Tento letitý wellness zvyk byl oživen na TikToku.

V době zlatého mléka, ube latte, matchy a zázvorových shotů se do našich dlaní dostává další blahodárný nápoj. A neobsahuje žádné elektrolyty, žádné živiny ani citron. Pití horké vody, očištěné od všech aromat a bez čajových sáčků, je novým wellness receptem 2.0. Praxe inspirovaná tradiční čínskou medicínou, která se stala virální.
Pití syrové horké vody, gesto, které se stalo virálním
Na TikToku se uživatelé zbavují detoxikačních šťáv, energetických smoothies a fontán mládí a popíjejí z hrnků naplněných vlažnou vodou. A ne, není to reakce na nějakou pochybnou výzvu posouvající hranice jejich orální tolerance. Vaří vodu v konvici ne proto, aby si připravili „snadno stravitelný “ bylinný čaj nebo povzbuzující nápoj. Ale aby pili čistou horkou vodu bez jakýchkoli přidaných ingrediencí. V jejich hrncích není žádná citronová šťáva, žádné bylinné prášky ani žádný zředěný kolagen. Je tam jen voda.
Je to nejnovější wellness trend. Místo silné kávy nebo nápoje hodného moderní kavárny se influenceři spokojí s vodou pokojové teploty. Ani studenou, ani horkou. V době, kdy regály obchodů denně přetékají zdravými nápoji vyrobenými z neznámých kořenů, vzácných rostlin a slibných mikroživin, touží po minimalistické rutině péče o pleť. Pravděpodobně se ptáte, proč si tito samozvaní duchovní guruové internetu udělují takové tresty.
Pití horké, neředěné vody, bez chuti a barvy, se na první pohled může zdát jako podvod. Přesto je to docela vážné. Když pochopíte účinky této jemné sprchy na tělo, snadno překonáte počáteční váhání a zapomenete na své předsudky. A i když si uživatelé internetu mohou myslet, že učinili objev, ve skutečnosti je pití horké vody rozšířenou praxí v tradiční čínské medicíně.
Nečekané výhody horké vody pro tělo
Pití horké vody místo vaší milované kávy nemusí znít moc lákavě. Přesto je to nepochybně nejoblíbenější nápoj těla, který ho kompletně revitalizuje. Zapomeňte na umělá paliva, která vytvářejí iluzi energie, ale způsobují energetické kolapsy. Horká voda je pro tělo kaskádou výhod, která smete všechny ty otravné drobné každodenní neduhy. Nejlepší řešení chronických problémů je často to nejjednodušší.
Tvůrkyně obsahu @roro_youraznbigsis , která se s tradiční čínskou medicínou seznámila v mladém věku, je přesvědčena, že horká voda je sama o sobě lékem. Ve skutečnosti je jejím prospěšným prvkem dobře obeznámena, protože tento obyčejný nápoj s jeho mimořádnými vlastnostmi neustále chválí. „Pokud máte nadýmání, pijte horkou vodu. Pokud máte menstruační křeče, pijte horkou vodu. Pokud vám je pořád zima, pijte horkou vodu. Pokud máte kožní problémy, pijte horkou vodu. Ráno, když se probudíte, pijte horkou vodu. A váš život se změní. Budete se cítit lépe,“ tvrdí.
Horká voda nese také zvláštní, téměř duchovní symboliku. „V tradiční čínské medicíně je důležité regulovat tělesnou teplotu, protože dobrý krevní oběh a teplo podporují tok čchi neboli vitální energie,“ vysvětluje akupunkturista Tsao-Lin E. Moy pro Bustle . Naopak nápoje plné kostek ledu, jako jsou ledové latte nebo kortizolové koktejly , způsobují vnitřní tepelný šok, který zpomaluje všechny tělesné funkce.
Jak udělat tento rituál atraktivnějším
Na papíře se může zdát, že pití obyčejného šálku horké vody je trochu strohé. Koneckonců jsme zvyklí na lahodné nápoje, voňavé příchutě a nápoje hodné Instagramu, které se hromadí v trendy kavárnách. Ale pro ty, kteří si chtějí tento wellness rituál osvojit, aniž by měli pocit, že pijí „prázdný šálek“, existuje několik jednoduchých triků, jak si tento zvyk zpřístupnit.
Prvním krokem je proměnit tento okamžik ve skutečný odpočinek ve vašem dni. Místo hltání horké vody si dejte čas a vychutnejte si ji jako šálek čaje. Vyberte si hezký hrnek, pohodlně se usaďte a užijte si tuto klidnou přestávku. Už jen samotná ritualizace tohoto gesta ji může zpříjemnit.
Někteří lidé si také raději hrají s teplotou. Cílem není pít vařící vodu, ale spíše vlažnou nebo mírně teplou, která zůstává šetrná k ústům i tělu. Tato nuance může mít zásadní význam, zejména pro ty, kteří s touto praxí začínají. Pokud máte citlivé patro, můžete tuto vlažnou vodu dokonale vylepšit. Jak? Strouhaným zázvorem, klínkem citronu nebo několika dobře zvolenými kořením. Abyste zabránili tomu, aby se tato prospěšná voda proměnila v loužičku znečištěnou vodou, nezapomeňte také filtrovat vodu z kohoutku.
Tento zdánlivě jednoduchý rituál nám v konečném důsledku připomíná něco zásadního: pohoda se ne vždy nachází ve složitých receptech. Někdy stačí jen šálek horké vody v dlaních, abyste zpomalili, naslouchali svému tělu a vrátili se k základům.