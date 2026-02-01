Search here...

Podle odborníků existuje specifický věk, ve kterém tělo dosáhne svého plného potenciálu.

Pravděpodobně jste slyšeli, že dvacáté roky jsou vrcholem vašeho těla. Odborníci nabízejí komplexnější pohled: náš plný fyzický potenciál se často dostavuje o něco později, kolem třicátých let. A především se nejedná o otázku „hodnoty“ nebo „zásluh“: každé tělo je jedinečné a věk je jen jedním z mnoha čísel.

Vrcholná fyzická kondice mezi 26 a 36 lety

Švédská studie provedená Karolinska Institutet sledovala po dobu téměř 50 let 427 mužů a žen ve věku 16 až 63 let a opakovaně měřila jejich kardiorespirační kapacitu, sílu a svalovou vytrvalost. Výsledky jsou překvapivé: celková fyzická zdatnost obvykle vrcholí mezi 26. a 36. rokem věku a maxima dosahuje kolem 35. roku, a to jak u žen, tak u mužů.

Konkrétněji řečeno, kardiorespirační kapacita a svalová vytrvalost vrcholí kolem 35–36 let, zatímco explozivní síla, jako je výška skoku, se stagnuje o něco dříve, než rychleji klesá. Tato čísla ukazují, že tělo není „na vrcholu“ ve dvaceti letech, na rozdíl od všeobecného přesvědčení.

Po 35 letech: postupný, ale přizpůsobitelný pokles

Po dosažení vrcholu dochází k postupnému fyzickému úpadku. Podle studie se schopnosti zpočátku snižují o 0,3 až 0,6 % ročně, poté od věku kolem 50 let o 2 až 2,5 % ročně. Mezi vrcholem a věkem 63 let se celková ztráta pohybuje od 30 do 48 %.

Tato čísla však nejsou pevně daná. Klesající trend se u jednotlivých lidí značně liší. Někteří lidé si udržují pozoruhodnou úroveň i dlouho po dosažení věku 50 let, zatímco u jiných dochází k rychlejšímu poklesu. To dokazuje, že váš životní styl, návyky a každodenní volby jsou mnohem důležitější než věk uvedený ve studii.

Stěhování dělá velký rozdíl

Výzkum zdůrazňuje klíčový bod: fyzická aktivita mění životní směr. Lidé, kteří jsou aktivní od dospívání do dospělosti, dosahují vyššího vrcholu a následně zpomalují pokles své výkonnosti. I ti, kteří začnou později, získají o 5 až 10 % vyšší fyzickou kapacitu ve srovnání s jedinci se sedavým způsobem života.

Maria Westerståhlová, jedna z výzkumnic, to shrnuje: „Nikdy není pozdě začít se hýbat.“ Cvičení sice úpadek nezastaví, ale výrazně ho zpomaluje a oddaluje bod, kdy se ztráta schopností stane každodenním bojem.

Stárnutí začíná dříve, než si myslíme

Výsledky potvrzují to, co již ukázaly studie na sportovcích: významný fyzický pokles začíná před 40. rokem věku. Svalová hmota, vytrvalost, síla: vše se snižuje postupně, ale zpočátku nenápadně. Tato biologická realita by však neměla být interpretována jako verdikt o vaší hodnotě nebo potenciálu.

Skutečnou výzvou není jen vědět, v jakém věku jste „na vrcholu“, ale pochopit, jak tento vrchol maximalizovat a prodloužit potěšení z pocitu kondice. Kvalitní spánek, vyvážená strava, pravidelná aktivita a zdravý životní styl zůstávají klíčem k plnému užívání si každé fáze života.

Ačkoli studie stanoví průměrný věk pro dosažení vrcholné fyzické kondice, je třeba ji brát s rezervou. Každé tělo je jiné, každá cesta je jedinečná. Věk udávaný odborníky v žádném případě nedefinuje vaši hodnotu, vaši krásu ani vaši energii. Je to jednoduše vědecká statistika o obecných trendech, kterou lze použít k lepšímu pochopení vašeho těla, nikoli k srovnávání s ostatními.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Spaní v této poloze se podle studie opravdu nedoporučuje.

