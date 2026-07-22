Tato spací poloha by mohla být příčinou nespavosti.

Máte pocit, že se v noci převalujete z postele v posteli nebo se budíte, aniž byste se cítili skutečně odpočatí? Než začnete zpochybňovat svou matraci nebo večerní rutinu, jeden detail si zaslouží vaši pozornost: vaše poloha při spaní.
Spaní na zádech: poloha, která nevyhovuje každému
Spaní na zádech má několik výhod. Tato poloha pomáhá udržovat páteř ve správné poloze a snižuje tlakové body na obličeji. Specialisté na spánek však také doporučují sledovat polohu, protože spaní může ovlivnit dýchání během noci.
Když ležíte na zádech, gravitace přirozeně tlačí jazyk a tkáně krku dozadu. To může zúžit dýchací cesty, což vede k chrápání a u některých lidí k zástavám dýchání, známým jako spánková apnoe.
Proč to může narušit váš spánek
Když je dýchání pravidelně přetížené, mozek spouští krátká mikroprobuzení, aby obnovil normální proudění vzduchu. Většinou si těchto přerušení vůbec nevšimnete. Narušují však spánek a brání tělu plně využít jeho nejvíce regeneračních fází.
Výsledek: i po zdánlivě dlouhé noci spánku se můžete probudit s pocitem vyčerpanosti. Podle Nadace pro spánek (Sleep Foundation ) více než polovina lidí se spánkovou apnoe zažívá zhoršení svých příznaků, když spí na zádech.
Spaní na boku je spojencem pro klidnější spánek.
Pro lidi, kteří chrápou nebo trpí mírnou spánkovou apnoe , odborníci často doporučují spát na boku. Tato poloha usnadňuje udržení dýchacích cest otevřených, což může omezit chrápání a zlepšit kvalitu spánku. Spaní na levém boku se také často doporučuje lidem náchylným k refluxu kyseliny, což je další faktor, který může narušovat spánek.
Několik tipů, jak postupně změnit své návyky
Pokud jste vždy spali na zádech, není třeba se snažit přes noc všechno měnit. Vaše tělo potřebuje čas, aby si zvyklo na novou polohu. Můžete si například dát polštář za záda, abyste omezili noční převalování se, vložit si polštář mezi kolena pro větší pohodlí nebo mírně zvednout hlavu. Tyto drobné úpravy mohou usnadnit přechod a zároveň respektovat přirozené pocity vašeho těla.
Každý spáč je jedinečný
Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná „dokonalá spací poloha“ pro každého. Spaní na zádech nemusí být nutně problém a tato poloha mnoha lidem velmi vyhovuje, zejména pokud nezpůsobuje výrazné chrápání nebo dýchací potíže.
Pokud naopak trpíte přetrvávající únavou, častým probouzením nebo výrazným chrápáním, může být vhodné prozkoumat vaši spací polohu. A pokud tyto problémy přetrvávají i přes určité úpravy, je nejlepší se poradit se zdravotníkem, aby zjistil příčinu a našel pro vaši situaci nejvhodnější řešení.
Stručně řečeno: poloha, ve které spíte, může ovlivnit kvalitu vašeho spánku, ale nevysvětluje všechny případy nespavosti. Klíčem je naslouchat svému tělu a najít polohu, ve které se cítíte nejvíce odpočatí. Pokud problémy se spánkem přetrvávají, konzultace s lékařem zůstává nejlepším řešením pro návrat k klidnějším nocím.