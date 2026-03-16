Nedostatek spánku: málo známé účinky na duševní zdraví novopečených matek

Pohoda
Photo d'illustration : William Fortunato/Pexels

Narození dítěte je v životě ženy hlubokým otřesem. Kromě fyzických a emocionálních změn je spánek čerstvých matek často roztříštěný a výrazně omezený, což může mít vážné důsledky pro jejich duševní zdraví.

Velmi krátké noci po porodu

Prvních několik týdnů po porodu se často vyznačuje drastickým poklesem doby spánku. Studie ukazují , že průměrná délka spánku novopečených matek může během prvního týdne klesnout na přibližně 4,4 hodiny za noc, ve srovnání s téměř 7,8 hodinami před otěhotněním.

Některé zprávy dokonce uvádějí, že téměř třetina novopečených matek může vydržet bez spánku více než 24 hodin. Tento chronický nedostatek spánku v kombinaci s častými nočními přerušeními způsobenými kojením, pláčem dítěte a neustálou péčí ztěžuje úplné zotavení, i když dítě spí.

Vliv na náladu a emoční stav

Nedostatek spánku je známým faktorem zvyšujícím úzkostné a depresivní příznaky u novopečených matek. Výzkum ukazuje významnou souvislost mezi špatnou kvalitou spánku a depresivními nebo úzkostnými příznaky během poporodního období, a to až šest měsíců po porodu. Tento nedostatek spánku může přispívat k poporodní melancholii, běžné přechodné emoční reakci po porodu, ale také k přetrvávajícím stavům, jako je poporodní deprese, pokud příznaky přetrvávají.

Kognitivní poruchy a „maminčin mozek“

Nedostatek spánku také ovlivňuje kognitivní funkce : u novopečených matek může být narušena pozornost, paměť, rozhodování a soustředění. Tento neurčitý pocit duševní únavy se někdy neformálně popisuje jako „maminkovský mozek“, což je běžný zážitek, kdy se stává obtížnější soustředit se nebo si pamatovat jednoduché úkoly, a to především kvůli nedostatku spánku. I když je tento jev často prezentován humorně, výzkum naznačuje, že fragmentovaný spánek a zkrácená doba odpočinku objektivně ovlivňují kognitivní výkon.

Zvýšená náchylnost k poruchám nálady

Nedostatek spánku je víc než jen pocit únavy; může narušit emoční regulaci, zintenzivnit reakce a ztížit zvládání stresu. Vyčerpané novopečené matky s větší pravděpodobností pociťují podrážděnost, úzkost a výkyvy nálad, což může adaptaci na mateřství ještě více ztížit.

Některé studie dále naznačují, že přetrvávající poruchy spánku během prvních několika měsíců mohou přispívat k poruchám nálady, včetně poporodní deprese, což je stav, který může trvat několik měsíců a vyžaduje vhodnou léčbu.

Dlouhodobé období zranitelnosti

Poruchy spánku ne vždy po několika týdnech ustoupí. Studie ukazují, že fragmentace spánku může přetrvávat i několik měsíců po porodu, s častými nočními probouzeními a sníženou kvalitou spánku i déle než prvních několik týdnů. Toto přetrvávání může udržovat stav chronické únavy, což ještě více ztěžuje návrat k tradičnějšímu spánkovému cyklu a prodlužuje dopad na duševní zdraví.

Podpora a strategie

Aby se těmto účinkům čelilo, zdravotničtí pracovníci často doporučují, aby nové matky vyhledaly podporu u rodiny, přátel, partnera nebo odborníků – zejména pokud se emocionální nebo kognitivní příznaky stanou nepřekonatelnými. Mezi strategie patří zdřímnutí si, když dítě spí, zajištění odpočinkové péče, která dítěti umožní odpočinek, a vyhledání odborné pomoci, pokud přetrvávají příznaky poporodní deprese nebo úzkosti.

Stručně řečeno, nedostatek spánku u novopečených matek není jen přechodnou nepříjemností: má skutečné dopady na duševní zdraví, náladu a kognitivní schopnosti. Pochopení těchto účinků umožňuje ženám lépe poskytovat podporu během tohoto náročného období a normalizuje vyhledávání pomoci, když se únava stane nepřekonatelnou.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Syndrom krevet“: Proč tato poloha v kanceláři znepokojuje specialisty

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

