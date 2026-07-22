Tato spací poloha by mohla být příčinou nespavosti.

Pohoda
Léa Michel
Photo d'illustration : vecstock / Design by Magnific

Máte pocit, že se v noci převalujete z postele v posteli nebo se budíte, aniž byste se cítili skutečně odpočatí? Než začnete zpochybňovat svou matraci nebo večerní rutinu, jeden detail si zaslouží vaši pozornost: vaše poloha při spaní.

Spaní na zádech: poloha, která nevyhovuje každému

Spaní na zádech má několik výhod. Tato poloha pomáhá udržovat páteř ve správné poloze a snižuje tlakové body na obličeji. Specialisté na spánek však také doporučují sledovat polohu, protože spaní může ovlivnit dýchání během noci.

Když ležíte na zádech, gravitace přirozeně tlačí jazyk a tkáně krku dozadu. To může zúžit dýchací cesty, což vede k chrápání a u některých lidí k zástavám dýchání, známým jako spánková apnoe.

Proč to může narušit váš spánek

Když je dýchání pravidelně přetížené, mozek spouští krátká mikroprobuzení, aby obnovil normální proudění vzduchu. Většinou si těchto přerušení vůbec nevšimnete. Narušují však spánek a brání tělu plně využít jeho nejvíce regeneračních fází.

Výsledek: i po zdánlivě dlouhé noci spánku se můžete probudit s pocitem vyčerpanosti. Podle Nadace pro spánek (Sleep Foundation ) více než polovina lidí se spánkovou apnoe zažívá zhoršení svých příznaků, když spí na zádech.

Spaní na boku je spojencem pro klidnější spánek.

Pro lidi, kteří chrápou nebo trpí mírnou spánkovou apnoe , odborníci často doporučují spát na boku. Tato poloha usnadňuje udržení dýchacích cest otevřených, což může omezit chrápání a zlepšit kvalitu spánku. Spaní na levém boku se také často doporučuje lidem náchylným k refluxu kyseliny, což je další faktor, který může narušovat spánek.

Několik tipů, jak postupně změnit své návyky

Pokud jste vždy spali na zádech, není třeba se snažit přes noc všechno měnit. Vaše tělo potřebuje čas, aby si zvyklo na novou polohu. Můžete si například dát polštář za záda, abyste omezili noční převalování se, vložit si polštář mezi kolena pro větší pohodlí nebo mírně zvednout hlavu. Tyto drobné úpravy mohou usnadnit přechod a zároveň respektovat přirozené pocity vašeho těla.

Každý spáč je jedinečný

Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná „dokonalá spací poloha“ pro každého. Spaní na zádech nemusí být nutně problém a tato poloha mnoha lidem velmi vyhovuje, zejména pokud nezpůsobuje výrazné chrápání nebo dýchací potíže.

Pokud naopak trpíte přetrvávající únavou, častým probouzením nebo výrazným chrápáním, může být vhodné prozkoumat vaši spací polohu. A pokud tyto problémy přetrvávají i přes určité úpravy, je nejlepší se poradit se zdravotníkem, aby zjistil příčinu a našel pro vaši situaci nejvhodnější řešení.

Stručně řečeno: poloha, ve které spíte, může ovlivnit kvalitu vašeho spánku, ale nevysvětluje všechny případy nespavosti. Klíčem je naslouchat svému tělu a najít polohu, ve které se cítíte nejvíce odpočatí. Pokud problémy se spánkem přetrvávají, konzultace s lékařem zůstává nejlepším řešením pro návrat k klidnějším nocím.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Může Měsíc skutečně ovlivnit menstruaci? Zde je to, co říká věda.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Může Měsíc skutečně ovlivnit menstruaci? Zde je to, co říká věda.

Měsíc vždy fascinoval lidi a živil řadu přesvědčení, zejména těch, která se týkala menstruačního cyklu. Vzhledem k jejich...

Tato jógová pozice může pomoci zmírnit menstruační křeče.

Menstruační bolesti postihují mnoho žen a někdy mohou narušit každodenní život. Zatímco některé hledají jemná řešení, jak je...

Thalassofobie: když strach z moře napadne vaši dovolenou

Zatímco někteří lidé si libují v představě, že se ponoří do slané vody, zaplavou si mezi vlnami a...

Vlna veder: jednoduché gesto jazykem, které pomáhá ochladit se

Vlny veder, které postihují velkou část Evropy, se zdají nekonečné. A i když toto tísnivé horko přetrvává, tělo...

Tyto každodenní činnosti mohou pomoci chránit klouby

Kolena, kyčle, zápěstí, záda… naše klouby jsou s námi pokaždé, když se pohybujeme. Abychom si zachovali jejich pohodlí...

Podle studie by čichání čokolády před cvičením mohlo zlepšit výkon.

Co kdyby se váš čich mohl stát užitečným spojencem před tréninkem? Nedávná studie naznačuje, že vůně hořké čokolády...