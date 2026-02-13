Search here...

Tyto „špinavé“ tipy, které by prospěly všem ženám

Pohoda
Conseils sales hygiène femmes
Photo d'illustration : Drobotdean/Freepik

To jsou tipy, které jdou proti přísným standardům krásy a odporují všemu, co jsme si mysleli, že víme o ženské hygieně. Zřídkakdy je slýcháme od našich matek, ale online „čistotným holkám“ by mohly způsobit záchvaty vzteku. Od útlého věku nás učí, jak se líčit, odstraňovat nežádoucí ochlupení a oblékat se tak, abychom si lichotily. Učí nás „být čisté“, neustále „vonět jako růže“, ale zapomínáme na skutečné jádro věci.

Najít si na konci dne flekaté spodní prádlo je v pořádku.

To jsou slova, která dělají dobře a uklidňují. Tyto tipy, často považované za „špinavé“ a které se nikdo neodváží vyslovit ze strachu, že zničí ideál, pronáší nahlas a jasně tvůrkyně obsahu @ amel_ioration . Prostřednictvím své líčicí rutiny se tato mladá žena dělí o pravdy o těle, které potřebujeme slyšet. Zatímco mnozí opakují standardy krásy tím, že si v noci noší parfém a vychvalují přednosti intimních pižmových vůní, ona uvádí na pravou míru některé biologické reality, které učebnice biologie často opomíjejí.

Začíná tím, že hovoří o situaci, která v nás vyvolává nepříjemné pocity a dokonce nám vadí naše tělo: nechvalně známý vaginální výtok. Tento cervikální hlen, který zanechává stopy ve spodním prádle, není důvod k obavám. Naopak, je to užitečný nástroj pro sledování cyklu a pochopení vlastního těla. Je to také známka toho, že vagina funguje perfektně. Tyto přirozené sekrety čistí, hydratují a chrání vaginální flóru. Množství se může lišit v závislosti na cyklu, stresu, vzrušení nebo dokonce stravě. Pokud zápach není silný, barva se nezmění výrazně na zelenou/šedou a necítíte pálení, není to nic abnormálního. Tělo se čistí samo. Doslova.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Amel ✨ (@amel_ioration.off)

Stírání zepředu dozadu: detail, který mění všechno

Kromě dalších „špinavých“ tipů nás tento mohl zachránit před mnoha infekcemi, kdybychom se ho jako ženy naučily dříve v životě. Tento jednoduchý krok se zdá být základní, ale ve spěchu na něj často zapomínáme. Přesto zabraňuje přenosu bakterií z anální oblasti do močové trubice a pochvy. A to je skutečný štít proti infekcím močových cest a určitým podrážděním intimních partií. Nejde o „morální čistotu“, ale o bakteriální rovnováhu. Intimní oblast je křehký ekosystém a tento malý zvyk používat toaletu může mít velký význam.

Močení po sexu není mýtus

Toto doporučení, které je často s posměchem odmítáno, zdaleka není triviální. Močení po pohlavním styku pomáhá eliminovat bakterie, které se mohly dostat do močové trubice během tření. Je to jednoduchý krok, který snižuje riziko cystitidy , zejména u žen, které k ní mají sklony. Není to ani okouzlující, ani romantické… ale je to neuvěřitelně účinné. Mělo by to být stejně samozřejmé jako nanesení lubrikantu.

Průjem během menstruace: ano, stává se to

Opět je to jev, který je v učebnicích špatně zdokumentován, pokud vůbec. Nikdo nás o této možnosti neinformuje. Přesto nás tento neuvěřitelně oslabující příznak nutí přehodnotit všechny naše plány na daný den a zcela nás překvapí. Zatímco vtipy o „čůrání a kakání“ v dětství rozesmějí každého, v dospělosti jsou prakticky tabu. Hormony podílející se na děložních kontrakcích mohou také stimulovat střeva. Důsledek: zrychlený tranzit, řídší stolice nebo dokonce průjem během menstruace. Není to „špinavé“, není to divné, je to hormonální. Pánev je oblast, kde je vše propojeno.

Ano, je možné otěhotnět několik dní před ovulací.

Ve škole jsme se o oplodnění učili velmi podrobně a ukazovali nám desítky diagramů. Nekladli však důraz na odolnost spermií. Spermie mohou v těle přežít až pět dní. Takže pohlavní styk před ovulací může bezpochyby vést k otěhotnění. Není to smůla; je to biologie.

Svědění v intimních partiích: nelze ho ignorovat

Může se jednat o drobné podráždění (podráždění, holení, nové mýdlo), ale také o známku kvasinkové infekce nebo nerovnováhy. Intimní oblast by neměla vytrvale svědit. Naslouchání tomuto signálu je způsob, jak se o sebe starat.

Pupínek na zadku? Nic, za co byste se měli stydět.

Časopisy přirovnávají tuto kožní reakci k jahodové kůži a používají dramatická adjektiva. A místo aby nás vzdělávaly, naléhají na to, abychom tyto drobné, mikroskopické pupínky, které jsou prakticky neviditelné, vymazávali. Hýždě mají vlasové folikuly a mazové žlázy, stejně jako obličej. Mohou se objevit zarůstající chloupky, tření, pocení… pupínky. Není to nedostatek hygieny ; je to jen kůže.

Krevní sraženiny během menstruace: realita

Na rozdíl od toho, co ukazují reklamy na menstruační produkty, menstruační krev není vždy jen malá skvrna. Někdy je to tam dole pořádný chaos, a přesto se nám daří tvářit se statečně. Malé sraženiny mohou být normální, zejména v dny se silnou menstruací. Krev se před vytékáním jednoduše srazí.

Pocení pod prsy není špinavé

Podle těchto nařízení by ženy neměly mít na oblečení jedinou skvrnu od potu (pouze nad hlavou). Přitom jsou to v první řadě lidské bytosti a nemají savost houby ani osvěžovače vzduchu. Prsa jsou kožní záhyby, teplé a špatně větrané. Potí se. Stejně jako podpaží. Stejně jako rozkrok. Tělo si reguluje teplotu, tečka.

Skutečně „špinavá“ věc je nakonec mlčení a stud, které tato témata obklopují. Čím více mluvíme o skutečném těle, tím osvobozenější se stáváme.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Cítíte se vyčerpaní ze své společenské energie? Terapeuti vysvětlují, jak se dobít bez pocitu viny.
U žen infarkt nevypadá vždy tak, jak si myslíte.

