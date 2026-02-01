Spaní v této poloze se podle studie opravdu nedoporučuje.

Každé ráno stejný rituál: brnění v prstech, ztuhlá ramena, potřeba zatřást rukama, abyste znovu získali cit. Připisujete to špatnému spánku, ale co když je skutečným viníkem vaše spací poloha? Tato instinktivní poloha, paže stočené k hrudi jako tyranosaurus, ohrožuje vaše nervy a vaše každodenní pohodlí.
Instinktivní postoj, který škodí
Tato pozice, známá na internetu jako „pozice T. rexe“, stlačuje nervy v loktech a zápěstích. Studie publikovaná v časopise Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy ukazuje, že prodloužené ohýbání lokte během spánku významně zvyšuje tlak v loketním kanálu, což způsobuje parestézii a bolest u 25 % lidí spících na boku. Opakované noc co noc může zhoršit napětí v rameni a způsobit podráždění nervů podobné syndromu karpálního tunelu.
Varovné signály, které nelze ignorovat
Třesou se vám ruce, když se probudíte? Cítíte bolest vyzařující do paží? Máte potíže s uchopením předmětů? Tyto příznaky naznačují přetrvávající kompresi nervů. Pokud nepohodlí přetrvává i po vstávání nebo je doprovázeno denní slabostí, měli byste navštívit lékaře. Včasný zásah může zabránit trvalému poškození.
Proč se tělo takhle skládá?
Tento reflex pramení z našeho ochranného instinktu: chronický stres, úzkost nebo únava způsobují, že nervový systém zaujme uklidňující polohu plodu. I bez většího traumatu stačí každodenní život k upevnění těchto nočních návyků.
Jednoduchá řešení pro rehabilitaci
Žádná revoluce není nutná: malý polštář mezi pažemi a trupem zabraňuje nadměrnému ohýbání u lidí, kteří spí na boku. Omotejte si ručník kolem lokte, abyste omezili ohýbání, nebo použijte polštář na tělo, který můžete zmáčknout. Při spaní na zádech si položte paže podél těla nebo na polštář blízko boků. Před spaním uklidňují nervový systém jemné protažení a dechová cvičení.
Stručně řečeno, změna těchto malých pohybů zlepšuje krevní oběh, ulevuje od bolesti ramen a obnovuje ranní energii. Vaše tělo si zaslouží víc než jen prehistorické držení těla – proměňte tyto noci v okamžiky skutečného zotavení.