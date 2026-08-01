Tyto příznaky naznačují, že možná nepijete dostatek vody.

Pohoda
Léa Michel
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Voda je nezbytná pro správné fungování našeho těla. Přesto mnoho z nás nepije dostatek vody, často aniž by si to uvědomovali. Nedostatečná hydratace se může projevovat celou řadou příznaků, někdy i nečekaných. Zde je návod, jak rozpoznat, kdy si vaše tělo může říkat o více vody.

Žízeň a barva moči

Prvním a nejzřetelnějším příznakem je žízeň. Buďte ale opatrní: když se objeví žízeň, tělo je již mírně dehydratované. Dalším spolehlivým ukazatelem je barva moči. Tmavá moč, směřující k jantarové barvě, obvykle naznačuje nedostatečnou hydrataci, zatímco čirá moč naznačuje dobrou hydrataci. Jednoduchý ukazatel, který je třeba denně sledovat.

Únava, bolesti hlavy a potíže s koncentrací

Varovnými signály mohou být i jiné, nenápadnější příznaky. Mezi projevy dehydratace patří únava, bolesti hlavy a potíže s koncentrací. Studie publikovaná v časopise The Journal of Nutrition , kterou provedl Lawrence Armstrong a jeho tým, zdůraznila právě tuto souvislost. Vědci pozorovali, že mírná dehydratace – pouze asi 1,4 % tělesné hmotnosti – stačila k negativnímu ovlivnění nálady, zvýšení pocitů únavy a bolestí hlavy a ke snížení koncentrace u zdravých mladých žen. Jinými slovy, i minimální deficit může mít hmatatelné účinky.

Suchá kůže a ústa

Nedostatek vody je viditelný i na kůži. Napjatá, suchá nebo méně pružná kůže může naznačovat nedostatečnou hydrataci. Podobně sucho v ústech, popraskané rty nebo přetrvávající pocit žízně jsou příznaky. Tyto příznaky, často připisované jiným příčinám, si zaslouží pozornost.

Závratě nebo pocit slabosti

V některých případech může výraznější nedostatek způsobit závratě, slabost nebo potíže s námahou. Tyto příznaky by měly vést k okamžité hydrataci, zejména v horkém počasí nebo během fyzické aktivity.

Jak zůstat lépe hydratovaný

Abyste se těmto nepříjemnostem vyhnuli, je nejlepší pít pravidelně po celý den, aniž byste čekali, až budete mít žízeň. Účinnými tipy jsou mějte po ruce láhev s vodou, obměňujte nápoje bylinkovými čaji nebo ochucenými vodami a konzumujte ovoce a zeleninu bohatou na vodu. Individuální potřeby se však liší v závislosti na věku, úrovni aktivity a klimatu.

Žízeň, tmavá moč, únava, bolesti hlavy nebo suchá kůže: tyto příznaky mohou naznačovat, že nepijete dostatek vody. Pokud se je naučíte rozpoznávat a zvyknete si dodržovat dostatek tekutin, můžete si udržet energii, soustředění a celkovou pohodu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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