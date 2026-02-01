Search here...

Spaní v této poloze se podle studie opravdu nedoporučuje.

Pohoda
Anaëlle G.
Photo d'illustration : krakenimages.com/Freepik

Každé ráno stejný rituál: brnění v prstech, ztuhlá ramena, potřeba zatřást rukama, abyste znovu získali cit. Připisujete to špatnému spánku, ale co když je skutečným viníkem vaše spací poloha? Tato instinktivní poloha, paže stočené k hrudi jako tyranosaurus, ohrožuje vaše nervy a vaše každodenní pohodlí.

Instinktivní postoj, který škodí

Tato pozice, známá na internetu jako „pozice T. rexe“, stlačuje nervy v loktech a zápěstích. Studie publikovaná v časopise Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy ukazuje, že prodloužené ohýbání lokte během spánku významně zvyšuje tlak v loketním kanálu, což způsobuje parestézii a bolest u 25 % lidí spících na boku. Opakované noc co noc může zhoršit napětí v rameni a způsobit podráždění nervů podobné syndromu karpálního tunelu.

@theworkoutwitch Odpověď pro @K'dian 💥 spaní s rukama jako tyranosaurus je ZNAMENÍ 🦖 uzdravte si nervový systém (balíček 3 chodů) 🔗 na profilu #trexarms #regulacenervovéhosystému #léčenínervovéhosystému # nervovýsystém #přetížený#spánek ♬ A miluji ji od Santo a Johnnyho - Peach Girl

Varovné signály, které nelze ignorovat

Třesou se vám ruce, když se probudíte? Cítíte bolest vyzařující do paží? Máte potíže s uchopením předmětů? Tyto příznaky naznačují přetrvávající kompresi nervů. Pokud nepohodlí přetrvává i po vstávání nebo je doprovázeno denní slabostí, měli byste navštívit lékaře. Včasný zásah může zabránit trvalému poškození.

Proč se tělo takhle skládá?

Tento reflex pramení z našeho ochranného instinktu: chronický stres, úzkost nebo únava způsobují, že nervový systém zaujme uklidňující polohu plodu. I bez většího traumatu stačí každodenní život k upevnění těchto nočních návyků.

Jednoduchá řešení pro rehabilitaci

Žádná revoluce není nutná: malý polštář mezi pažemi a trupem zabraňuje nadměrnému ohýbání u lidí, kteří spí na boku. Omotejte si ručník kolem lokte, abyste omezili ohýbání, nebo použijte polštář na tělo, který můžete zmáčknout. Při spaní na zádech si položte paže podél těla nebo na polštář blízko boků. Před spaním uklidňují nervový systém jemné protažení a dechová cvičení.

Stručně řečeno, změna těchto malých pohybů zlepšuje krevní oběh, ulevuje od bolesti ramen a obnovuje ranní energii. Vaše tělo si zaslouží víc než jen prehistorické držení těla – proměňte tyto noci v okamžiky skutečného zotavení.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Je kulturistika novou posedlostí mladých dospělých v roce 2026?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Je kulturistika novou posedlostí mladých dospělých v roce 2026?

V roce 2026 se silový trénink stává hlavní aktivitou mezi mladými dospělými. Dominance kardia skončila: do popředí se...

Alzheimerova choroba: Zvuková frekvence otevírá slibnou cestu výzkumu

Nový výzkum naznačuje, že zvuk na určité frekvenci by mohl pomoci mozku „vyčistit“ usazeniny spojené s Alzheimerovou chorobou....

Sprchování několikrát denně: co to prozrazuje o osobnosti

Několik sprchování denně může někdy odhalit zvýšenou potřebu kontroly, úlevy od stresu nebo v některých případech kompulzivní rozměr...

Tohle je gesto, které ženy po třicítce podceňují (a na které tělo nezapomíná).

Po třicítce často slýcháme, že se „tělo mění“ a že to musíme bezpodmínečně kompenzovat. Buďte ujištěni, že vaše...

Tato měsíční aktivita by mohla zlepšit pohodu mnoha žen

Šťastné ženy mají tajnou zbraň proti depresi a ta se jmenuje „sesterství“. Když se cítí skleslé nebo skleslé,...

Co odhaluje virální fotografie dvou chirurgů po mimořádné operaci

Fotografie pořízená v roce 2014 v čínské nemocnici se nedávno znovu objevila na sociálních sítích a vyvolala vlnu...

© 2025 The Body Optimist