Tento ignorovaný zvuk by mohl signalizovat nervové vyčerpání

Jemné skřípání zubů v noci se může zdát neškodné. Za tímto diskrétním zvukem se však někdy skrývá mnohem víc než jen obyčejný zlozvyk. Bruxismus – mimovolní zatínání nebo skřípání zubů – je často spojován s chronickým stresem a postupným nástupem nervové únavy.
Když za tebe mluví tvá čelist
Bruxismus postihuje mnoho lidí , často aniž by si to hned uvědomovali. Někteří problém objeví prostřednictvím svého partnera, jiní kvůli bolesti po probuzení nebo pocitu napětí v čelisti.
Podle několika specialistů se tento nevědomý reflex často objevuje v obdobích stresu nebo úzkosti. Když je nervový systém v delším stavu pohotovosti, tělo hromadí svalové napětí… a čelist je často jednou z prvních postižených oblastí.
Důsledek: skřípání zubů, někdy celou noc. Tento jev se může objevit i během dne, zejména u lidí, kteří pracují pod tlakem nebo mají tendenci internalizovat své emoce.
Možný příznak nervové únavy
Problém s bruxismem spočívá v tom, že se ne vždy zastaví u zubů. Opakovaným stahováním svalů se tělo udržuje v neustálém napětí. Toto přetížení může narušit určité mechanismy související se stresem, zejména ty, které zahrnují kortizol, často nazývaný „stresový hormon“. Postupně se může vyvinout únavný cyklus: čím více je nervový systém pod tlakem, tím více se skřípání zuby stupňuje… a tím hůře se tělo regeneruje.
Bruxismus pak může být doprovázen několika příznaky, někdy trivializovanými:
- bolesti hlavy po probuzení;
- přetrvávající únava;
- bolest v čelisti, obličeji nebo krku;
- svalové napětí;
- nekvalitní spánek.
Samostatně vzato se tyto signály mohou zdát klasické. Dohromady však mohou někdy odhalovat skutečné nervové vyčerpání.
Proč je nejlepší to neignorovat
Mnoho lidí považuje skřípání zubů za drobný, neškodný zlozvyk. Pokud se však stane častým, může mít na tělo skutečný dopad. Fyzicky může bruxismus způsobit předčasné opotřebení zubů, značné bolesti svalů a dokonce i problémy s čelistními klouby.
Kromě zubního aspektu může být tento příznak také známkou toho, že je čas zpomalit a naslouchat svému emocionálnímu stavu. Konzultace s odborníkem může pomoci zabránit tomu, aby se problém stal chronickým. V závislosti na vašich potřebách vám může pomoci zubař, lékař, psycholog nebo osteopat identifikovat příčiny a uvolnit napětí.
Najděte si klid pro svou nervovou soustavu
Léčba bruxismu není jen o ochraně zubů. Cílem je také snížit přetížení nervového systému, které tento reflex podporuje. Zlepšení kvality spánku, naučení se lépe zvládat stres a začlenění více odpočinku do denního režimu může pomoci zmírnit příznaky. To neznamená snahu o dokonalý život bez stresu. Vaše tělo nepotřebuje, abyste neustále podávali nejlepší výkon. Nejvíce potřebuje rovnováhu, odpočinek a prostor k uvolnění napětí.
Stručně řečeno, skřípání zubů je někdy jedním z těch tichých signálů, které tělo vysílá, když se blíží ke svému limitu. I když je nenápadné, může odhalit hlubší duševní a fyzickou únavu, než se zdá. Když mu nasloucháte bez pocitu viny, můžete se o sebe postarat dříve, než se vyčerpání prohloubí.