivnější každodenní život.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
Article précédent
Domácí lymfatická drenáž: základy efektivní a šetrné praxe

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Domácí lymfatická drenáž: základy efektivní a šetrné praxe

Objednání v salonech, termíny, které kolidují s vaším harmonogramem, nedostatek času… Chcete vyzkoušet lymfodrenáž, o které jste slyšeli...

„Kognitivní přehazování“: strategie, jak oklamat mozek před spaním

V posteli se převalujete s otevřenýma očima, zatímco si v hlavě procházíte seznam zapomenutých e-mailů, přehrávaných konverzací a...

Příprava na odchod do důchodu: klíčové body, které je třeba zvážit pro hladší přechod

Odchod do důchodu by neměl být zdrojem úzkosti, ale přirozenou životní fází, do které je třeba přistupovat s...

U žen infarkt nevypadá vždy tak, jak si myslíte.

U žen se infarkt často nepodobá stereotypnímu obrazu náhlé bolesti na hrudi, která způsobí kolaps, jak je to...

Tyto „špinavé“ tipy, které by prospěly všem ženám

To jsou tipy, které jdou proti přísným standardům krásy a odporují všemu, co jsme si mysleli, že víme...

Cítíte se vyčerpaní ze své společenské energie? Terapeuti vysvětlují, jak se dobít bez pocitu viny.

Mezi triviálními rozhovory o počasí, nucenými úsměvy na společenských setkáních a přetvářkou u velkých stolů se naše sociální...

© 2025 The Body Optimist