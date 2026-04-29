Proč je opětovné spojení s dětskými koníčky dobré pro mozek

Během dětství se věnujeme nespočtu aktivit, některé jsou spíše rekreační než jiné. Lámeme rekordy ve švihadle, vybarvujeme si čáry, čteme komiksy a zaháníme nudu tím, že proměníme vjezd do garáže v kluziště. Tyto zábavy, někdy klidné, někdy odvážné, málokdy vydrží. Přesto bychom tyto aktivity na pískovišti měli znovu objevit a věnovat jim čas v našich nabitých programech.
Boj s kognitivním poklesem a zároveň zábava
V raných dětstvích jsme všichni měli nějakou oblíbenou zábavu. Ti nejobratnější modelovali z hlíny jako Giacometti sádrou nebo vylévali svou fantazii na prázdné listy papíru, zatímco ti, kteří se sami přiznávali k hyperaktivitě, předváděli akrobatické kousky ve skateparku nebo improvizovali na kolečkových bruslích překážkovou dráhu kolem venkovních hraček. Děti se soutěživým duchem se těmto koníčkům věnovaly na vysoké úrovni, vyhrávaly medaile a sklízely obdiv rodičů.
Ale tady je věc: všechno dobré jednou končí a jak dospíváme, priority se mění a s nimi i naše touhy. Místo abychom pokračovali ve švihadle, jízdě na skateboardu a kouzelnických omalovánkách, objevujeme nová rozptýlení, která více „ladí“ s naším věkem, jako je pití na terase, stěžování si na svět nebo cvičení pilates pod infračerveným světlem. Těchto koníčků se vzdáváme ve stejnou dobu, kdy zavíráme krabici s hračkami a opouštíme domov, kde jsme vyrůstali.
Přesto by pouštění draka, jízda na kolečkových bruslích s vrzáním na chodníku bez obav ze smrti při každém pádu, zpívání bez čekání na výmluvu karaoke večera nebo plnění skicáků neměly být prchavými zábavami vyhrazenými pro děti do deseti let. Zvláště ne volnočasové aktivity expresivních myslí, jako je kreslení, sochařství, psaní – cokoli, co vzniká v mysli a nachází vyjádření na nějakém médiu. Říká to věda. Podle studie publikované v časopise Nature Communications kreativní koníčky zpomalují stárnutí mozku . To také odráží koncept „neuroplasticity“: schopnosti mozku měnit se a vytvářet nová spojení na základě zkušeností, učení a prostředí.
Velký pocit osobního uspokojení
Místo honění se za trendy aktivitami na Instagramu, jako je pickleball nebo hyrox, bychom se měli lépe věnovat svým dětským vášním, těm, které nám někdy bránily zapomenout na zbytek světa nebo dokonce na večeři. Mylně se domníváme, že tyto aktivity jsou v našich vzpomínkách lepší než ve skutečnosti, a bojíme se zklamání, jako když jsme znovu zkusili ty slavné mamutí koule. Ale zaprvé, opětovné spojení s dětskými koníčky nám umožňuje trochu lehkosti v každodenním životě přerušovaném únavnými úkoly a ohromujícími povinnostmi. Zadruhé, i když k opětovnému získání našich dřívějších dovedností je zapotřebí trochu cviku a naše klouby se mohou trochu potýkat s udržením kroku, radost, kterou prožíváme, zůstává nedotčena.
Když se vám podaří projet slalomem kužely na kolečkových bruslích nebo napsat báseň alespoň s několika souvislými rýmy, pocítíte nesmírný pocit sebeuspokojení. Návrat k dětské aktivitě je mikroúspěch, malé symbolické vítězství, pocta dítěti, kterým jste kdysi byli. Jde také o to, statečně překonat pocity selhání nebo opuštěnosti a znovuobjevit onu jiskru, kterou reformátor Pilatesu a další „dospělácké“ hry nedokážou znovu vytvořit. A tyto aktivity, stejně jako Proustova Madeleine, jsou nepopiratelně uklidňující a zároveň zdrojem osobního růstu.
Psychologové tomu říkají implicitní paměť. „Výhodou implicitní paměti je, že umožňuje mysli být do určité míry svobodná. Můžeme vykonávat úkoly, které jsme se naučili implicitně, aniž bychom o nich přemýšleli, což nám umožňuje dělat i jiné věci. V tomto smyslu může být přístup k implicitní paměti velmi relaxační,“ vysvětluje pro Vogue US Dr. Thomas C. Südhof, ředitel Südhofovy laboratoře na katedře fyziologie Stanfordské univerzity.
Způsob, jak znovuobjevit své vnitřní dítě
Návrat k dětským koníčkům také znamená znovuotevření dveří, které se v dospělosti někdy zavíraly až příliš rychle. Jsou to dveře k bezstarostným dnům, spontánnosti a dělání věcí „pro čirou radost“, bez jakýchkoli výkonnostních cílů nebo obav o ziskovost. Zkrátka místo, kde si nemusíte co dokazovat.
V každodenním životě, který je často diktován povinnostmi, termíny a produktivitou, tyto činnosti slouží jako duševní odpočinek. Kreslení bez úmyslu vystavovat, běhání bez časového cíle, hraní si bez snahy o dokonalost: to vše jsou jednoduchá gesta, která nás znovu spojují s určitou formou vnitřní svobody.
Psychologové se obzvláště zajímají o tento efekt „pozitivní regrese“, kdy mozek znovuobjevuje lehčí a jistější emocionální stavy. Nejde o vyhýbání se zodpovědnosti, ale o reaktivaci nervových drah spojených s hrou, zvědavostí a okamžitým uspokojením. A právě v tom se často skrývá průlom: návratem k minulým aktivitám znovuobjevujeme nejen zábavu, ale spontánnější verzi sebe sama – takovou, která si dosud neosvojovala strach z chyb nebo soudy ostatních.
Tyto rekreační chvíle se nakonec stanou mnohem víc než jen volným časem. Fungují jako mentální závan čerstvého vzduchu, jemný způsob, jak zpomalit, uvolnit napětí… a nezapomeňte, že i potěšení si zaslouží místo v našem kalendáři. Není třeba čekat, až budete mít dítě, abyste tyto základní zábavy znovu objevili.