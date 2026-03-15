„Syndrom krevet“: Proč tato poloha v kanceláři znepokojuje specialisty

Pokud máte sedavé zaměstnání, které zahrnuje psaní na klávesnici a pohybování myší, pak si téměř jistě osvojujete tuto polohu, aniž byste si to uvědomovali. A vaše tělo vám za to dříve či později zaplatí. „Syndrom krevety“ je novým neduhem století a není to jen obyčejná bolest zad nebo pár bodnutí v krku. Zdravotničtí specialisté bijí na poplach.
Jste kancelářský krevet?
Vaše práce může vyžadovat, abyste seděli před počítačem od rána do večera. A během tohoto dlouhého dne tvrdé práce si ne vždy udržíte zdravé držení těla. Navzdory ergonomické židli a dobře organizovanému pracovnímu prostoru se nemůžete ubránit pocitu vrtění . Můžete mít dokonce tendenci se hrbit a krčit.
Shrbená záda, hlava zastrčená v ramenou, hrudník vyčnívající dopředu… je to dokonalá napodobenina krevety, toho scvrklého korýše s tělem ve tvaru čárky. Tato poloha, která by dokázala vyvolat paniku u všech osteopatů, je společná všem kancelářským pracovníkům. Je to prakticky „věc otevřené kanceláře“, kolektivní trik. Kanceláře se hemží krevetami v oblecích a krátkých sukních. Možná jste i vy jedním z nich, aniž byste si to uvědomovali.
Místo abyste držel(a) záda rovně, hrbíte se nad obrazovkou a prakticky se plazíte po klávesnici. A nerad to říkám, ale to je čirá sebesabotáž. „Když se vaše tělo naklání dopředu, vytváříte si v zádech velké svalové napětí. Ve skutečnosti snižujete kapacitu plic a omezujete průtok krve,“ varuje Alan Hedge, expert na ergonomii a profesor na Cornellově univerzitě, v článku pro HuffPost . Vaše tělo tiše trpí a vy nemáte jen ischias .
Příznaky „syndromu krevet“
Pokud trpíte „syndromem krevety“, vaše záda nejsou jedinou obětí. Obvykle se však objeví první bolest právě v nich. Zpočátku cítíte jednoduše nepohodlí: citlivost krku, občasné svalové napětí, lokální nepohodlí, které vás nutí k samomasáži. Neustále si třete zápěstí v naději, že to bude stačit k uvolnění napětí. Držíte prsty přitlačené na zadní straně krku, abyste vyvíjeli tlak na bolící místo. Zkrátka, vaše tělo začne promlouvat a dávat vám najevo, že není spokojené.
Z dlouhodobého hlediska může „syndrom krevet“ vést k obzvláště oslabující chronické bolesti. Dalším příkladem je syndrom karpálního tunelu, nervová komprese charakterizovaná necitlivostí nebo nepříjemnými elektrickými šoky. „Syndrom krevet“ je neúprosný a může postihnout i neočekávané části těla. Pokud trpíte pálením žáhy, pomalým trávením a nepříjemným nadýmáním, které narušuje vaši koncentraci, možná je čas přehodnotit své držení těla a vrátit se k lidštějšímu chování.
Správné kroky, jak tomu zabránit
Ať si představujete sebevíc provázek, který vás táhne nahoru a zvyšuje vaši postavu, vnitřní krevetka ve vás převezme kontrolu a táhne vás dolů. Není v tom ale žádné tajemství: abyste si udrželi správné držení těla, musíte být ve správné fyzické i psychické kondici. „Když se opřete, vaše záda se dotýkají opěradla židle, což ulevuje od části vaší tělesné hmotnosti, takže vaše boky nesou menší zátěž. Zlepšuje se vaše dýchací kapacita,“ vysvětluje Alan Hedge. Proto je důležité mít ergonomické a dobře nastavené pracovní vybavení.
- Běžnou židli můžete také vyměnit za cvičební míč. Toto příslušenství, často spojované s těhotnými ženami, vás nutí najít si těžiště a udržuje vás ve vzpřímené poloze, aniž byste se museli namáhat.
- Pokud si nemůžete dovolit pracovat na stolním počítači, můžete zařízení zvednout do úrovně očí a vyhnout se namáhání krku. Vaše oči by měly být v jedné rovině s rameny.
- A tohle nemůžeme dostatečně zdůraznit: dělejte si přestávky každé dvě hodiny a využívejte je moudře. Místo toho, abyste se procházeli a dále si ničili držení těla, vyzkoušejte nějaké jógové pozice. Protáhněte se, rozhýbejte se, zatřeste s ním. Cvičení kobylky nebo psa směřujícího dolů na pěnové podložce je vždy lepší než hrbení se jako kreveta.
Naslouchejte svému tělu a neignorujte signály, které vám vysílá. Abyste se u stolu cítili naprosto pohodlně, zbavte se hrbení se. Budete se cítit lépe a s největší pravděpodobností i sebevědoměji.