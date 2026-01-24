Bílé nebo namodralé prsty v zimě: nenápadný příznak tohoto syndromu

Zbělají vám prsty na rukou a náhle vás nebolí, když jsou vystaveny chladu? Je to, jako by vám daná část těla odumřela. Není to jen důsledek nízkých teplot. Je to poměrně dramatický, ale poměrně častý stav: Raynaudův syndrom. A na rozdíl od toho, co si možná myslíte, se nejedná o jev specifický pro stáří.
Raynaudův syndrom, podceňované onemocnění
Pokud máte po každém zimním výletu ruce téměř bez života, nereagující a abnormálně bílé, nejde jen o kožní onemocnění. Možná trpíte Raynaudovým syndromem, aniž byste si to uvědomovali. Toto stále málo pochopené onemocnění promění vaše prsty v kostky ledu . Když máte takový záchvat, jste zcela ohromeni. Jednoduše řečeno, ztratíte veškerý cit v končetinách. Můžete si je štípat, škrábat, kousat – vaše ruce jsou necitlivé nebo v kómatu.
Raynaudův syndrom je cévní jev. Konkrétně se malé krevní cévy v prstech na rukou (nebo někdy i v prstech na nohou, nose nebo uších) nadměrně stahují v reakci na chlad nebo stres. Toto stahování dočasně snižuje průtok krve, což způsobuje charakteristické bělavé nebo namodralé zbarvení. Po obnovení krevního oběhu mohou prsty zčervenat a brnět, někdy dokonce způsobit pocit pálení.
Existují dvě formy: primární Raynaudova choroba, často benigní a izolovaná, a sekundární Raynaudova choroba, spojená s jiným onemocněním, jako jsou některé autoimunitní poruchy. V obou případech se nikdy nejedná o příjemný zážitek, ale vědět, jak tento jev rozpoznat, je prvním krokem k jeho lepšímu zvládání.
Proč jsou někteří lidé postiženi více než jiní?
Raynaudův syndrom není onemocnění starších lidí , které se objevuje v pozdějším věku. Postihuje ženy více než muže a často se objevuje před 30. rokem věku. Může být dědičný: pokud jím trpí vaše matka nebo sestra, je pravděpodobnější, že budete postiženi. Emoční stres nebo dlouhodobé vystavení chladu spouštějí záchvaty, ale někdy tak nenápadně, že jsou tyto příznaky zaměňovány za pouhé třesení.
Riziko zvyšují i určitá povolání nebo návyky: práce na počítači, manipulace s vibrujícími nástroji, kouření nebo pití velkého množství kávy může zvýšit reaktivitu cév. Raynaudův syndrom může být zpočátku děsivý a způsobovat úzkost, zejména pokud máte sklony k hypochondrii.
Jak rozpoznat Raynaudův syndrom
Jak poznáte, jestli máte místo rukou jen ledovce, nebo jestli vám Raynaudův syndrom zasáhl klouby? Raynaudův syndrom se od běžného nachlazení liší pravidelností a sledem barevných změn.
Prsty obvykle mění barvu z bílé (nedostatek krevního oběhu) na modrou (nedostatek kyslíku) a poté na červenou (opětovné zbarvení krevního oběhu). Tyto epizody mohou trvat několik minut až hodinu. Pokud si všimnete, že se tyto epizody opakují každou zimu, nebo pokud se vyskytují i při mírných teplotách nebo v obdobích stresu, doporučuje se, abyste se poradili s lékařem.
Jak omezit příznaky
Tento syndrom, který by potěšil naše milované středu Addamsovy, není nevyhnutelný. Nejste odsouzeni k tomu, abyste zbytek zimy strávili s necitlivými prsty. První pravidlo je jednoduché: chraňte si končetiny. Teplé rukavice, silné ponožky, čepice a dokonce i ohřívače rukou mohou snížit frekvenci záchvatů. Zima není jediným nepřítelem: stres také stahuje cévy, a proto jsou prospěšné relaxační techniky, jako je hluboké dýchání, jóga nebo meditace.
Velký rozdíl mohou mít i určité každodenní tipy. Vyhýbání se tabáku, omezení kofeinu a pravidelné cvičení pro stimulaci krevního oběhu jsou jednoduché kroky, které mohou mít vliv. V závažnějších případech může lékař předepsat léky, které rozšiřují cévy a zlepšují průtok krve.
Raynaudův syndrom je obzvláště vysilující, protože postihuje část těla, kterou používáte téměř neustále. Můžete však jednat a znovu získat kontrolu nad svými pohyby, pokud budete k sobě laskaví. Sevření volantu, otevírání dveří budov... to už nebude utrpení, ale rutinní úkol.